Fuerte sismo en Junín provoca derrumbes, deslizamientos en laderas y deja tres lesionados, según reporte actualizado del COEN

Un fuerte sismo de 5.0 grados de magnitud sacudió la provincia de Chupaca, en Huancayo, dejando como saldo el colapso de varias viviendas en el distrito de Chongos Alto. Las imágenes muestran el pánico de los pobladores y el deslizamiento de un cerro. Exitosa

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Un nuevo movimiento sísmico volvió a generar preocupación en la región Junín este jueves 6 de agosto. La sacudida ocurrió pocas semanas después del sismo registrado el 18 de julio, motivo por el cual la población reaccionó con alarma ante la intensidad del evento y la posibilidad de nuevas réplicas.

Las primeras evaluaciones efectuadas por las autoridades revelaron afectaciones en distintos puntos del valle del Mantaro. Entre los reportes preliminares figuran deslizamientos de tierra, caída de rocas, una persona herida y daños en el servicio eléctrico en una localidad de la región.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Asismet y Osinergmin difundieron información sobre el comportamiento del sismo y las acciones de respuesta. Los reportes continúan en actualización mientras las autoridades locales realizan inspecciones en las zonas comprometidas.

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La emergencia también motivó la activación de protocolos para verificar infraestructura crítica y evaluar posibles riesgos adicionales, debido a que el evento ocurrió en un área que todavía afronta las consecuencias del sismo registrado en julio.

Sismo de magnitud 5.0 remeció la provincia de Chupaca

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, la tarde del jueves 6 de agosto. Composición: Infobae

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 13:57 horas y alcanzó una magnitud de 5.0. El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, con una profundidad de 9 kilómetros.

Según el IGP, la intensidad alcanzó el nivel V en la escala de Mercalli Modificada en Chupaca, lo que corresponde a un sacudimiento fuerte percibido por la población. El evento generó preocupación debido a que la provincia todavía enfrenta las consecuencias del sismo de magnitud 5.4 registrado el 18 de julio, que dejó seis fallecidos y daños materiales.

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A las 35 minutos del primer evento, la provincia volvió a registrar un movimiento sísmico de magnitud 3.5, situación que incrementó la alerta entre los habitantes del valle del Mantaro.

Derrumbes y deslizamientos afectaron diversas laderas

Los efectos del sismo también alcanzaron zonas de relieve montañoso. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, se registraron derrumbes, deslizamientos de suelos y caída de rocas en las laderas inestables de la cordillera occidental del valle del Mantaro, principalmente en Cuscas, Carhuapaccha, Chupuro y Pumpunya.

El reporte oficial también señala el aislamiento de un sector tras el desprendimiento de rocas que afectó la vía que conecta Chocos con Chancas. Asimismo, se registró la caída de rocas sobre la carretera entre ambos distritos y dos hundimientos parciales de la plataforma vial.

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Las autoridades locales iniciaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), mientras especialistas del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) del Indeci brindan asistencia técnica para verificar las afectaciones y consolidar la información oficial.

Asismet indicó que este movimiento corresponde a la réplica número 15 del sismo principal registrado el 18 de julio y precisó que se trata de la de mayor magnitud dentro de esa secuencia. La entidad también advirtió que podrían producirse nuevas réplicas durante las próximas horas.

El alcalde distrital Christian Zúñiga informó, mediante sus redes sociales, sobre daños en viviendas de construcción rústica en Chongos Alto, incluso en inmuebles que ya presentaban afectaciones por el sismo ocurrido en julio. Tras esa alerta, autoridades provinciales se desplazaron hacia la zona para verificar la magnitud de los daños.

El alcalde provincial de Chupaca, Luis Baspidas, acudió al distrito junto con personal de la Subgerencia de Defensa Civil y representantes del Gobierno Regional de Junín para inspeccionar las zonas afectadas y actualizar el registro de daños.

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Las evaluaciones continúan en Chongos Alto mientras las autoridades recopilan información sobre las viviendas afectadas y otras posibles consecuencias del sismo registrado durante la tarde de este jueves.

COEN reportó tres personas lesionadas

El mapa sísmico de Perú, con epicentros marcados en Ica y Junín, es analizado por una mano que sostiene una lupa mientras un sismógrafo registra la actividad tectónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que hasta el momento se reportan tres personas lesionadas como consecuencia del sismo. Se trata de dos adultos, de 49 y 63 años, y una menor de 10 años, quien fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

En declaraciones a La Rotativa del Aire, el jefe del Indeci en Junín, general Julio Gálvez, señaló: “(El sismo) se ha sentido muy fuerte. Yo me encuentro en este momento en Chongos Bajo y se ha sentido bastante fuerte, me he comunicado con los señores alcaldes y hasta el momento están haciendo la evaluación de daños”.

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El funcionario también indicó: “En Chongos Bajo, se está reportando un herido, ya está siendo trasladado a la posta, y estamos en comunicación con los funcionarios de las municipalidades, están haciendo la evaluación”. Posteriormente, el COEN actualizó el balance preliminar e informó que la cifra de lesionados ascendió a tres personas.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre el estado de salud de la persona afectada.

Supervisan infraestructura eléctrica e hidrocarburos

El movimiento corresponde a la réplica más fuerte del terremoto de magnitud 5.4 ocurrido el 18 de julio. Facebook

Osinergmin informó que activó sus protocolos de supervisión con el propósito de verificar el estado de la infraestructura de electricidad e hidrocarburos, así como el cumplimiento de las medidas de contingencia aplicadas por las empresas concesionarias.

Según el reporte preliminar difundido por la entidad, se verifican afectaciones en dos alimentadores eléctricos y una interrupción del servicio en la localidad de San Juan de Iscos.

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La información oficial añade que la empresa concesionaria coordinó la reposición del suministro eléctrico, una vez que existan condiciones de seguridad para el ingreso del personal técnico y la ejecución de los trabajos correspondientes.