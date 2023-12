Fotos y videos de la carrera de Pedro Suárez Vértiz, el legendario cantante que nos dejó a los 54 años

Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años, este jueves 28 de diciembre. Aquí un repaso de su carrera.

Pedro Martín José María Suarez Vertiz-Alva nació el 13 de febrero de 1969 en el Hospital Naval de la provincia Constitucional del Callao en Lima, Perú. Tiene una arraigada tradición naval, pues tanto su madre como su abuelo materno desempeñaron roles de importancia en la Marina de Guerra del Perú. Pasó gran parte de su infancia y adolescencia en el distrito de San Isidro, frente al Parque Olivar.

Pedro Suárez Vértiz es hermano mayor del también músico Patricio Suárez-Vértiz y de María Fe Suárez-Vértiz.

Desde una temprada edad, Pedro Suárez Vértiz demostró mostró habilidades para la escritura y para la pintura. Supo que quería ser cantante a los seis años, cuando vio por primera vez la película “A Hard Day’s Night”, protagonizada por el famoso grupo inglés The Beatles. La cinta lo motivó a aprender a tocar el piano; mientras que el descubrimiento de la banda Roling Stones lo llevó a enamorarse de la guitarra.

Los padres de Pedro Suárez Vértiz fueron Germán Suárez Vértiz, quien fue director del Museo de Arte de Lima, y Rosita Alva.

A los nueve años, Pedro Suárez Vértiz empezó a componer canciones para las actuaciones del Día de la Madre en el Colegio María Reina Marianistas. Ya en secundaria, sus habilidades se expandieron hacia la música, creando así la banda Paranoia junto a su hermano Patricio Suárez Vértiz y otros compañeros de clase, Eduardo Quevedo, Sergio Gamio, Edward Málaga, Antonio Barraza, Alex Korhuber y Arturo Pomar Jr.

La primera banda a la que perteneció Pedro Suárez Vértiz se llamó Paranoia.

Pedro Suárez Vértiz en Arena Hash

A los 18 años, Pedro Suárez Vértiz formó la banda de rock peruano Arena Hash con Arturo Pomar Jr., Patricio Suárez-Vértiz y Álex Kornhuber. La primera canción “Difamación” se estrenó en 1985, marcando el inicio de su popularidad en el escenario musical. Más tarde, ante la partida de la primera guitarra, Christian Meier se unió a la agrupación en la posición de pianista.

Arena Hash se formó en 1985. Según Pedro Suárez Vértiz, la banda argentina Soda Stereo lo inspiró en sus composiciones.

En 1988, Arena Hash estrena su primer álbum debut homónimo, cuyo primer sencillo, “Kangrejo”, fue difundido en las emisoras de radio. Posteriormente, logran ser la banda más escuchada del Perú con la canción “Cuando la cama me da vueltas”. De este primer disco sonaron también los temas como “Me resfrié en Brasil”, “Stress”, “No cambiaré” y “Rompe - orejas”

"Cuando la cama me da vueltas" - Arena Hash (Video Oficial)

En un hito de la música peruana, Arena Hash, liderado por Pedro Suárez-Vértiz, marcó una época dorada con una gira de éxitos en 1989, consolidando su posición como ídolos nacionales con multitudes llenando estadios y coliseos tanto en Lima como en otras provincias.

Arena Hash fue banda que marcó historia en los años ochenta y noventa en el género del rock peruano

Arena Hash solo conquistó los escenarios, sino también las emisores radiales. En 1991, su segundó álbum, bajo el título “Ah Ah Ah”, vio la luz con gran anticipación y fue recibido con entusiasmo por los admiradores y la crítica. El single titulado “El rey del ah ah ah” se alzó como la pieza central de este trabajo, alcanzando rápidamente la posición número uno en las radios peruanas.

"El Rey del Ah Ah Ah" - Arena Hash (Video Oficial)

Arena Hash marcó el fin de su trayectoria musical con un concierto final en 1993. La banda se presentó en el coliseo del Colegio San Agustín, compartiendo escenario con Frágil y sirviendo como teloneros del grupo estadounidense Foreigner. Tras esta última presentación, Pedro Suárez Vértiz inició su carrera en solitario.

El primer disco de Pedro Suárez Vértiz causó revuelo en su momento. Los fanáticos de Arena Hash aseguraban que sonaba como un 'tercer trabajo' de la banda.

En paralelo, Pedro Suárez Vértiz se graduó de la carrera de Comunicaciones con la especialidad de Radio, Cine y Televisión en la Universidad de Lima.

Pedro Suárez Vértiz se graduó a los 21 años con una tesis acerca del fenómeno del liderazgo.

Pedro Suárez Vértiz como solista

Tras la separación de Arena Hash, Pedro Suárez Vértiz decide lanzarse como solista y edita “(No existen) Técnicas para olvidar”, un álbum plagado de sensaciones orientado a la nostalgia y a los momentos del pasado. Entre algunos temas destacados están: “Cuéntame”, “No llores más” y “No pensé que era amor”.

Concierto de Pedro Suárez-Vértiz en la Feria del Hogar. Foto: Diario Oficial EL PERUANO / Ricardo Choy-Kifox

Ante el rotundo éxito de su debut discográfico, Suárez Vértiz lanzó su segundo disco “Póntelo en la Lengua”, alcanzando el estrellato en el panorama del rock latino a nivel internacional. Este nuevo trabajo llegó para consolidar la carrera del músico, que ya había marcado un hito en ventas con su primera producción.

En 1999, Pedro Suárez-Vértiz recibe triple disco de platino y presenta su nuevo disco Degeneración actual. Foto: Diario Oficial EL PERUANO / Ricardo Choy-Kifox

Tras su tercera producción “Degeneración Actual”, Pedro Suárez-Vértiz publicó una serie de álbumes que incluyen “Play” para finales del 2004, seguido por “Talk Show” y hacia el 2007 el disco homónimo “Pedro Suárez-Vértiz”. En el 2009, estrenó “Amazonas”, que sobresalió por la colaboración del tenor Juan Diego Florez.

Pedro Suárez Vértiz y un grupo de niños graba para una campaña de Unicef, en el 2008. EL PERUANO / Carlos Lezama

Pedro Suárez Vértiz se retiró de los escenarios

En el 2011, Pedro Suárez Vértiz fue diagnosticado con parálisis bulbar, una enfermedad de la neurona motora. Este mal afectó gravemente su habilidad para articular palabra y obligó al fallecido cantante a dejar los escenarios. Dos años más tarde, el reconocido artista publicó “Yo, pedro”, un libro para conocer al hombre detrás del músico.

"Yo, Pedro" es el testimonio personal de Pedro Suárez-Vértiz, quien recorre las distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta su alejamiento de los escenarios.

Pedro Suárez Vértiz falleció

El cantautor Pedro Suárez Vértiz falleció este jueves 28 de diciembre a los 54 años debido a un infarto. Su deceso tuvo lugar a las 6:55 a.m. en su residencia ubicada en Miraflores, a donde llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú para certificar su muerte.