Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: esto pesaron Natalia MX y Samy Rivers previo a sus peleas

Rival de Natalia MX lanza advertencia antes de La Velada del Año VI: “Llevo seis meses entrenando” La streamer española Clersssss aseguró que ha trabajado durante medio año para brillar en el cuadrilátero y pidió al público no perderse su combate

La creadora de contenido española aseguró que llega lista para demostrar el trabajo realizado durante seis meses de preparación.

La cuenta regresiva para La Velada del Año VI está por terminar y uno de los enfrentamientos que más expectativa genera entre el público mexicano ya comenzó a calentarse fuera del cuadrilátero. Clara Merino, conocida en redes sociales como Clersss, envió un contundente mensaje antes de enfrentar a la mexicana Natalia MX en el evento organizado por Ibai Llanos, que se celebrará este 25 de julio en Sevilla, España.