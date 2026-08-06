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Papa León XIV viene al Perú EN VIVO: últimas noticias de los preparativos que realizan Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima

El Vaticano confirmó el retorno de León XIV al país del 11 al 17 de noviembre como parte de su gira por Sudamérica. Conoce al detalle la agenda pastoral, los despliegues de seguridad y cómo las sedes regionales afinan los escenarios para recibir al Santo Padre

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El Canciller Carlos Espá, Ministro de Relaciones Exteriores, ofrece una declaración pública en el Palacio de Gobierno, flanqueado por dos banderas de Perú. El evento cubre la coordinación para la visita del Papa León XIV a Perú en noviembre, incluyendo destinos como Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. La información textual en pantalla indica una reunión previa con la presidenta Keiko Fujimori. Se trata de una cobertura noticiosa.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede oficializó la llegada del papa León XIV al Perú para el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de noviembre. El anuncio confirmó que el territorio nacional será la parada final de una gira internacional por Sudamérica que también incluye a Uruguay y Argentina.

La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito político y religioso. Desde el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Peruana destacaron el carácter histórico del retorno del pontífice a un país con el que mantiene lazos personales y pastorales profundos.

23:07 hsAyer

Ciudades elegidas por el papa León XIV se preparan

La confirmación oficial del itinerario ha marcado el inicio de una etapa crucial en la preparación para uno de los mayores eventos religiosos que se celebrarán en el país en los últimos años. Tras este anuncio, las autoridades nacionales, los gobiernos regionales y las diócesis involucradas incrementaron el ritmo de las coordinaciones necesarias para asegurar el éxito de la convocatoria.

El trabajo conjunto entre organismos estatales y eclesiásticos se ha vuelto fundamental. Cada diócesis asumirá tareas específicas, como la recepción de peregrinos, la organización de celebraciones litúrgicas y la gestión de voluntarios. Al mismo tiempo, las autoridades gubernamentales se concentran en aspectos logísticos, como la seguridad, la movilidad y la adecuación de los espacios donde se realizarán las actividades centrales.

19:22 hsAyer

La fiebre por el papa León XIV llega a Gamarra: venden polos, banderas y hasta el “Papapolo” desde S/10

Tras confirmarse la visita apostólica del 11 al 17 de noviembre, los emprendedores del emporio textil lanzaron más de 35 diseños inspirados en el Sumo Pontífice y esperan una alta demanda en las próximas semanas

La 'fiebre papal' se ha desatado en el corazón de Lima. Conoce a los emprendedores de Gamarra que han creado una línea completa de productos para recibir al Papa León XIV, desde polos con ceviche hasta banderolas que le dan la bienvenida a casa | Exitosa Noticias

La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 17 de noviembre, no solo ha despertado expectativa entre millones de fieles y autoridades encargadas de los preparativos. En Gamarra, el tradicional emporio textil de La Victoria, ya se vive el ambiente previo a la llegada del Sumo Pontífice con una amplia oferta de productos inspirados en quien volverá al país donde desarrolló gran parte de su misión pastoral.

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18:04 hsAyer

Pucallpa se prepara para recibir al Papa León XIV en la Amazonía: Así sería la agenda del Santo Padre en la ciudad

El obispo Augusto Martín Quijano adelantó que la permanencia del pontífice será de aproximadamente cinco horas e incluirá un encuentro con comunidades indígenas y pobladores de Yarinacocha

En una conferencia de prensa, el Obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, Mons. Martín Quijano, brinda los primeros detalles sobre la esperada visita del Papa a la región amazónica de Perú | Canal N

La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú ya comenzó a movilizar a las regiones que formarán parte de su recorrido apostólico. En Pucallpa, una de las últimas paradas del pontífice durante su permanencia en el país, las autoridades eclesiásticas dieron a conocer los primeros alcances sobre la agenda que se prepara para recibir al máximo representante de la Iglesia católica en noviembre.

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16:55 hsAyer

Amigo del Papa León XIV expresa su alegría inmensa por la llegada del sumo pontífice al Perú

La familia de Edgar Rimaycuna, secretario privado del papa, comparte sus vivencias y describe la relación cercana que mantuvo el pontífice con la comunidad chiclayana

La alegría de un amigo: la llegada del Papa León XIV al Perú y el testimonio de una familia chiclayana| FOTO: RPP Noticias/Difusión
La alegría de un amigo: la llegada del Papa León XIV al Perú y el testimonio de una familia chiclayana| FOTO: RPP Noticias/Difusión

El regreso de León XIV al Perú genera una expectativa singular entre quienes compartieron su labor pastoral. Para Mauro Rimaycuna, padre de Edgar Rimaycuna Inga, secretario privado del pontífice, la noticia de la próxima visita ha desatado una alegría inmensa. Según relató a RPP Noticias, la relación de familiaridad y cercanía con el actual papa se forjó en Chiclayo, donde ambos coincidieron en 2014, cuando el entonces monseñor Robert Prevost asumía la diócesis local.

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16:23 hsAyer

Lima alista la Base Aérea Las Palmas para la misa multitudinaria

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.

La capital peruana será el punto neurálgico de la recepción oficial y el alojamiento del Santo Padre en la Nunciatura Apostólica. En paralelo, las autoridades metropolitanas y el Vicariato de Lima evalúan el acondicionamiento de la Base Aérea Las Palmas en Surco como el escenario principal para la misa masiva de cierre.

Los equipos técnicos trabajan en el trazado de accesos peatonales, puntos de hidratación y cercos de seguridad alrededor del recinto. Se prevé que las dinámicas de transporte público en Lima sufran desvíos programados durante los días centrales de la visita papal.

16:22 hsAyer

Chiclayo alista homenajes por el retorno del sumo pontífice

El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)
El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

El paso por Chiclayo tiene un significado especial en el itinerario oficial debido a la labor misionera y obispal que el hoy líder de la Iglesia católica desempeñó en esta zona del norte peruano. Comunidades parroquiales y autoridades de Lambayeque coordinan el reacondicionamiento de espacios públicos para los actos litúrgicos.

A nivel operativo, las plataformas de viaje registran un incremento sostenido en las consultas de pasajes hacia el norte. El sector hotelero chiclayano trabaja en la ampliación de su capacidad de atención ante el flujo masivo de delegaciones interregionales.

16:22 hsAyer

Pucallpa albergará el encuentro enfocado en la Amazonía y el medio ambiente

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La inclusión de Pucallpa en la agenda territorial marca la prioridad que la Santa Sede otorgará a los temas ambientales y humanitarios durante su estancia. Diversas delegaciones indígenas y colectivos eclesiales de Ucayali preparan reuniones de trabajo para abordar los desafíos de la conservación amazónica.

Las autoridades locales coordinan con los ministerios correspondientes la habilitación de infraestructura en puntos fluviales y aéreos. El objetivo consiste en facilitar el traslado seguro de comunidades nativas lejanas que acudirán a los encuentros públicos.

16:22 hsAyer

Cusco articula logística especial ante masiva llegada de peregrinos del sur

El papa León XIV saluda al abandonar la Plaza de San Pedro del Vaticano tras su audiencia semanal, el 24 de junio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV saluda al abandonar la Plaza de San Pedro del Vaticano tras su audiencia semanal, el 24 de junio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

En el sur andino, Cusco se perfila como el centro de concentración para miles de creyentes procedentes de Puno, Arequipa, Apurímac y zonas fronterizas. Las autoridades regionales instalaron una mesa de trabajo para gestionar el ordenamiento del tránsito y el resguardo del patrimonio histórico durante las concentraciones públicas.

El sector privado local calcula una ocupación hotelera cercana a su nivel máximo. Los comités organizadores instan a los asistentes a planificar con anticipación el transporte terrestre y aéreo hacia la Ciudad Imperial.

16:22 hsAyer

Cancillería y Ministerio del Interior coordinan el plan integral de seguridad

El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El ministro de Relaciones Exteriores, junto a la Policía Nacional del Perú, sostiene reuniones continuas con la Nunciatura Apostólica para definir los esquemas de resguardo diplomático y de control poblacional. Las medidas contemplan el despliegue de miles de efectivos en las cuatro ciudades sedes.

El plan incluye un protocolo dinámico de facilitación migratoria en aeropuertos y pasos fronterizos. El Ejecutivo proyecta un ingreso importante de ciudadanos extranjeros de países vecinos que buscarán presenciar las liturgias.

16:22 hsAyer

Avanza el proyecto “Los Caminos del Papa León XIV” para el turismo religioso

Papa León XIV

Desde el sector Turismo se consolida la ruta “Los Caminos del Papa León XIV”, una iniciativa enfocada en poner en valor los lugares representativos donde el pontífice realizó su labor comunitaria en años anteriores. La propuesta busca articular un corredor de visitas permanentes más allá de la semana oficial de noviembre.

Los operadores de viajes locales señalan que la difusión de esta ruta ha incentivado la creación de paquetes turísticos integrados entre Lima, el norte chico, Lambayeque y la selva central.

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