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Hoy 15 de agosto es día cívico no laborable en Arequipa por Ley de hace 38 años: ¿A quiénes aplica?

El aniversario de la ciudad blanca se celebra el 15 de agosto de cada año, y también una Ley antigua aprobó un día no laborable por la ocasión, el cual sigue aplicando

Viajar a Arequipa en feriados de Fiestas Patrias 2023
Arequipa celebra su aniversario con feriado regional. - Crédito Difusión
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Este sábado 15 de agosto se celebra el 486° aniversario de la fundación española de la ciudad de Arequipa, para lo cual se han dado diversas actividades durante los últimos días.

¿Pero sabías que esta fecha se considera un día no laborable? El origen está en La Ley 24875 que creaba la comisión pro celebración del 450° aniversario de la Fundación de Arequipa y que fue aprobada por el Congreso en 1988, durante el primer gobierno de Alan García

Aquí se señala que, además de las obras públicas que se promovían con este, se declaraba el día cívico no laborable del 15 de agosto de cada año solo en la provincia de Arequipa, con motivo justamente de este aniversario. Como se sabe, esta clase de día solo es aplicable obligatoriamente a los trabajadores del sector público; los privados pueden acordar el descanso son su empleador.

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Historia de Arequipa que cumplirá un uevo aniversario de fundación | YouTube

Aniversario de Arequipa

La población arequipeña ya festeja su 486° aniversario de fundación de la Ciudad Blanca con la tradicional Entrada de Ccapo, en la que la música, la danza y las estampas arequipeñas son la principal atracción del público local y de los turistas. Así, este año, cerca de 30 delegaciones —de colegios, institutos superiores, picaterías y empresas privadas— participan en el evento que se inició en el estadio La Tomilla del distrito de Cayma.

Como se sabe, con un pasacalle denominado ‘Cantemos, Bailemos por Nuestra Arequipa’, esta región inició las celebraciones, ya el sábado 1 de agosto las celebraciones por su aniversario número 486, cuyo día central es el 15 de agosto.

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Elmer Cuba
El MEF ya anunció que se moverán los feriados, pero ahora la Defensoría pide acabar con los días no laborables. - Crédito MEF

¿Pero cuáles son esos detalles que hacen especial a la ciudad peruana? Andina los enumera así:

  • Arquitectura y campiña singulares: Lo primero que llama la atención de los turistas que llegan a la Ciudad Blanca es el singular esplendor arquitectónico de su centro histórico construido con sillar, piedra de origen volcánico cuyo color le confiere el nombre a la urbe cuya fundación española ocurrió el 15 de agosto de 1540
  • Orgullo regional: Otro atributo que identifica a los arequipeños es su orgullo regional, cuyos rasgos principales son su espíritu anticentralista, rebelde, genuinamente confrontador que, por sobre todas las cosas, se resiste a ocupar un incómodo segundo lugar debido al centralismo que representa la ciudad de Lima, capital del Perú
  • Danzas y tradiciones: Las danzas y tradiciones son otros elementos claves que componen la identidad arequipeña. Estas se manifiestan en las festividades que se celebran durante su calendario jubilar. Los carnavales son una muestra de ello y destacan por manifestaciones como la Semana de Comadres y la de Compadres, donde aflora la hospitalidad de la población y el compartir de potajes, bebidas y danzas típicas que reflejan el sentir y la herencia cultural que enorgullece a los arequipeños
  • Gastronomía original e irresistible: La gastronomía es, sin duda, uno de los principales motivos de orgullo de los arequipeños. Es el resultado de una formidable herencia ancestral, expresada en insumos y técnicas de preparación que se remontan a tiempos preincas y que fue enriquecida con el aporte de la cocina europea desde la conquista española.
Arequipa es una de las regiones más importantes del Perú
Arequipa es una de las regiones más importantes del Perú

Los siguientes feriados regionales

  1. 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849)
  2. 8 de setiembre: Día no laborable por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas - Apurímac
  3. 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR)
  4. 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna
  5. 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua
  6. 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho
  7. 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua
  8. 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad
  9. 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.

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