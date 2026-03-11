‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

"La Reina del Flow 3" se metió entre lo más visto de Netflix en Hispanoamérica, pero las decisiones de la historia no tardaron en generar malestar entre sus seguidores - crédito Netflix

Rodeada de expectativa y siendo furor absoluto tanto en televisión como en streaming, la tercera temporada de La reina del flow fue un éxito rotundo desde su estreno. Sin embargo, con el paso de las semanas se fueron acumulando las reacciones negativas contra el desarrollo de la historia.

En un principio se debió a la presencia de la cantante Alisson Joan, que interpretó a Sky, un personaje que no solo antagoniza con la protagonista Yeimy Montoya (interpretada por Carolina Ramírez), sino que también se involucra sentimentalmente con Charly Flow (interpretado por Carlos Torres).

Paulatinamente se iban sumando los comentarios en contra de Joan, pero también la incertidumbre sobre el desarrollo de Yeimy, pues no apareció durante los primeros 20 episodios, reduciendo considerablemente su presencia en pantalla. Eso cambió cuando se conoció en el episodio 41 que el personaje de Yeimy murió, transformando todo el rumbo de la producción de Caracol Televisión en alianza con Netflix, y generando una reacción hostil en plataformas digitales por parte de su fanaticada.

Carolina Ramírez estuvo involucrada en rumores de conflictos con la producción durante la tercera temporada de 'La reina del flow' - crédito Colprensa

La escena de la despedida de Montoya fue emitida en el capítulo 41. A diferencia de ocasiones pasadas en las que el personaje había rozado la muerte, este desenlace se muestra con un tono de aceptación y cierre emocional. Tras despedirse de su familia, Yeimy se reunió con los miembros de Soul & Bass, a quienes les transmite un mensaje que definió el tono simbólico de su salida: “El flow no se apaga, muchachos, solo cambia de frecuencia”.

Así terminó un camino de 10 años en el que la actriz vallecaucana interpretó a uno de los personajes más influyentes de la televisión colombiana de la historia reciente, siendo el eje sobre el cual La reina del flow se transformó en un fenómeno internacional.

La comunidad de seguidores expresó su malestar por la eliminación del personaje, con mensajes repetidos como “Sin Yeimy no hay flow” y cuestionamientos alrededor de la decisión creativa que tomó la producción.

Carolina Ramírez y sus comentarios sobre ‘La reina del flow’

Usuarios indignados con el final de Yeimy Montoya recopilaron declaraciones de la actriz con los que buscaron demostrar que no sabía de antemano cómo terminaría su personaje, culpando a la producción por esta decisión - crédito montaje @lrdf_charleimy/X

Durante las semanas previas La Corona TV de City TV dio a conocer rumores de diferencias entre la actriz y la producción que provocaron dicha decisión con el personaje protagonista, algo que hizo eco en redes sociales durante las semanas previas.

La actriz, embarazada de su primer bebé, no respondió a estos rumores. Pero todo indica que sus fans buscaron respuestas en su archivo de publicaciones y entrevistas, señalando que la decisión nunca estuvo en manos de ella y considerando la justificación de matar al personaje por su estado de gestación como “caer muy bajo”.

Así lo afirmó una cuenta de X que publicó un video que recogió varios comentarios de Carolina Ramírez relacionados con sus dudas e incertidumbre sobre el futuro de Yeimy Montoya. En la línea de tiempo propuesta por la usuaria, hay un claro contraste durante la parte final de 2024 entre el entusiasmo y desconcierto de la actriz con las decisiones de la producción.

“A mí digamos que el miedo más grande que me acongoja, pero ya sé que no, porque me dijeron que no, es que la mataran, ¿no? O sea, como que aprovecharan esta salida para desaparecerla. Esa digamos que era la razón por la cual decía: ‘Mmm, no sé, tengo dudas de una tercera’”, afirmó en declaraciones de junio de 2024 sobre el futuro de Yeimy y la posibilidad de una tercera temporada de La reina del flow.

Esto marca un contraste directo con lo que expresó la actriz en un audio compartido en su canal de Instagram, en diciembre de 2024 en el que ya se evidenciaba que conocía el desenlace de su personaje. Ante la imposibilidad de dar detalles por los acuerdos de confidencialidad de su contrato, la vallecaucana dijo:

“Tengo una mezcla extraña y muy seguramente no voy a poder contar nada y no voy a poder decir nada y no puedo nada. Pero yo lo único que quiero que sepan y que quede constancia aquí ahora, 11 de diciembre, 5:39 de la mañana, es que haré lo mejor, porque este personaje es un personaje que amo mucho, profundamente. He puesto mucho de mí en él y seguirá siendo así. Con muchas ganas de contarles muchas cosas que no puedo, por contrato, por lo que sea. Bueno, poco a poco enterándome de lo que va a pasar con la historia y... muy, muy revuelta. Terminar un proyecto siempre es difícil, siempre es muy doloroso. De verdad que duele despedirse”, comentó en la grabación.

La propia Carolina compartió un estado en sus historias de Instagram que fue interpretado como un mensaje alusivo a la escena final de su personaje. “Soltar y agradecer. Gracias por su cariño inmensi, escribió.

La actriz agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado tras conocerse el destino de su personaje protagonista en 'La reina del flow' - crédito @carocali/Instagram