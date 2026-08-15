Puentes de acceso al Jorge Chávez están preparados ante una eventual crecida del río Rímac por El Niño, asegura el MTC

Los puentes cuentan con cimentación profunda y pilotes que los mantienen firmes ante un eventual aumento del caudal del río. Foto: Gobierno del Perú

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Los puentes modulares que conectan con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuentan con condiciones de seguridad para enfrentar una eventual crecida del río Rímac asociada al Fenómeno El Niño, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La entidad indicó que Provías Nacional mantiene una vigilancia constante sobre estas estructuras y desarrolla trabajos preventivos para preservar su estabilidad y funcionamiento.

La infraestructura dispone de una cimentación profunda que constituye uno de sus principales elementos de protección frente a un incremento del caudal. Según el MTC, los dos puentes metálicos, destinados al ingreso y salida del terminal aéreo, se encuentran elevados y firmemente sujetos al terreno mediante pilotes instalados en sus extremos.

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Puentes cuentan con cimentación profunda

Cada zapata de los puentes metálicos cuenta con cuatro pilotes de 25 metros de profundidad, una longitud comparable con la altura de un edificio de ocho pisos. Esta configuración permite transferir las cargas de las estructuras hacia capas más profundas del terreno y mantenerlas ancladas ante condiciones adversas.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, afirmó que la infraestructura se encuentra preparada frente a una eventual emergencia. “Esos puentes están a seis metros por encima del cauce del río; además, están técnicamente bien instalados y anclados, no hay ningún peligro de que esos puentes se caigan por más fuerte que sea El Niño”, señaló.

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Provías mantiene trabajos de mantenimiento

Además de las características de su construcción, Provías Nacional realiza intervenciones periódicas para conservar las condiciones de seguridad de los accesos al aeropuerto. El último mantenimiento integral se llevó a cabo el 4 de agosto y comprendió labores sobre las calzadas, veredas y señalización.

Cada zapata de los puentes metálicos está sostenida por cuatro pilotes de 25 metros de profundidad, equivalentes a la altura de un edificio de ocho pisos. Foto: Gobierno del Perú

Durante esa intervención también se efectuó el ajuste de pernos estructurales ubicados tanto en los ingresos como en las salidas de los puentes. La entidad tiene previsto realizar en los próximos días un nuevo mantenimiento rutinario, con el objetivo de preservar la operatividad de la infraestructura y reducir riesgos para quienes utilizan estas vías.

Cauce del Rímac también recibe protección

Como medida adicional, el cauce del río Rímac fue protegido mediante trabajos de enrocado en una extensión de 50 metros aguas arriba y otros 50 metros aguas abajo de los puentes. Esta intervención forma parte de las medidas orientadas a reforzar el entorno inmediato de las estructuras.

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Provías Nacional también coordina con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad del Callao la realización de labores de limpieza y descolmatación del cauce. De acuerdo con lo informado por el MTC, estos trabajos preventivos están programados para ejecutarse a fines de agosto.

Impacto del Fenómeno El Niño en el PBI

El expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano, advirtió en conversación con Exitosa que un eventual fenómeno El Niño podría generar un impacto de hasta 3% en el PBI peruano, frente al 1% estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El representante empresarial señaló que el riesgo aumenta ante la posibilidad de que el evento climático se intensifique entre agosto y enero del próximo año.

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Medrano pidió acelerar las obras de prevención y concentrar los esfuerzos en las zonas más expuestas de La Libertad. Entre los puntos críticos mencionó el río Chicama, las quebradas San Ildefonso y San Carlos y el río Moche, cuyo cauce, según indicó, continúa desviado. También cuestionó los S/ 50 millones destinados a prevención y sostuvo que los recursos deben ejecutarse con criterios técnicos para evitar mayores daños en infraestructura y actividad productiva.

También se reforzaron los pernos estructurales en los accesos y salidas de los puentes. Foto: Gobierno del Perú

El empresario comparó la preparación peruana con la de Chile, donde, según afirmó, el impacto de estos fenómenos no ha superado el 0,3%. Además, alertó que el río Moche representa un riesgo para Trujillo y señaló que los trabajos en la quebrada San Ildefonso tendrían un avance de entre 60% y 62%. Frente a este escenario, planteó una coordinación entre el Estado y el sector privado mediante un grupo especializado con un solo mando y pidió priorizar infraestructuras estratégicas como el canal Madre de Chavimochic, de 155 kilómetros.

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