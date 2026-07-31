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Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 31 de julio de 2026

El costo del combustible se dispara en distintas zonas del país, mientras herramientas oficiales permiten a los usuarios comparar precios y planificar su recarga con datos actualizados

Estación de servicio en Lima con surtidores, varios coches y taxis, edificios urbanos y carteles con los logos de Osinergmin y Facilito.
Una estación de servicio en Lima, Perú, con vehículos esperando para abastecerse de combustible y carteles de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El precio de la gasolina en Perú marca diferencias históricas entre distritos y regiones, con valores que pueden variar hasta seis soles por galón dependiendo del lugar y el tipo de combustible. Las tarifas actuales muestran una dispersión notable, lo que obliga a los consumidores a buscar información precisa antes de cargar combustible. Este escenario se atribuye a factores internacionales y locales que inciden directamente en el bolsillo de los conductores peruanos.

Precio de la gasolina

En la ciudad de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,24 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium se encuentra en una franja de 18,34 a 22,49 soles por galón. El diésel B5 S-50 UV, fundamental para el transporte público y de carga, presenta precios entre 20,40 y 25,99 soles por galón. Estas cifras, reportadas por la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), muestran la amplitud de costos que puede enfrentar un automovilista en la capital peruana.

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En las provincias, los precios tienden a elevarse aún más. Por ejemplo, en Cusco, el gasohol regular parte de 18,67 soles y alcanza los 21,99 soles, mientras que en Ica el valor inicial es de 17,29 soles. En Lambayeque, el gasohol premium ronda los 18,89 soles y en Tacna el diésel se ubica en 22,10 soles. Esta realidad obliga a los usuarios a comparar tarifas y planificar sus recorridos con mayor detalle para evitar pagos innecesarios.

En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

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  • Gasohol Regular (90 octanos): S/ 17,24 – S/ 21,49 por galón en Lima
  • Gasohol Premium: S/ 18,34 – S/ 22,49 por galón en Lima
  • Diésel B5 S-50 UV: S/ 20,40 – S/ 25,99 por galón en Lima
Surtidor de gasohol regular con logo Facilito, surtidor de diésel con logo Osinergmin y mapa de Perú con marcadores de ubicación conectados.
Las plataformas Facilito y Osinergmin comparan los precios de gasohol regular y diésel en distintos puntos de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

  • En Cusco, el gasohol parte de S/ 18,67 y llega a S/ 21,99.
  • En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 17,29.
  • En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 18,89
  • En Tacna, el diésel está en S/ 22,10

Precio de la gasolina en principales grifos de Lima

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 31 de julio de 2026:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,89
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,27
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 17,38
  • Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,19
  • San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 19,19
  • Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 18,08
  • Rimac: el Diésel está en S/ 21,99
  • Comas: el Diésel está en S/ 20,79
  • Carabayllo: el Diésel está en S/ 19,89
Una mano sujeta un smartphone negro. La aplicación Facilito en pantalla muestra iconos de gasolina, diésel, GNV y GLP. Al fondo, surtidor y logo Osinergmin.
Una mano sostiene un smartphone que muestra la aplicación Facilito de Osinergmin, la cual indica los precios de diferentes tipos de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que explican la variación de precios

El precio de la gasolina en Perú responde a una combinación de factores externos e internos. El primero y más importante es el comportamiento internacional del petróleo crudo. Cuando el valor del crudo sube en el mercado global, los combustibles refinados como la gasolina aumentan su costo localmente. Este fenómeno ha sido especialmente visible en los meses recientes, en los que la volatilidad internacional ha repercutido en los grifos peruanos.

A esto se suman los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno nacional. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) inciden de manera directa en el precio final al consumidor. Además, los costos logísticos relacionados con el transporte y la distribución de combustibles adquieren especial relevancia en un país de geografía compleja como Perú. El traslado desde puertos y refinerías hasta las estaciones de servicio implica gastos que varían según la distancia y las condiciones de acceso.

Cada grifo o estación de servicio define su propio margen de rentabilidad, lo que genera diferencias de precio, incluso entre distritos cercanos. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho el gasohol regular se vende desde 16,89 soles, mientras que en Villa El Salvador el precio base es de 17,27 soles y en Los Olivos sube a 17,38 soles. El gasohol premium en Jesús María se ubica en 17,19 soles, pero en San Miguel llega a 19,19 soles y en Villa El Salvador supera los 18,08 soles.

Pantalla digital de surtidor de combustible con precios 19.79, 17.59 y 9.85, y calcomanía con el logo de Osinergmin. Boquerel de combustible negro.
Un surtidor de combustible moderno en Lima muestra los precios de gasolina, diésel y GLP en su pantalla digital, con el logo de Osinergmin visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta y comparación de precios: el papel de Facilito

En este contexto de alta dispersión de precios, Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para los conductores peruanos. Desarrollada por Osinergmin, esta plataforma digital ofrece acceso a información actualizada sobre los precios de combustibles en todo el país. Los datos, reportados diariamente por los propios grifos, permiten comparar tarifas y localizar los establecimientos con los valores más convenientes según la ubicación del usuario.

Los especialistas recomiendan consultar siempre Facilito antes de cargar combustible, ya que las diferencias pueden ser notorias incluso en zonas cercanas. Además, sugieren elegir estaciones de servicio con buenas referencias y tarifas competitivas. Mantener el vehículo en óptimas condiciones también contribuye a un menor consumo de combustible, lo que ayuda a mitigar el impacto de los precios elevados.

Cartel digital de estación de servicio con logo Osinergmin y precios de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP, GNV. Surtidores y autos. Cielo nublado.
Un cartel digital de Osinergmin Facilito exhibe los precios actualizados de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP y GNV en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo usar Facilito? Guía paso a paso para quienes recién la conocen

Para quienes desean comenzar a consultar los precios de la gasolina y otros combustibles a través de Facilito, el proceso es sencillo. A continuación, se presenta una guía utilitaria en formato de viñetas:

  • Ingresar a la web oficial: Facilito o descargar la aplicación móvil disponible para Android y iOS.
  • Seleccionar el tipo de combustible de interés: gasolina, diésel, gas natural vehicular o gas licuado de petróleo (GLP).
  • Introducir la ubicación manualmente o permitir la geolocalización para detectar automáticamente los grifos más cercanos.
  • Revisar la lista de precios actualizados para cada estación de servicio, ordenados desde el valor más bajo al más alto.
  • Consultar información adicional sobre horarios, servicios y métodos de pago ofrecidos por cada establecimiento.
  • Elegir el grifo de preferencia y consultar la ruta para llegar desde la ubicación actual.
  • Comparar precios en diferentes distritos y periodos para identificar oportunidades de ahorro.
  • Utilizar la función de favoritos para guardar las estaciones con mejores referencias o precios.
Surtidor de gasolina con precios digitales de 20.49, 22.79 y 18.99, billetes de cien soles peruanos, logo de Osinergmin y autos en fila al atardecer.
Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra los altos precios de gasolina y diésel en sus surtidores digitales, junto a billetes peruanos y el logo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para enfrentar la variación de precios

La volatilidad del mercado hace que los precios de la gasolina cambien constantemente, lo que exige mayor atención por parte de los usuarios. Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a reducir el gasto en combustible:

  • Consultar los precios cada vez que se requiera cargar combustible, ya que las diferencias pueden ser significativas incluso dentro de un mismo distrito.
  • Preferir cargar en grifos con precios bajos y buenas referencias de servicio.
  • Mantener el vehículo en buen estado, ya que un motor afinado y neumáticos con la presión adecuada consumen menos combustible.
  • Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, prácticas que incrementan el consumo de gasolina.
  • Considerar rutas menos congestionadas y organizar viajes para optimizar el uso del vehículo.
  • Evaluar alternativas como el uso de GLP o gas natural vehicular, si el vehículo lo permite.
Calculadora, recibo de carga de combustible, bandera de Perú, barril de petróleo en miniatura, y monitor con gráfico ascendente y logo Osinergmin.
Una calculadora y un recibo de combustible con cifras elevadas se apoyan junto a una bandera de Perú y un barril de petróleo en miniatura. Un monitor de fondo muestra un gráfico ascendente y el logo de Osinergmin, lo que señala el aumento de precios en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer ante variaciones inesperadas en el precio?

Ante un aumento inesperado en los precios de la gasolina, las siguientes acciones pueden resultar útiles:

  • Verificar en la aplicación Facilito si el incremento es generalizado o puntual en una estación específica.
  • Comparar precios en diferentes distritos antes de decidir dónde abastecerse.
  • Consultar la sección de noticias de Facilito para identificar tendencias recientes o anuncios de ajustes oficiales.
  • Analizar la posibilidad de modificar temporalmente el tipo de combustible utilizado, si el vehículo lo soporta.
Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra la aplicación Facilito de Osinergmin con precios de gasohol, diésel, GLP y GNV junto a una estación de servicio.
Una persona usa la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil para comparar los precios de diversos combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y ajustes recientes

Durante el último año, el precio de la gasolina y otros combustibles ha experimentado ajustes al alza, en parte por la evolución del precio internacional del petróleo y en parte por factores locales. El monitoreo constante de plataformas como Facilito se ha vuelto indispensable para quienes buscan optimizar su presupuesto ante la volatilidad del mercado. La información diaria y transparente permite tomar decisiones informadas y reducir el impacto del gasto en combustibles.

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