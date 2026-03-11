Carlos Torres se sinceró sobre la muerte de ‘Yeimy Montoya’ y conmovió a los fans de ‘La reina del flow’: “Sigue doliendo”

La declaración pública del actor, en la que expresó su sentir por la ausencia del personaje, ha reforzado la conexión con la audiencia y subrayado la marca que dejó la serie en su vida - crédito carlos1torres1 / Instagram

La muerte de Yeimy Montoya en la tercera temporada de La reina del flow desató una oleada de reacciones entre los seguidores de la producción y sus propios actores.

Carlos Torres, que dio vida a Charly Flow, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó que la despedida del personaje sigue doliendo. El actor barranquillero destacó el impacto emocional que dejó el final de la historia, tanto en la audiencia como en quienes formaron parte del elenco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Torres afirmó: “Nos dolió y sigue doliendo”, al referirse a la salida del personaje interpretado por Carolina Ramírez. El mensaje, que rápidamente se difundió entre los fanáticos, se centró en la nostalgia y el agradecimiento por una etapa que consideró irrepetible.

Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow, expresó en redes sociales el profundo impacto emocional del adiós a Yeimy Montoya - crédito Infobae Colombia - @lareinadelflow_oficial/ Instagram

El mensaje de Carlos Torres y su vínculo con la serie

En su declaración pública, el actor reconoció que la muerte de Yeimy Montoya dejó una huella profunda. Aseguró que, como muchos seguidores, aún siente la ausencia de la protagonista y el vacío que dejó en la serie. “Soy el más fan de ‘La reina del flow’ y de ‘Charleimy’. El más, incluso de todo el elenco, y lo digo así porque ellos lo saben”, expresó Torres en una publicación de Instagram.

El intérprete también se dirigió a los fanáticos que manifestaron su inconformidad tras el desenlace. Ofreció disculpas por cualquier comentario que pudiera haber generado confusión o malestar, subrayando que todas sus palabras nacieron del cariño hacia el proyecto y las personas involucradas.

“Quiero decir que siento muchísimo si algo dicho les ha causado confusión o dolor. Todo se ha dicho desde el amor y desde las muchas cosas maravillosas que vivimos más allá de la historia”, aclaró.

El actor barranquillero destacó la nostalgia y el agradecimiento tras finalizar una etapa irrepetible de La reina del flow - crédito carlos1torres1 / Instagram

“Han sido 10 años y hemos tenido momentos maravillosos. La reina del flow marcó a una generación. Le dio al mundo amor, alegría, dolor y música, y eso no se olvida”, señaló Torres.

El intérprete subrayó el aprendizaje adquirido y el impacto que tuvo la producción en su vida profesional y personal. “Formar parte de la producción fue una experiencia única que dejó aprendizajes y recuerdos que perdurarán con el paso del tiempo”, afirmó el actor.

‘Charleimy’, un fenómeno entre el público

El vínculo entre Charly Flow y Yeimy Montoya, conocido en redes como “Charleimy”, se consolidó como uno de los ejes narrativos más fuertes de la producción. La química entre Carlos Torres y Carolina Ramírez traspasó la pantalla y se transformó en uno de los atractivos principales para los seguidores.

“Mi Caro Ramírez y Yeimy, para ustedes no me alcanzan las palabras. No puedo decir todo lo que quisiera por aquí, pero aprovecho para decirles gracias por cada momento vivido delante y detrás de cámara”, reconoció el actor en su publicación.

En su mensaje final, Carlos Torres reiteró su identificación con la pareja ficticia y agradeció la lealtad del público. “Sí, soy Charleimy por siempre, y aquí me quedo”, concluyó el actor en una frase que resume la conexión forjada con la audiencia y el legado que deja la serie.

La relación entre Charly Flow y Yeimy Montoya, conocida como 'Charleimy', se consolidó como uno de los fenómenos más potentes entre el público - crédito Caracol Televisón

Polémica tras la muerte de ‘Yeimy Montoya’

El desenlace del personaje generó un intenso debate en redes sociales y plataformas digitales. Frases como “Sin Yeimy no hay flow” se multiplicaron entre los comentarios de quienes consideraron que la protagonista merecía un destino diferente, después de años de evolución y superación en la trama.

Críticas al giro narrativo y a la ausencia prolongada de Yeimy Montoya en los primeros episodios de la temporada alimentaron la controversia. La tercera temporada de la serie, coproducida por Caracol Televisión y Netflix, mostró a Yeimy enfrentando dos enfermedades graves, el mal de Chagas y lupus, que terminaron por deteriorar su salud hasta su muerte en el episodio 41. Este giro argumental tomó por sorpresa a la audiencia y provocó una reacción inmediata.