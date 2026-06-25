Guía para obtener un crédito hipotecario en Perú: los errores que pueden costarte miles de soles

El crédito hipotecario para compra de terrenos se había anunciado para implementarse en 2024, pero se sigue trabajando en este y se espera que se entreguen los primeros este año. - Crédito Andina

Comprar una casa o departamento es una de las metas más importantes para miles de familias peruanas. Sin embargo, antes de firmar un contrato o comprometerse con una deuda de largo plazo, es fundamental analizar diversos aspectos que pueden marcar la diferencia entre una inversión segura y una decisión financiera complicada. En un contexto donde la demanda de viviendas continúa creciendo y las entidades financieras ofrecen múltiples alternativas de financiamiento, conocer cómo funciona un crédito hipotecario se vuelve indispensable.

Aunque muchas personas suelen enfocarse únicamente en la cuota mensual o en la tasa de interés, existen otros factores igual de relevantes que deben evaluarse antes de solicitar un préstamo para vivienda. Desde la capacidad de pago y el historial crediticio hasta los gastos adicionales y las condiciones del inmueble, cada detalle influye en la aprobación del financiamiento y en el costo final que asumirá el comprador durante los próximos años.

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Qué aspectos financieros debes evaluar antes de solicitar un crédito hipotecario

Nuevo proyecto de ley plantea regresar las deducciones de impuesto a la renta con pago de créditos hipotecarios, pero hasta un monto. - Crédito Dreamstime

Un crédito hipotecario es un financiamiento que permite adquirir, construir, ampliar, remodelar o mejorar una vivienda. A cambio, la propiedad queda como garantía del préstamo hasta que la deuda sea cancelada por completo.

Debido a que se trata de un compromiso que puede extenderse por 20 años o más, las entidades financieras realizan una evaluación exhaustiva del solicitante antes de aprobar el desembolso. Por ello, uno de los primeros aspectos que debe revisar cualquier persona interesada en comprar una vivienda es su situación financiera actual.

Los bancos y cajas analizan principalmente los ingresos mensuales, la estabilidad laboral y el nivel de endeudamiento. Si el solicitante trabaja en planilla, normalmente deberá presentar boletas de pago recientes. En el caso de trabajadores independientes, se suelen solicitar recibos por honorarios, estados de cuenta bancarios u otros documentos que permitan acreditar ingresos constantes.

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Otro elemento clave es el historial crediticio. Las entidades revisan el comportamiento financiero registrado en centrales de riesgo para verificar si existen deudas pendientes o retrasos en pagos anteriores. Mantener un buen récord crediticio puede facilitar la aprobación del préstamo y acceder a mejores condiciones.

Asimismo, es importante considerar la cuota inicial, que generalmente representa entre el 10% y el 20% del valor de la vivienda. Cuanto mayor sea el monto aportado inicialmente, menor será la cantidad que deberá financiarse y, por lo tanto, menores serán los intereses que se pagarán durante la vida del crédito.

Las personas también deben comparar cuidadosamente las tasas de interés disponibles. Existen créditos con tasa fija, que mantienen la misma cuota durante todo el plazo del préstamo, y otros con tasa mixta, donde inicialmente se aplica una tasa fija y posteriormente una variable. Conocer las diferencias entre ambas opciones permite tomar una decisión acorde con las necesidades y expectativas financieras de cada familia.

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Además, los usuarios tienen la posibilidad de realizar pagos anticipados, ya sea de manera parcial o total. La normativa vigente permite efectuar estas operaciones sin el cobro de penalidades, comisiones o gastos adicionales, ofreciendo la posibilidad de reducir las cuotas mensuales o acortar el plazo de la deuda.

Los gastos ocultos y condiciones de la vivienda que no debes pasar por alto

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero de 2026 la tasa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional alcanzó el 7,47%. Foto: Qolono

Uno de los errores más frecuentes al comprar una vivienda es concentrarse únicamente en el precio del inmueble y olvidar los gastos complementarios que acompañan a un crédito hipotecario.

Entre los costos adicionales más importantes figuran los gastos notariales, correspondientes a la formalización de la compraventa y del préstamo hipotecario. También se encuentran los gastos registrales, necesarios para inscribir los actos jurídicos relacionados con la operación en los Registros Públicos.

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A ello se suman los gastos de tasación, que permiten determinar el valor real de la propiedad mediante una evaluación realizada por un perito especializado. Este procedimiento resulta fundamental para que la entidad financiera establezca el monto máximo que está dispuesta a financiar.

Otro aspecto obligatorio es la contratación del seguro de desgravamen, una cobertura que protege tanto a la entidad financiera como a los herederos del titular. En caso de fallecimiento del prestatario, este seguro cubre el saldo pendiente de la deuda, evitando que la obligación recaiga sobre los familiares.

Asimismo, los bancos suelen exigir un seguro para la vivienda, destinado a cubrir daños ocasionados por incendios, sismos u otros eventos imprevistos que puedan afectar la estructura del inmueble. Esta póliza protege el valor de la construcción, aunque no incluye el valor del terreno.

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Antes de firmar cualquier contrato, también es recomendable verificar la situación legal de la propiedad. El inmueble debe encontrarse debidamente inscrito en la SUNARP, sin cargas, embargos o problemas de titularidad que puedan generar complicaciones futuras.

La ubicación también juega un papel determinante. Las entidades financieras suelen priorizar viviendas ubicadas en zonas urbanas que cuenten con servicios básicos como agua, electricidad y desagüe. Estas características no solo facilitan la aprobación del crédito, sino que además contribuyen a preservar el valor de la propiedad en el tiempo.

Finalmente, los especialistas recomiendan comparar las ofertas de distintas entidades financieras y revisar con atención la Tasa Efectiva Anual (TEA), indicador que refleja el costo total del financiamiento al incluir intereses, seguros y otros gastos asociados. Analizar este dato permite conocer cuánto terminará pagando realmente el comprador por su vivienda y elegir la alternativa más conveniente para su presupuesto.

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