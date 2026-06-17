Elianne Karp reaparece, pide “misericordia” por Alejandro Toledo y solicita a Keiko Fujimori “o a quien gane” que le conceda indulto humanitario

Este video presenta una entrevista televisiva en formato de pantalla dividida, donde la periodista Milagros Leiva interactúa con Eliane Karp, quien participa vía videollamada desde Israel. Durante la conversación, Karp realiza declaraciones sobre la situación de Alejandro Toledo, haciendo referencia a su salud y solicitando consideración humanitaria. Además, menciona a Keiko Fujimori en relación con la petición de indulto para su esposo. La grabación es una cobertura periodística.

El estado de Alejandro Toledo ha reavivado el debate sobre la situación penitenciaria de los adultos mayores en Perú. El expresidente enfrenta un delicado cuadro médico que su entorno describe como potencialmente letal, mientras su esposa, Eliane Karp, insta a las autoridades a considerar su traslado fuera de prisión.

Un informe médico fechado el 30 de marzo de 2026 sostiene que Toledo presenta alto riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y arritmia cardíaca, condiciones que, según la defensa, justifican que cumpla su condena fuera de un centro penitenciario, tal como expuso en Esta Noche con Milagros Leiva.

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La situación médica del exmandatario fue documentada en un informe presentado como “legal” durante la mencionada emisión televisiva. El documento detalla la necesidad de hospitalización y de una atención multidisciplinaria en especialidades como cardiología, gastroenterología, psicología, psiquiatría y urología. Estos elementos se han convertido en el argumento central de la solicitud de cambio de modalidad de cumplimiento de condena, según lo relatado por Panamericana.

Poder Judicial fija fecha para alegatos finales de Alejandro Toledo por caso Ecoteva. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Eliane Karp reaparece y solicita clemencia a Keiko Fujimori

En una entrevista reciente, Eliane Karp se dirigió públicamente a Keiko Fujimori, candidata presidencial, para pedirle que, en caso de ser elegida, conceda un indulto humanitario a Toledo. “Estoy pidiendo que le tengan en consideración humanitaria, que esto también debe existir en el Perú”, expresó la ex primera dama a Panamericana. Karp enfatizó que la petición no busca evadir el proceso judicial ni las acusaciones, sino que se basa en la gravedad del estado de salud del exmandatario.

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Karp, identificada en la entrevista como ex primera dama y residente en Israel, afirmó temer por la vida de su esposo, atribuyendo el deterioro de su salud a la permanencia en prisión. “Temo enormemente que todo ese sistema judicial y de fiscalía le están matando poco a poco”, sostuvo en diálogo con el medio. La edad de Toledo, quien actualmente tiene 81 años, fue utilizada como argumento para solicitar que tanto el proceso como la condena puedan cumplirse en su domicilio bajo supervisión médica.

Tres años tras la extradición y un pedido de traslado domiciliario

Según Panamericana, Alejandro Toledo lleva más de tres años desde su extradición, un periodo en el que su estado físico habría sufrido un deterioro sustancial. La familia del exmandatario sostiene que el encierro ha agravado sus condiciones, razón por la cual insisten en que el proceso continúe en su casa.

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En palabras de Karp: “No estamos pidiendo evadir las injustas acusaciones. Queremos que se miren los datos, que no caigan en la trampa. Este señor es culpable, que se muera en la cárcel. Acá no hay sitio para rabia, para maldad. Acá es un hombre que se puede morir en la cárcel sin siquiera haber tenido la oportunidad de probar, de probar que es inocente”.

Durante la entrevista, Karp también recordó que, según su interpretación, un detenido mayor de 80 años debería poder seguir su proceso en su hogar. Este argumento fue compartido junto al conductor del programa, aunque no se mencionó la existencia de una norma específica que respalde esa afirmación.

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Argumentos legales y el rol del Tribunal Constitucional

En la misma edición de Panamericana, se presentó un informe elaborado por Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Este documento, especializado en derecho constitucional y derechos humanos, concluye que corresponde sustituir el lugar de cumplimiento de la condena, apelando a los principios de humanidad y proporcionalidad, especialmente tratándose de una persona de edad avanzada. La existencia de este informe refuerza la línea argumentativa utilizada por la defensa de Toledo para solicitar el cambio de régimen.

La defensa también ha enfatizado la necesidad de atención médica adecuada, que solo podría garantizarse fuera del entorno carcelario. Este reclamo busca que la justicia peruana contemple la condición de los presos mayores y el acceso a un tratamiento clínico integral.

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Abogado de Toledo pide archivar demanda de incautación de la casa en Camacho. Foto: composición Andina/ captura Punto Final

Toledo solicita testimonio clave desde Europa

Antes de la entrevista con Karp, Panamericana transmitió un extracto de la audiencia de apelación donde Alejandro Toledo manifestó ante el juez: “No sé cuántos días más tengo de vida”. En ese contexto, el exmandatario solicitó la gestión de una cooperación internacional para que un testigo de Europa declare sobre la ruta del dinero vinculada a su caso. Toledo identificó a un responsable de cuentas en el LGT Bank en Suiza como pieza clave, petición que fue recogida en el informe televisivo.

Durante la conversación, Eliane Karp identificó a ese testigo como la persona que administró fondos de la familia Maiman. El conductor del programa agregó que se trata de un ciudadano suizo vinculado al banco LGT Bank de Zúrich y mencionó a Michelle, hermana de Maiman, como heredera de una de las cuentas implicadas.

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El pedido de clemencia y la reconciliación nacional

El llamado de Karp a Keiko Fujimori y a cualquier posible futuro presidente apela a criterios humanitarios y a la idea de reconciliación nacional. “Si por supuesto le pediría a Keiko Fujimori o a cualquier que gane, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita”, expresó la ex primera dama a Panamericana. También asoció la solicitud a la necesidad de dejar de lado la venganza y buscar una solución que priorice la vida y la atención médica adecuada.

Al cierre de la entrevista, Karp manifestó su disposición a regresar a Perú si Toledo recibe el beneficio solicitado. “Yo regreso, yo regreso y estoy con él”, afirmó, subrayando el compromiso de la familia con el proceso judicial siempre que se garantice la salud del expresidente.

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