Papa León XIV viene al Perú EN VIVO: últimas noticias de los preparativos que realizan Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima

El Canciller Carlos Espá, Ministro de Relaciones Exteriores, ofrece una declaración pública en el Palacio de Gobierno, flanqueado por dos banderas de Perú. El evento cubre la coordinación para la visita del Papa León XIV a Perú en noviembre, incluyendo destinos como Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. La información textual en pantalla indica una reunión previa con la presidenta Keiko Fujimori. Se trata de una cobertura noticiosa.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede oficializó la llegada del papa León XIV al Perú para el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de noviembre. El anuncio confirmó que el territorio nacional será la parada final de una gira internacional por Sudamérica que también incluye a Uruguay y Argentina.

La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito político y religioso. Desde el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Peruana destacaron el carácter histórico del retorno del pontífice a un país con el que mantiene lazos personales y pastorales profundos.