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Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: esto pesaron Natalia MX y Samy Rivers previo a sus peleas

Las influencers mexicanas buscarán destacar en el evento deportivo promocionado por el español Ibai Llanos

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En pocas líneas:

19:02 hsHoy

Rival de Natalia MX lanza advertencia antes de La Velada del Año VI: “Llevo seis meses entrenando”

La streamer española Clersssss aseguró que ha trabajado durante medio año para brillar en el cuadrilátero y pidió al público no perderse su combate

La creadora de contenido española aseguró que llega lista para demostrar el trabajo realizado durante seis meses de preparación.

La cuenta regresiva para La Velada del Año VI está por terminar y uno de los enfrentamientos que más expectativa genera entre el público mexicano ya comenzó a calentarse fuera del cuadrilátero. Clara Merino, conocida en redes sociales como Clersss, envió un contundente mensaje antes de enfrentar a la mexicana Natalia MX en el evento organizado por Ibai Llanos, que se celebrará este 25 de julio en Sevilla, España.

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18:56 hsHoy

Perfil de Natalia MX

Natalia MX en la Velada del Año 6: quién es la streamer mexicana que peleará contra Clersss

La influencer mexicana enfrentará a Clersss, streamer española, en uno de los combates más esperados de la jornada

Natalia MX, creadora de contenido reconocida en el mundo digital mexicano, participará este 25 de julio en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos (X@_nataliamx19)
Natalia MX, creadora de contenido reconocida en el mundo digital mexicano, participará este 25 de julio en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos (X@_nataliamx19)

Natalia MX, creadora de contenido reconocida en el mundo digital mexicano, participará este 25 de julio en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La influencer mexicana enfrentará a Clersss, streamer española, en uno de los combates más esperados de la jornada.

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18:53 hsHoy

Conoce a Clersss

¿Quién es Clersss? La influencer española que enfrentará a Natalia MX en La Velada del Año 6

La española será una de las debutantes de La Velada del Año 6 y tratará de imponerse a una de las representantes mexicanas más populares del evento

(@clersssss / Instagram)

La Velada del Año 6 reunirá nuevamente a algunos de los creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante, y uno de los combates más esperados será el que protagonizarán la española Clersss y la mexicana Natalia MX.

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18:46 hsHoy

Clersss y Natalia MX dan su último mensaje

(YouTube / La Velada del Año VI)
(YouTube / La Velada del Año VI)

“Quiero agradecer a toda la gente por tanto apoyo. Yo lo siento como si fuera mi cumpleaños. A mi novio, mi familia, mi abuela, que va dedicado está pelea a ellos”, fueron las palabras de Clersss antes de su pelea ante Natalia MX.

Mientras que la mexicana sin dedicarle nada a su rival, agradeció a su equipo de trabajo, su pareja y su familia por el apoyo.

“Espero que sea un buen show. A mi equipo, mi entrenador, mi novio, y en general agradecer a dios por estar aquí. Esperar el día de mañana y resulté como lo planeamos”, dijo Nat.

La pelea de Clersss y Natalia MX será la segunda pelea de La Velada del Año VI.

18:38 hsHoy

Pesaje Clersss

(YouTube: La Velada del Año VI)
(YouTube: La Velada del Año VI)

La española, quien antes de la pelea pesaba 61 kg y ahora en la báscula dio 55.4 kg.

18:37 hsHoy

Pesaje de Natalia MX

(Youtube La Velada del Año VI)
(Youtube La Velada del Año VI)

La mexicana muestra confianza y se sube a la báscula para un peso de 55.4 kg. Originalmente, ella confesó que pesaba 53 kg, por lo que para la pelea 57 - 58 KG.

18:33 hsHoy

Natalia MX cree noquear a Clersss

(YouTube / La Velada del Año VI)
(YouTube / La Velada del Año VI)

La streamers mexicana asegura que está será la primera edición de La Velada del Año que una pelea de chicas acabe en KO. Algo que le da risa a la española que reta a intentarlo.

“Mañana se verá que lo conseguiré”, destacó Nat.

18:29 hsHoy

Natalia MX agradece que no hay polémica por su pelea

(Youtube: La Velada del Año VI)
(Youtube: La Velada del Año VI)

Natalia MX asegura que no se siente intimidada por la pelea. Sobre todo por el encare ante Cleirsssss no ha sido polémica, lo que le ha gustado mucho para llevar este proceso de preparación.

18:26 hsHoy

Natalia MX lista para Clersss

La streamer dijo estar lista para Cleirssss en la Velada del Año VI.
La streamer dijo estar lista para Cleirssss en la Velada del Año VI.

“Quiero que llegue ya mañana. No estoy nerviosa, desde el 17 de julio estoy en Sevilla. Mi familia ya está acá para apoyarme”, confesó Natalia MX, que asegura que se siente lista y muy emocionada para pelear contra Clersssss.

18:23 hsHoy

La primera en salir a la ceremonia de pesaje fue la creadora de contenido, Natalia MX, quien se enfrentará a la española, Clersssss, que asegura que ganará la contienda tras llevar más de seis meses entrenado arduamente.

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