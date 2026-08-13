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Receta de ají de gallina

Aprende cómo preparar ají de gallina peruano paso a paso. Receta cremosa con pollo, ají amarillo, leche, pan y queso, acompañada de arroz y papa.

Los peruanos se unieron en Twitter para defender el ají de gallina (buenazo.pe)
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El ají de gallina es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. Se prepara con pollo o gallina deshilachada, ají amarillo, leche evaporada, pan y queso, logrando una salsa cremosa y llena de sabor. Tradicionalmente se sirve acompañado de arroz blanco, papa sancochada, huevo duro y aceitunas negras.

En esta receta encontrarás cómo preparar ají de gallina peruano paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación ideal para un almuerzo familiar.

Ingredientes para preparar ají de gallina

Para 4 porciones:

  • 1 pechuga grande de pollo o 2 pechugas pequeñas
  • 4 panes franceses o 4 rebanadas de pan de molde
  • 1 taza de leche evaporada
  • 2 cucharadas de ají amarillo molido
  • 1 cebolla roja mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1/2 taza de caldo de pollo
  • 1/2 cucharadita de comino
  • 1/2 cucharadita de pimienta
  • Sal al gusto
  • 2 cucharadas de nueces o pecanas picadas
  • 2 papas amarillas sancochadas
  • 2 huevos sancochados
  • Aceitunas negras al gusto
  • Arroz blanco cocido para acompañar
  • Perejil fresco picado al gusto

Cómo preparar ají de gallina peruano

1. Cocinar el pollo

Coloca la pechuga de pollo en una olla con suficiente agua y una pizca de sal.

Cocina a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido.

Retira el pollo, deja que se enfríe y deshiláchalo en tiras finas.

Reserva aproximadamente una taza del caldo de cocción.

2. Preparar el pan

Corta el pan en trozos pequeños y colócalo en un recipiente.

Agrega la leche evaporada y deja reposar durante unos minutos hasta que el pan se ablande.

Licúa la mezcla hasta obtener una crema homogénea. Si queda demasiado espesa, puedes incorporar un poco del caldo de pollo reservado.

3. Preparar el aderezo

Calienta el aceite en una olla grande.

Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina a fuego medio hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo picado y sofríe durante aproximadamente un minuto.

Añade el ají amarillo molido, el comino y la pimienta.

Cocina el aderezo durante unos minutos, removiendo constantemente para evitar que se queme.

4. Incorporar la crema de pan

Agrega poco a poco la mezcla de pan y leche al aderezo.

Remueve constantemente y cocina a fuego medio-bajo hasta que la preparación comience a adquirir una textura cremosa.

Si la mezcla está demasiado espesa, incorpora un poco del caldo de pollo.

5. Agregar el pollo

Incorpora el pollo deshilachado y mezcla bien.

Cocina durante aproximadamente 8 a 10 minutos a fuego bajo, removiendo ocasionalmente para evitar que la preparación se pegue al fondo.

6. Añadir el queso y las nueces

Agrega el queso parmesano rallado y las nueces o pecanas picadas.

Mezcla hasta que el queso se integre completamente.

Prueba y ajusta la sal si es necesario.

7. Servir

Sirve el ají de gallina peruano acompañado de arroz blanco y papa amarilla sancochada.

Decora con medio huevo sancochado, aceitunas negras y un poco de perejil fresco.

¿Con qué se acompaña el ají de gallina?

El acompañamiento tradicional del ají de gallina incluye:

  • Arroz blanco
  • Papa amarilla sancochada
  • Huevo duro
  • Aceitunas negras
  • Perejil fresco

El arroz ayuda a equilibrar la cremosidad y el sabor ligeramente picante de la salsa.

Consejos para preparar un buen ají de gallina

Usa ají amarillo de buena calidad. Es uno de los ingredientes principales y determina buena parte del sabor del plato.

No dejes que la salsa se seque demasiado. El ají de gallina debe tener una consistencia cremosa y ligeramente fluida.

Agrega el caldo poco a poco. Esto permite controlar mejor la textura de la preparación.

Cocina el aderezo a fuego medio-bajo. Un sofrito bien desarrollado aporta mucho más sabor.

Puedes utilizar pollo en lugar de gallina. El pollo permite reducir considerablemente el tiempo de preparación y es la alternativa más utilizada en las versiones caseras actuales.

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Preguntas frecuentes sobre el ají de gallina

¿Qué es el ají de gallina?

El ají de gallina es un plato tradicional peruano preparado con carne de gallina o pollo deshilachado y una salsa cremosa elaborada principalmente con ají amarillo, leche, pan, queso y frutos secos.

¿Se puede preparar ají de gallina con pollo?

Sí. De hecho, el ají de gallina con pollo es una de las versiones más populares debido a que el pollo es más fácil y rápido de cocinar.

¿El ají de gallina es picante?

Puede tener un picor moderado debido al ají amarillo. Para reducir el picante puedes utilizar ají amarillo previamente hervido y sin venas ni semillas.

¿Por qué se utiliza pan en el ají de gallina?

El pan ayuda a espesar la preparación y proporciona parte de la textura cremosa característica de la salsa.

¿Cuánto tiempo dura el ají de gallina?

Guardado correctamente en un recipiente hermético y refrigerado, puede conservarse durante aproximadamente 3 días. Al recalentarlo, puedes agregar un poco de caldo o leche para recuperar su textura cremosa.

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