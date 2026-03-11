Colombia

Carlos Torres se sinceró sobre la muerte de ‘Yeimy Montoya’ y conmovió a los fans de ‘La reina del flow’: “Sigue doliendo”

El actor barranquillero, famoso por dar vida a ‘Charly Flow’, compartió con sus seguidores el impacto emocional y la nostalgia que dejó la despedida del personaje interpretado por Carolina Ramírez en la exitosa serie colombiana

Guardar

La declaración pública del actor, en la que expresó su sentir por la ausencia del personaje, ha reforzado la conexión con la audiencia y subrayado la marca que dejó la serie en su vida - crédito carlos1torres1 / Instagram

La muerte de Yeimy Montoya en la tercera temporada de La reina del flow desató una oleada de reacciones entre los seguidores de la producción y sus propios actores.

Carlos Torres, que dio vida a Charly Flow, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó que la despedida del personaje sigue doliendo. El actor barranquillero destacó el impacto emocional que dejó el final de la historia, tanto en la audiencia como en quienes formaron parte del elenco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Torres afirmó: “Nos dolió y sigue doliendo”, al referirse a la salida del personaje interpretado por Carolina Ramírez. El mensaje, que rápidamente se difundió entre los fanáticos, se centró en la nostalgia y el agradecimiento por una etapa que consideró irrepetible.

Carlos Torres, quien interpreta a
Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow, expresó en redes sociales el profundo impacto emocional del adiós a Yeimy Montoya - crédito Infobae Colombia - @lareinadelflow_oficial/ Instagram

El mensaje de Carlos Torres y su vínculo con la serie

En su declaración pública, el actor reconoció que la muerte de Yeimy Montoya dejó una huella profunda. Aseguró que, como muchos seguidores, aún siente la ausencia de la protagonista y el vacío que dejó en la serie. “Soy el más fan de ‘La reina del flow’ y de ‘Charleimy’. El más, incluso de todo el elenco, y lo digo así porque ellos lo saben”, expresó Torres en una publicación de Instagram.

El intérprete también se dirigió a los fanáticos que manifestaron su inconformidad tras el desenlace. Ofreció disculpas por cualquier comentario que pudiera haber generado confusión o malestar, subrayando que todas sus palabras nacieron del cariño hacia el proyecto y las personas involucradas.

“Quiero decir que siento muchísimo si algo dicho les ha causado confusión o dolor. Todo se ha dicho desde el amor y desde las muchas cosas maravillosas que vivimos más allá de la historia”, aclaró.

El actor barranquillero destacó la
El actor barranquillero destacó la nostalgia y el agradecimiento tras finalizar una etapa irrepetible de La reina del flow - crédito carlos1torres1 / Instagram

“Han sido 10 años y hemos tenido momentos maravillosos. La reina del flow marcó a una generación. Le dio al mundo amor, alegría, dolor y música, y eso no se olvida”, señaló Torres.

El intérprete subrayó el aprendizaje adquirido y el impacto que tuvo la producción en su vida profesional y personal. “Formar parte de la producción fue una experiencia única que dejó aprendizajes y recuerdos que perdurarán con el paso del tiempo”, afirmó el actor.

‘Charleimy’, un fenómeno entre el público

El vínculo entre Charly Flow y Yeimy Montoya, conocido en redes como “Charleimy”, se consolidó como uno de los ejes narrativos más fuertes de la producción. La química entre Carlos Torres y Carolina Ramírez traspasó la pantalla y se transformó en uno de los atractivos principales para los seguidores.

“Mi Caro Ramírez y Yeimy, para ustedes no me alcanzan las palabras. No puedo decir todo lo que quisiera por aquí, pero aprovecho para decirles gracias por cada momento vivido delante y detrás de cámara”, reconoció el actor en su publicación.

En su mensaje final, Carlos Torres reiteró su identificación con la pareja ficticia y agradeció la lealtad del público. “Sí, soy Charleimy por siempre, y aquí me quedo”, concluyó el actor en una frase que resume la conexión forjada con la audiencia y el legado que deja la serie.

La relación entre Charly Flow
La relación entre Charly Flow y Yeimy Montoya, conocida como 'Charleimy', se consolidó como uno de los fenómenos más potentes entre el público - crédito Caracol Televisón

Polémica tras la muerte de ‘Yeimy Montoya’

El desenlace del personaje generó un intenso debate en redes sociales y plataformas digitales. Frases como “Sin Yeimy no hay flow” se multiplicaron entre los comentarios de quienes consideraron que la protagonista merecía un destino diferente, después de años de evolución y superación en la trama.

Críticas al giro narrativo y a la ausencia prolongada de Yeimy Montoya en los primeros episodios de la temporada alimentaron la controversia. La tercera temporada de la serie, coproducida por Caracol Televisión y Netflix, mostró a Yeimy enfrentando dos enfermedades graves, el mal de Chagas y lupus, que terminaron por deteriorar su salud hasta su muerte en el episodio 41. Este giro argumental tomó por sorpresa a la audiencia y provocó una reacción inmediata.

Temas Relacionados

Carlos TorresCharly FlowLa Reina del FlowYeimy MontoyaCarolina RamírezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La defensa de Diego Cadena y Juan José Salazar recurrirá a la casación y a la impuganción tras su condena: “Serán revocadas”

El abogado Iván Cancino aseguró las sentencias de los acusados están basadas en “al menos diez errores”

La defensa de Diego Cadena

Comenzó una nueva fase del programa Hambre Cero: familias en pobreza extrema recibirán apoyo alimentario y pagos focalizados

La selección de beneficiarios del programa utiliza criterios técnicos de focalización territorial e indicadores de pobreza y vulnerabilidad, priorizando hogares con jefatura femenina

Comenzó una nueva fase del

Corte Suprema envió a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de corrupción en la Ungrd

La Sala Especial de Instrucción notificará al Congreso para que los procesados sean suspendidos de sus cargos mientras avanza el proceso judicial

Corte Suprema envió a la

El CNE respondió a denuncias sobre los escrutinios y aseguró que el proceso avanza con normalidad

El magistrado Cristian Quiroz aseguró que las reclamaciones durante el conteo de votos han sido mínimas y defendió la transparencia del proceso electoral

El CNE respondió a denuncias

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Deportes Tolima vs. O’Higgins -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad sufrió daños en las

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

ENTRETENIMIENTO

La chef Leonor Espinosa respondió

La chef Leonor Espinosa respondió a las críticas tras perder en las elecciones del 8 de marzo: “Se queman quienes llevan años en la política”

Alexa expresó sus dudas sobre su relación con Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Sáquenme si no pueden entender esto”

Feid desató rumores de gira mundial para 2026 con sus “Ferxxinoticias”: fans creen que el anuncio está cerca

⁠Se le inundó el apartamento a Aida Victoria Merlano: “En este momento necesito un marido”

Karola confesó su atracción por Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’ y la presentadora respondió: “Cosita preciosa”

Deportes

Deportes Tolima vs. O’Higgins -

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

De compartir equipo con Luis Díaz a trabajar en un almacén de cadena: “Dejé de ir a entrenar y me dediqué a otras cosas”

Camila Osorio y Emiliana Arango encabezan la nómina de Colombia para la Billie Jean King Cup 2026

Le salió defensor a Jhon Jáder Durán por las versiones de una pelea en la selección Colombia: “Hay que contextualizar la situación”

Bodø/Glimt dio el batacazo y goleó al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez en los octavos de final de la Champions League