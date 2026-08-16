Osiptel lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 8.864: estos son los puestos disponibles

El CAS N.° 047 ofrece cuatro plazas de Asistente II en Orientación en Lima, dirigidas a bachilleres de Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Administración o Ciencias de la Comunicación, con un sueldo de S/ 3.800. Foto: Osiptel

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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) abrió una nueva convocatoria laboral para agosto de 2026, dirigida a profesionales con formación universitaria. La oferta contempla 18 vacantes bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con puestos disponibles en Lima y Cusco.

La convocatoria fue publicada el 14 de agosto y permanecerá abierta hasta el 25 de agosto de 2026. Los salarios oscilan entre S/ 3.364 y S/ 8.864, dependiendo del cargo y los requisitos establecidos para cada plaza. Entre las carreras solicitadas figuran Derecho, Economía, Administración, Ciencias de la Comunicación e ingenierías.

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¿Qué puestos ofrece Osiptel?

Entre las plazas disponibles se encuentran cuatro vacantes para Asistentes II en Orientación, correspondientes al CAS N.° 047. Los postulantes deben ser bachilleres universitarios en Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Administración o Ciencias de la Comunicación. El puesto se desarrollará en Lima y ofrece una remuneración de S/ 3.800.

También se han habilitado ocho plazas para Asistentes II en Orientación, mediante el CAS N.° 048. Los requisitos académicos son los mismos que para el proceso anterior y el sueldo establecido es de S/ 3.800. En ambos casos, la fecha límite para presentar la postulación es el 25 de agosto de 2026.

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El CAS N.° 048 ofrece ocho plazas de Asistente II en Orientación, con los mismos requisitos y sueldo de S/ 3.800. Las postulaciones para ambos procesos vencen el 25 de agosto de 2026. Foto: Osiptel

Vacantes para orientación y supervisión

El CAS N.° 049 contempla una plaza de Asistente III en Supervisión de Contact Center, dirigida a bachilleres en Comunicación Social, Ingeniería Industrial, Administración, Derecho o carreras afines. El puesto tiene una remuneración de S/ 4.800 y corresponde a Lima.

Para quienes se encuentren en Cusco, el CAS N.° 050 ofrece una vacante como Asistente III en Orientación. Se solicita ser bachiller en Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Administración o Ciencias de la Comunicación. La remuneración establecida es de S/ 4.364 y el plazo para postular también vence el 25 de agosto.

Puestos con sueldos de hasta S/ 8.864

La convocatoria incluye además cargos especializados. El CAS N.° 051 ofrece una plaza de Analista II de Instrucción, para profesionales titulados en Derecho, colegiados y habilitados. El puesto está disponible en Lima y cuenta con una remuneración de S/ 6.364.

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Por su parte, el CAS N.° 052 contempla una vacante como Asistente Técnico II, dirigida a bachilleres en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. El salario es de S/ 3.364. También se ofrece una plaza de Analista II en Fiscalización, para titulados en Derecho colegiados y habilitados, con un sueldo de S/ 6.364.

En Cusco, el CAS N.° 050 ofrece una plaza de Asistente III en Orientación, con sueldo de S/ 4.364 y dirigida a bachilleres de carreras afines. El plazo vence el 25 de agosto. Foto: Revista Gana Más

Finalmente, el cargo con mayor remuneración corresponde al CAS N.° 054: Especialista II en Fiscalización, con un sueldo de S/ 8.864. Se requiere título universitario en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas o carreras afines, además de colegiatura y habilitación profesional.

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Los interesados deben revisar previamente las bases de cada puesto para comprobar que cumplen las condiciones exigidas y conocer los documentos, anexos y formatos que deberán presentar durante la inscripción. Todas las plazas señaladas tienen como fecha de cierre el 25 de agosto de 2026.

¿CAS reciben gratificación?

Desde julio de 2026, los trabajadores contratados bajo el régimen CAS tienen derecho a recibir una gratificación por Fiestas Patrias. El cambio se concretó mediante la Ley N.° 32563 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF. La nueva regulación establece una aplicación progresiva del beneficio para el personal CAS de las entidades públicas, por lo que ya no corresponde considerar que estos trabajadores solo reciben el tradicional aguinaldo de S/ 300 del sector público.

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Para este 2026, el monto de la gratificación equivale al 10 % de la remuneración mensual del trabajador CAS, pero existe una garantía: el pago no puede ser menor a S/ 300. La proporción irá aumentando durante los siguientes años fiscales hasta llegar al equivalente de una remuneración mensual completa en 2030. El MEF informó que más de 350.000 trabajadores CAS pueden acceder a este beneficio desde julio de 2026. La misma normativa contempla, además, la implementación progresiva de la gratificación de Navidad y de la CTS para este régimen laboral.