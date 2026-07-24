Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: esto pesaron Natalia MX y Samy Rivers previo a sus peleas

En pocas líneas:
La cuenta regresiva para La Velada del Año VI está por terminar y uno de los enfrentamientos que más expectativa genera entre el público mexicano ya comenzó a calentarse fuera del cuadrilátero. Clara Merino, conocida en redes sociales como Clersss, envió un contundente mensaje antes de enfrentar a la mexicana Natalia MX en el evento organizado por Ibai Llanos, que se celebrará este 25 de julio en Sevilla, España.
Perfil de Natalia MX
Natalia MX, creadora de contenido reconocida en el mundo digital mexicano, participará este 25 de julio en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La influencer mexicana enfrentará a Clersss, streamer española, en uno de los combates más esperados de la jornada.
Conoce a Clersss
La Velada del Año 6 reunirá nuevamente a algunos de los creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante, y uno de los combates más esperados será el que protagonizarán la española Clersss y la mexicana Natalia MX.
Clersss y Natalia MX dan su último mensaje
“Quiero agradecer a toda la gente por tanto apoyo. Yo lo siento como si fuera mi cumpleaños. A mi novio, mi familia, mi abuela, que va dedicado está pelea a ellos”, fueron las palabras de Clersss antes de su pelea ante Natalia MX.
Mientras que la mexicana sin dedicarle nada a su rival, agradeció a su equipo de trabajo, su pareja y su familia por el apoyo.
“Espero que sea un buen show. A mi equipo, mi entrenador, mi novio, y en general agradecer a dios por estar aquí. Esperar el día de mañana y resulté como lo planeamos”, dijo Nat.
La pelea de Clersss y Natalia MX será la segunda pelea de La Velada del Año VI.
Pesaje Clersss
La española, quien antes de la pelea pesaba 61 kg y ahora en la báscula dio 55.4 kg.
Pesaje de Natalia MX
La mexicana muestra confianza y se sube a la báscula para un peso de 55.4 kg. Originalmente, ella confesó que pesaba 53 kg, por lo que para la pelea 57 - 58 KG.
Natalia MX cree noquear a Clersss
La streamers mexicana asegura que está será la primera edición de La Velada del Año que una pelea de chicas acabe en KO. Algo que le da risa a la española que reta a intentarlo.
“Mañana se verá que lo conseguiré”, destacó Nat.
Natalia MX agradece que no hay polémica por su pelea
Natalia MX asegura que no se siente intimidada por la pelea. Sobre todo por el encare ante Cleirsssss no ha sido polémica, lo que le ha gustado mucho para llevar este proceso de preparación.
Natalia MX lista para Clersss
“Quiero que llegue ya mañana. No estoy nerviosa, desde el 17 de julio estoy en Sevilla. Mi familia ya está acá para apoyarme”, confesó Natalia MX, que asegura que se siente lista y muy emocionada para pelear contra Clersssss.
La primera en salir a la ceremonia de pesaje fue la creadora de contenido, Natalia MX, quien se enfrentará a la española, Clersssss, que asegura que ganará la contienda tras llevar más de seis meses entrenado arduamente.