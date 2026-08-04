¿Cómo funcionan los créditos de carbono en Perú? Desafíos jurídicos, sociales y de inversión detrás de un sector en expansión

Cada crédito de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono que se evita emitir o se remueve de la atmósfera en el mercado voluntario.

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Miles de hectáreas de bosques, proyectos innovadores y una creciente presión internacional para reducir emisiones han convertido al mercado peruano de créditos de carbono en un espacio de oportunidades, pero también de retos legales, sociales y de transparencia.

Aunque Perú aún carece de un registro nacional unificado y de estadísticas públicas oficiales, los desarrolladores y expertos coinciden en que el país se perfila como uno de los actores más dinámicos de la región. La experiencia local muestra tanto el potencial como las tensiones de esta herramienta clave para la acción climática global.

¿Qué es y cómo opera el mercado voluntario de créditos de carbono?

El mercado de créditos de carbono en Perú funciona principalmente bajo un sistema voluntario. Empresas, ONGs y comunidades desarrollan proyectos que demuestran la reducción o remoción de emisiones de gases de efecto invernadero, como la conservación de bosques o la introducción de tecnologías limpias.

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Cada crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) que se evita emitir o se remueve de la atmósfera. Estos créditos pueden transferirse o venderse en mercados internacionales, siguiendo estándares reconocidos como Verra o Gold Standard.

Según Carlos Ratti, abogado especializado y socio de Stucchi Abogados, “el 85% de los proyectos certificados en Perú son forestales, principalmente de conservación y manejo sostenible de bosques, pero también existen iniciativas en energía limpia y agricultura”.

Perú opera sin un registro nacional unificado de créditos de carbono, pese al avance de proyectos bajo estándares como Verra y Gold Standard. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

La ley y los contratos: el reto de asegurar derechos y confianza

Uno de los principales retos del mercado peruano es la ausencia de una regulación exhaustiva y un registro público nacional que consolide los derechos y los créditos emitidos.

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Si bien la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento orientan la mitigación y el uso de mecanismos como REDD+, en la práctica la cadena de titularidad depende de contratos privados y títulos habilitantes sobre el uso del suelo.

“El mayor valor agregado de un asesor legal está en estructurar correctamente la cadena de titularidad, las cesiones de derechos y las garantías contractuales. Sin eso, los riesgos para inversores y comunidades son altos”, dice Ratti.

La indefinición legal puede traducirse en disputas de propiedad, doble venta de créditos o conflictos con comunidades nativas, explica el experto.

Una vista aérea muestra enormes ríos de agua de deshielo atravesando la vasta capa de hielo de Groenlandia, con grietas gigantes iluminadas por una luz fría que reflejan la urgencia de la crisis climática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El único programa peruano bajo ART TREES aún no ha emitido créditos

El Estado peruano actúa como regulador y facilitador, pero la certificación y verificación de proyectos recae principalmente en estándares internacionales.

Organismos como Verra y Gold Standard certifican los proyectos, y el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI) funciona como un registro declarativo en el mercado voluntario y obligatorio en el marco del Acuerdo de París (artículo 6).

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El Ministerio del Ambiente (MINAM) impulsa programas jurisdiccionales bajo ART TREES, pero hasta ahora no hay créditos emitidos en esa modalidad.

El papel de los estándares internacionales ha permitido que proyectos peruanos sean reconocidos y comercializados globalmente, aunque el país aún debe avanzar en la integración de registros y la supervisión estatal para consolidar la confianza del mercado.

La falta de regulación exhaustiva en Perú expone al mercado de carbono a disputas de propiedad, doble venta de créditos y conflictos con comunidades nativas. (CIARA-CEC).

Comunidades y bosques: el corazón social de los proyectos de carbono

Las comunidades nativas y rurales son actores centrales en el desarrollo de proyectos forestales. El reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático fomenta la participación y el beneficio preferente de estas comunidades.

Sin embargo, la distribución de beneficios, el respeto a la consulta previa y la justa asignación de derechos siguen siendo desafíos pendientes.

“Muchos proyectos involucran a comunidades indígenas, pero el reparto de beneficios y la gobernanza deben fortalecerse para evitar conflictos y asegurar impactos positivos duraderos”, señala Ratti.

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El éxito de los proyectos depende no solo de la reducción de emisiones, sino también de la inclusión social y el respeto a los derechos colectivos.

Las comunidades nativas y rurales ocupan un lugar central en los proyectos forestales de carbono, con debates abiertos sobre beneficios, consulta previa y derechos. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Inversión y potencial: cifras que muestran el atractivo peruano

El mercado peruano de créditos de carbono ofrece una plataforma atractiva para inversores nacionales e internacionales.

Según los registros internacionales, Perú cuenta con 56 proyectos certificados (55 en Verra, 1 en Gold Standard) y una estimación de más de 23 millones de toneladas de CO₂e en reducciones proyectadas anualmente.

El precio de referencia publicado para el proyecto Qori Q’oncha Improved Cookstoves in Peru (Gold Standard) es de USD 30 por tonelada, aunque los valores varían ampliamente según el tipo de proyecto y el acuerdo privado.

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“Si bien las cifras oficiales son limitadas, el volumen y la diversidad de proyectos muestran el potencial de Perú para atraer inversión climática y generar impactos ambientales y sociales de escala global”, resalta Ratti.

De esta manera, el futuro del sector dependerá de la integración de datos, la transparencia y la seguridad jurídica para todos los actores.