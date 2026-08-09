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Empresas peruanas destinan hasta S/ 100.000 a digitalización, pero descuidan ciberseguridad y escalabilidad

Patricia Rioja, CEO de Global S1, advierte que muchas compañías concentran sus presupuestos en funcionalidades y dejan en segundo plano aspectos clave como arquitectura tecnológica, auditorías, pruebas de calidad y gobierno tecnológico

El avance tecnológico no siempre contempla una planificación integral, lo que puede dificultar la seguridad y escalabilidad de las soluciones.
El avance tecnológico no siempre contempla una planificación integral, lo que puede dificultar la seguridad y escalabilidad de las soluciones. Foto: Pexels
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La adopción de nuevas tecnologías gana espacio entre las empresas peruanas, especialmente mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) y automatización. Sin embargo, el avance no siempre está acompañado por una planificación tecnológica integral, lo que puede generar dificultades cuando las soluciones deben operar de manera segura y crecer a mayor escala.

Patricia Rioja, fundadora y CEO de Global S1, explicó que, durante la expansión de la compañía en el país, han observado que varias organizaciones asignan entre S/ 40.000 y S/ 100.000 para proyectos de digitalización. Gran parte de estos recursos se dirige al desarrollo de funcionalidades, mientras que aspectos como la ciberseguridad, las auditorías, las pruebas de calidad y la escalabilidad reciben menor atención.

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Empresas priorizan funcionalidades frente a seguridad

“Muchas organizaciones buscan implementar inteligencia artificial rápidamente para mantenerse competitivas, pero el verdadero desafío no es incorporar esta tecnología, sino hacerlo bajo criterios de ingeniería de software, gobierno tecnológico y seguridad”, sostuvo.

La ejecutiva señaló que una arquitectura tecnológica robusta debe contemplarse desde las primeras etapas de un proyecto, ya que permite utilizar mejor los recursos y reducir la posibilidad de asumir gastos adicionales cuando las plataformas ya se encuentran operativas.

Una arquitectura tecnológica sólida desde el inicio optimiza recursos y evita costos adicionales durante la operación.
Una arquitectura tecnológica sólida desde el inicio optimiza recursos y evita costos adicionales durante la operación. Foto: Andina

Estándares tecnológicos pueden evitar sobrecostos

“Una implementación tecnológica alineada con estándares internacionales reduce la necesidad de realizar correcciones posteriores, minimiza interrupciones operativas, fortalece la productividad y protege la reputación de las organizaciones. En proyectos críticos, prevenir estas contingencias puede representar un ahorro de cientos de miles o incluso millones de soles”, afirmó.

De acuerdo con Rioja, considerar desde el comienzo aspectos como seguridad, calidad y capacidad de crecimiento puede evitar problemas posteriores en soluciones digitales. Esto cobra especial importancia en proyectos que requieren continuidad operativa y deben responder a mayores exigencias conforme aumenta su uso.

Automatización también puede generar eficiencia

Desde la perspectiva empresarial, Rioja sostuvo que la inteligencia artificial tiene potencial para convertirse en un importante motor de eficiencia. Según el proceso analizado, las compañías pueden reducir entre 20% y 60% el tiempo dedicado a tareas repetitivas, mientras que una automatización adecuada puede disminuir entre 30% y 70% los tiempos operativos.

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No obstante, la ejecutiva remarcó que la IA no necesariamente es la alternativa más conveniente para todos los procesos. “En muchos casos, una automatización bien diseñada ofrece un mayor retorno de inversión, menores costos operativos y resultados más sostenibles que incorporar IA únicamente por seguir una tendencia del mercado”, puntualizó.

La inteligencia artificial puede convertirse en un factor clave para mejorar la eficiencia.
La inteligencia artificial puede convertirse en un factor clave para mejorar la eficiencia. Foto: difusión

Casos en que empresas peruanas sufrieron ataques informáticos

En Perú ya se han registrado incidentes que muestran el impacto que puede tener una protección insuficiente de los sistemas. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Interbank en octubre de 2024, cuando la entidad confirmó que un tercero accedió sin autorización a información de un grupo de clientes. El episodio también estuvo acompañado por inconvenientes en algunos de sus canales digitales y derivó en diligencias de la Fiscalía de Ciberdelincuencia.

Otro caso se presentó en el sector minero. En julio de 2024, Securesoft detectó que una empresa minera peruana figuraba en el portal de filtraciones del grupo de ransomware Akira, lo que indicaba una posible vulneración de sus sistemas. La identidad de la compañía no fue revelada. Estos episodios se producen en un contexto de creciente exposición: Kaspersky registró 33.788 intentos de ataques de ransomware bloqueados en Perú entre junio de 2023 y julio de 2024, mientras que Palo Alto Networks señaló que LockBit concentró el 67% de las filtraciones de empresas peruanas observadas en sitios de ransomware durante 2023.

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