Perú

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”

En la apertura de su tienda en Gamarra, Zully anunció que está en una relación con ‘Cañita’. El streamer confirmó que llevan dos meses y explicó que no lo contaban antes porque “la gente se mete en la relación”.

Guardar
Google icon

La tiktoker Zully y el streamer peruano Alexis José Callañaupa, conocido como ‘Cañita’, oficializaron su relación durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra, el sábado 23 de mayo. “Ya llevamos dos meses de relación”, dijo el creador de contenido.

La tiktoker Zully y el streamer ‘Cañita’ oficializaron su relación y revelaron que llevan dos meses juntos, durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra.

El anuncio se dio en pleno evento, el sábado 23 de mayo, cuando ambos tomaron la palabra frente al público y confirmaron lo que, hasta ese momento, era solo tema de especulación en redes.

La noticia se viralizó a partir de un clip en el que se escucha a la pareja decir que había algo que no querían contar todavía. El propio ‘Cañita’ fue quien lo terminó confirmando: “Para los que no sabían, pues yo con Zully ya llevamos dos meses de relación. No quería anunciarlo, pero… porque normalmente sé que la gente se mete en la relación”.

PUBLICIDAD

El anuncio en Gamarra: la inauguración que terminó en confesión

El evento se realizó durante la presentación de la tienda física de Zully, enfocada en ropa de fiesta y fajas. Entre la música, las cámaras y los invitados, la influencer dejó entrever que tenía una sorpresa personal para su comunidad.

“Pero también confesarles que ya hace tiempo…”, dijo Zully, antes de detenerse. Ahí intervino ‘Cañita’: “Hay algo que no queríamos decirle, pero creo que ya es momento de decirlo, mi amor”. El intercambio continuó con una frase que marcó el tono del anuncio: Zully admitió nervios y cedió la palabra. “Bueno, él que lo diga, pues, ¿no? Porque es el hombre, ¿no? Porque yo me pongo nerviosa”.

PUBLICIDAD

El streamer cerró la confirmación con la cifra que disparó los comentarios: dos meses. En cuestión de horas, el momento se replicó en distintas cuentas y perfiles de espectáculos.

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”.
Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”.

“No quería anunciarlo”: por qué lo mantuvieron en reserva

En su breve declaración, ‘Cañita’ explicó que la relación se mantuvo sin anuncio formal por una razón que se repite en romances expuestos en redes: la intervención del público. “No quería anunciarlo… porque normalmente sé que la gente se mete en la relación”, sostuvo.

La frase encendió el debate entre seguidores. Por un lado, hubo mensajes de apoyo a la pareja; por otro, aparecieron comentarios que preguntaban por la línea de tiempo, recordando vínculos previos que se le atribuyeron al streamer.

Esa conversación se amplificó luego de que el creador de contenido Ric La Torre comentara el clip y asegurara que el anuncio lo dejó “en shock”, justamente porque el video se difundió en un contexto de múltiples especulaciones en redes.

Zully y ‘Cañita’ hicieron oficial su relación durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra.
Zully y ‘Cañita’ hicieron oficial su relación durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra.

El clip viral y la reacción en redes: “Quedé en shock”, según Ric La Torre

Ric La Torre reaccionó al momento del anuncio y lo enmarcó como una sorpresa dentro del evento en Gamarra. “Zuly anuncia que tiene dos meses de relación con Cañita. Oye, quedé en shock con este anuncio”, dijo.

También mencionó que, además de ‘Cañita’, en la inauguración se vio a otros creadores de contenido, y remarcó el detalle que empujó el clip a la viralidad: el dato exacto del tiempo de relación. “Este clip es el que se está haciendo viral porque Zuly dice que dos meses ya lleva con el Cañita”, sostuvo.

En los comentarios, según el propio Ric La Torre, varios usuarios cuestionaron el “cuándo” del romance, en relación con la vida sentimental previa del streamer. La respuesta, por ahora, quedó en lo dicho por la pareja: “dos meses”.

Quién es ‘Cañita’: Alexis José Callañaupa y el salto al reconocimiento internacional

‘Cañita’ es el nombre digital de Alexis José Callañaupa, creador de contenido peruano de 24 años, conocido por sus transmisiones en vivo y su fuerte interacción con su audiencia. Su historia se hizo más visible tras su participación en eventos y premiaciones de TikTok, incluida la temporada 2025 en México.

Según su propio relato en entrevistas difundidas por la prensa, empezó a crear contenido en 2020 desde su casa en Manchay, con transmisiones que al inicio tenían poca audiencia. Con el tiempo, consolidó una comunidad que lo acompaña en vivo y que lo convirtió en una figura destacada en el circuito de creadores peruanos.

Esa trayectoria explica por qué su anuncio sentimental se convierte en noticia: cada movimiento se multiplica rápido en clips, reacciones y cuentas de tendencias.

Cañita ganó más de 90 mil dólares en una batalla de 5 minutos en TikTok
Cañita ganó más de 90 mil dólares en una batalla de 5 minutos en TikTok

Quién es Zully: la tiktoker que convirtió su comunidad en marca

Zully, conocida también como Zulamita, es una creadora de contenido peruana que alcanzó un crecimiento fuerte en TikTok y que hoy suma más de 3 millones de seguidores, además de una comunidad activa que suele llamarse “las gatchurras”.

En paralelo a su contenido, la influencer viene apostando por un perfil más empresarial: la inauguración en Gamarra no solo fue un evento de redes, sino la presentación formal de una tienda física, con la que busca expandir su marca fuera de la pantalla.

La oficialización de su relación con ‘Cañita’ ocurrió, además, en un momento de alta exposición para ella: un lanzamiento comercial con público, cámaras y contenido listo para viralizarse.

Zully – Miss Perú – Perú – entretenimiento – 24 septiembre
En un contexto de aspirantes con recorrido previo, Zully busca abrirse paso. Su preparación, autenticidad y el interés del público marcan el inicio de un desafío lleno de expectativas. (Instagram)

Qué dijeron y qué no dijeron: lo que queda tras la oficialización

El anuncio dejó dos frases como eje: “ya llevamos dos meses de relación” y “no quería anunciarlo” por la intervención del público. Sin embargo, la pareja no dio más detalles sobre cómo se conocieron, cuándo empezaron a salir o si planean colaborar en contenido conjunto.

Por ahora, lo confirmado por sus propias palabras es el dato central: Zully y ‘Cañita’ están juntos y decidieron hacerlo público en Gamarra, frente a su comunidad, en el marco de un evento que terminó siendo tanto empresarial como personal.

Temas Relacionados

ZullyCañitaperu-entretenimientoTikTok

Más Noticias

Alianza Lima 2-0 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con gol de Jairo Vélez, los ‘blanquiazules’ derrotan a los ‘guerreros’ en el estadio Alejandro Villanueva. Con este resultado parcial, los locales se quedarán con el primer título del año. Sigue las incidencias

Alianza Lima 2-0 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Universitario empató con CD Moquegua de visita. Alianza Lima recibe a Los Chankas en un duelo que podría definir al ganador de esta primera fase

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

El jugador de la selección peruana recibió un pase dentro del área y la mandó a guardar para desatar la locura en Matute

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití

El técnico brasileño comenzará a entrenar con los futbolistas en la Videna desde el lunes 25 de mayo

Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”

Durante una actividad con transportistas, la lidereza de Fuerza Popular también prometió enfrentar las extorsiones y recuperar el orden en el país

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”

Tomás Gálvez revela que Rafael López Aliaga lo llamó “infinidad de veces” exigiendo que Fiscalía detenga el conteo de votos

Última encuesta Ipsos: Carlos Bruce y Daniel Urresti lideran un escenario abierto en Lima, según sondeo de este sábado

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

ENTRETENIMIENTO

Reencuentro, segunda fecha de la Temporada 2026: la Orquesta Filarmónica de Lima trae a Hugo Carrio

Reencuentro, segunda fecha de la Temporada 2026: la Orquesta Filarmónica de Lima trae a Hugo Carrio

María Pía Copello relanza su streaming deportivo: +QTV estrena ‘Fuera de juego’ tras reestructuración de la parrilla

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Carolina Braedt se casó con Javier Millership y mostró su matrimonio civil: vestido, torta y fotos con su esposo

Magaly Medina compara pasarela de Luciana Fuster y Natalie Vértiz en la audición de Victoria’s Secret: “Son bien diferentes”

DEPORTES

Alianza Lima 2-0 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima 2-0 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití

Adrián Ugarriza se aleja del Beitar Jerusalén: la fuerte cifra para dar inicio a una operación es el mayor obstáculo