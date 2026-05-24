Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”.

La tiktoker Zully y el streamer peruano Alexis José Callañaupa, conocido como ‘Cañita’, oficializaron su relación durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra, el sábado 23 de mayo. “Ya llevamos dos meses de relación”, dijo el creador de contenido.

La tiktoker Zully y el streamer ‘Cañita’ oficializaron su relación y revelaron que llevan dos meses juntos, durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra.

El anuncio se dio en pleno evento, el sábado 23 de mayo, cuando ambos tomaron la palabra frente al público y confirmaron lo que, hasta ese momento, era solo tema de especulación en redes.

La noticia se viralizó a partir de un clip en el que se escucha a la pareja decir que había algo que no querían contar todavía. El propio ‘Cañita’ fue quien lo terminó confirmando: “Para los que no sabían, pues yo con Zully ya llevamos dos meses de relación. No quería anunciarlo, pero… porque normalmente sé que la gente se mete en la relación”.

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El anuncio en Gamarra: la inauguración que terminó en confesión

El evento se realizó durante la presentación de la tienda física de Zully, enfocada en ropa de fiesta y fajas. Entre la música, las cámaras y los invitados, la influencer dejó entrever que tenía una sorpresa personal para su comunidad.

“Pero también confesarles que ya hace tiempo…”, dijo Zully, antes de detenerse. Ahí intervino ‘Cañita’: “Hay algo que no queríamos decirle, pero creo que ya es momento de decirlo, mi amor”. El intercambio continuó con una frase que marcó el tono del anuncio: Zully admitió nervios y cedió la palabra. “Bueno, él que lo diga, pues, ¿no? Porque es el hombre, ¿no? Porque yo me pongo nerviosa”.

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El streamer cerró la confirmación con la cifra que disparó los comentarios: dos meses. En cuestión de horas, el momento se replicó en distintas cuentas y perfiles de espectáculos.

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”.

“No quería anunciarlo”: por qué lo mantuvieron en reserva

En su breve declaración, ‘Cañita’ explicó que la relación se mantuvo sin anuncio formal por una razón que se repite en romances expuestos en redes: la intervención del público. “No quería anunciarlo… porque normalmente sé que la gente se mete en la relación”, sostuvo.

La frase encendió el debate entre seguidores. Por un lado, hubo mensajes de apoyo a la pareja; por otro, aparecieron comentarios que preguntaban por la línea de tiempo, recordando vínculos previos que se le atribuyeron al streamer.

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Esa conversación se amplificó luego de que el creador de contenido Ric La Torre comentara el clip y asegurara que el anuncio lo dejó “en shock”, justamente porque el video se difundió en un contexto de múltiples especulaciones en redes.

Zully y ‘Cañita’ hicieron oficial su relación durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra.

El clip viral y la reacción en redes: “Quedé en shock”, según Ric La Torre

Ric La Torre reaccionó al momento del anuncio y lo enmarcó como una sorpresa dentro del evento en Gamarra. “Zuly anuncia que tiene dos meses de relación con Cañita. Oye, quedé en shock con este anuncio”, dijo.

También mencionó que, además de ‘Cañita’, en la inauguración se vio a otros creadores de contenido, y remarcó el detalle que empujó el clip a la viralidad: el dato exacto del tiempo de relación. “Este clip es el que se está haciendo viral porque Zuly dice que dos meses ya lleva con el Cañita”, sostuvo.

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En los comentarios, según el propio Ric La Torre, varios usuarios cuestionaron el “cuándo” del romance, en relación con la vida sentimental previa del streamer. La respuesta, por ahora, quedó en lo dicho por la pareja: “dos meses”.

Quién es ‘Cañita’: Alexis José Callañaupa y el salto al reconocimiento internacional

‘Cañita’ es el nombre digital de Alexis José Callañaupa, creador de contenido peruano de 24 años, conocido por sus transmisiones en vivo y su fuerte interacción con su audiencia. Su historia se hizo más visible tras su participación en eventos y premiaciones de TikTok, incluida la temporada 2025 en México.

Según su propio relato en entrevistas difundidas por la prensa, empezó a crear contenido en 2020 desde su casa en Manchay, con transmisiones que al inicio tenían poca audiencia. Con el tiempo, consolidó una comunidad que lo acompaña en vivo y que lo convirtió en una figura destacada en el circuito de creadores peruanos.

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Esa trayectoria explica por qué su anuncio sentimental se convierte en noticia: cada movimiento se multiplica rápido en clips, reacciones y cuentas de tendencias.

Cañita ganó más de 90 mil dólares en una batalla de 5 minutos en TikTok

Quién es Zully: la tiktoker que convirtió su comunidad en marca

Zully, conocida también como Zulamita, es una creadora de contenido peruana que alcanzó un crecimiento fuerte en TikTok y que hoy suma más de 3 millones de seguidores, además de una comunidad activa que suele llamarse “las gatchurras”.

En paralelo a su contenido, la influencer viene apostando por un perfil más empresarial: la inauguración en Gamarra no solo fue un evento de redes, sino la presentación formal de una tienda física, con la que busca expandir su marca fuera de la pantalla.

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La oficialización de su relación con ‘Cañita’ ocurrió, además, en un momento de alta exposición para ella: un lanzamiento comercial con público, cámaras y contenido listo para viralizarse.

En un contexto de aspirantes con recorrido previo, Zully busca abrirse paso. Su preparación, autenticidad y el interés del público marcan el inicio de un desafío lleno de expectativas. (Instagram)

Qué dijeron y qué no dijeron: lo que queda tras la oficialización

El anuncio dejó dos frases como eje: “ya llevamos dos meses de relación” y “no quería anunciarlo” por la intervención del público. Sin embargo, la pareja no dio más detalles sobre cómo se conocieron, cuándo empezaron a salir o si planean colaborar en contenido conjunto.

Por ahora, lo confirmado por sus propias palabras es el dato central: Zully y ‘Cañita’ están juntos y decidieron hacerlo público en Gamarra, frente a su comunidad, en el marco de un evento que terminó siendo tanto empresarial como personal.

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