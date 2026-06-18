Visita de León XIV al Perú traería un mensaje de unidad, esperanza y reconciliación, con un llamado a “formar comunidad y volvernos a unir”

El presidente José María Balcázar anunció que el papa León XIV visitará el Perú en la primera quincena de noviembre, tras una audiencia con el sumo pontífice en la Ciudad del Vaticano. Según detalló, la gira tendría una duración de ocho a diez días e incluiría, al menos, Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con la posibilidad de sumar Puno e Iquitos.
El anuncio activó de inmediato expectativas en el norte del país, donde la comunidad católica empezó a organizarse a la espera de confirmaciones formales. De acuerdo con lo informado, Piura figura entre los destinos mencionados, junto con Chiclayo, Ucayali y Cusco, mientras continúan las coordinaciones entre el Vaticano y las autoridades eclesiásticas peruanas.
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En ese marco, voces de la Iglesia en la región norte saludaron la noticia y anticiparon que el viaje podría convertirse en un mensaje público de unión, esperanza y reconciliación en un contexto de desafíos sociales y climáticos. Entre ellas, el arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor Luciano Maza Anticona, y el padre David Farfán, párroco de Santo Toribio de Mogrovejo, en Lambayeque.
León XIV llevaría un mensaje de unidad y reconciliación durante su visita al Perú
El arzobispo Luciano Maza Anticona consideró que una eventual llegada del papa al norte del país abriría una oportunidad para fortalecer la esperanza y promover la unidad frente a los desafíos que enfrenta la región. También sostuvo que los detalles del viaje podrían anunciarse en los próximos meses, una vez culminadas las coordinaciones correspondientes.
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Maza recordó, además, que la región ya ha recibido acontecimientos de gran magnitud y se mostró confiado en la capacidad de organización local. “Piura ha demostrado que sabe unirse para estos eventos. Si Dios nos concede la gracia de recibir al Santo Padre, estaremos preparados espiritualmente y las autoridades también sabrán responder”, afirmó en diálogo con Agencia Andina.
Desde Lambayeque, el padre David Farfán coincidió en que la visita papal puede convertirse en un llamado a la unidad y la reconciliación. “Su mensaje en el Perú yo creo que va a ir sobre el lado de la unidad, de reconciliarnos, de formar comunidad, de volvernos a unir”, dijo en una entrevista a Exitosa Noticias, al referirse al momento político que, según describió, “nos ha partido” y “nos ha dividido”.
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Farfán también señaló que, mientras se espera el itinerario final, el proceso organizativo ya empezó a moverse en el ámbito eclesiástico. “Nuestro obispo de Chiclayo ya ha tenido una primera reunión con las autoridades”, indicó, y anticipó que esas coordinaciones se traducirán en acciones concretas en parroquias y comunidades.
Llaman a la unidad ante posible fenómeno de El Niño en contexto de visita de León XIV
Maza advirtió que la visita también podría ayudar a sensibilizar sobre asuntos de interés público en el norte, en especial la preparación ante un posible fenómeno de El Niño. “Las autoridades debemos unirnos por el bien común de la región. No podemos esperar a que ocurran los problemas para recién actuar. Es momento de tomar medidas preventivas y trabajar de manera coordinada”, manifestó.
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El arzobispo expresó preocupación por pronósticos que advierten un eventual incremento de lluvias en los próximos meses y alertó sobre impactos en infraestructura, salud pública y gestión de riesgos, con riesgos de agravamiento de problemas ya existentes. En ese sentido, exhortó a gobiernos locales y regionales a acelerar obras de prevención y fortalecer capacidades de respuesta, y recordó desafíos sanitarios como el dengue.
“La ciudad, los puentes, la salud y toda la logística necesaria para responder a una emergencia deben ser atendidos con anticipación. Tenemos tiempo para actuar y debemos aprovecharlo”, enfatizó. Añadió que la Iglesia viene desarrollando acciones de preparación a través de parroquias y de Cáritas, con equipos de voluntarios para atención y ayuda humanitaria en emergencias.
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El papa mantiene vivo su vínculo con Perú y Chiclayo
Al informar sobre la audiencia en el Vaticano, Balcázar aseguró que el papa manifestó interés en reencontrarse con Chiclayo y, según sus palabras, recordó incluso aspectos de la gastronomía local. “Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, dijo el jefe de Estado.
El mandatario también afirmó que León XIV espera que los peruanos se unan y que el país deje de estar dividido políticamente. En esa misma línea, mencionó que el pontífice conoce problemáticas como la inseguridad y que ora para que las migraciones sean tratadas humanamente y con respeto por los derechos humanos.
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Para Farfán, el viaje tendría además una dimensión emocional y comunitaria: una visita que no se limita a ceremonias, sino que busca encontrarse con preocupaciones y esperanzas locales. En esa idea, afirmó que el papa llega “como mensajero de la unidad” y con disposición de escucha, una actitud que, según dijo, ya había practicado en el trabajo pastoral.
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