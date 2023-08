Pelo D’Ambrosio estalla contra organización del festival de Arequipa y se resistió a cantar: fans aplaudieron esta reacción

Pelo D’Ambrosio se hizo presente en el escenario del Jardín de la Cerveza de Arequipa este sábado 12 de agosto. Sin embargo, una serie de situaciones causaron la incomodidad del cantante de gran trayectoria. Lejos de quedarse callado, el intérprete de ‘Lejos de ti’ levantó su voz de protesta y pidió más respeto no solo para él, sino para el público presente.

Lo que fastidió al cantante es que la organización del festival de Arequipa, realizado en el Jardín de la Cerveza, no prendió las luces para que él cantara. Pelo D’Ambrosio señaló que no pedía que prendan las pantallas gigantes, pero que al menos enciendan más luces para que los asistentes puedan verlo.

“No me parece justo que en este escenario estén prendidos cuatro fotos (señaló), cuatro fotos (señaló a otra dirección), cuando hay todo un castillo de luces. Ustedes no se merecen eso”, inició el cantante de la banda ‘Pata Amarilla’, quien fue aplaudido por el público.

“En la entrada debieron haberles dicho, no vamos a prender las luces del escenario mientras cantar los peruanos y bolivianos. Esto es para la gente que viene el día 14 y 15. No lo voy a repetir, las pantallas no importa, apáguenlas, pero las luces tienen que prenderlas. Ustedes no van a ver un espectáculo a oscuras”, concluyo Pelo, quien procedió a retirarse del escenario.

Pelo D’Ambrosio fue respaldado por sus seguidores tras bajar del escenario. IG Pelo D’Ambrosio / TikTok

Los seguidores del cantante apoyaron esta decisión y aplaudieron la reacción del cantante, arreglista y compositor peruano de 57 años.

Como se recuerda, con motivo del aniversario de Arequipa, se viene realizando una serie de presentaciones en el Jardín de la Cerveza. Este sábado 12 de agosto también se presentaba agrupación boliviana Los Kjarkas y la banda arequipeña los Pukas del Perú.

La reacción en redes

El video de la actitud de Pelo D’Ambrosio no tardó en hacerse viral. Los usuarios de TikTok apoyaron la medida que tomó el artista y pidieron a la organización que respete a los artistas peruanos. A través de esta plataforma, los cibernautas le hicieron saber su respaldo.

“Pelo de Ambrosio canta hermoso y aplaudo su trayectoria, gran cantante”, escribió un seguidor. “Una falta de respecto de los organizadores de la Feria internacional de Arequipa (FIA) hacia los cantantes y el público que pagó su entrada”, acotó otro.

“Un abrazo fuerte para ti Pelo D’Ambrosio, gracias por hacer respetar tu show”, “Grande Pelo, tu música es muy hermosa”, “Un maestro como él se merece respeto”, “El artista peruano se respeta”, fueron otros de los comentarios que se pueden leer en la red social.

Pelo D’Ambrosio regresó al escenario

Después de ello, la organización decidió prender las luces y apagar los reflectores, con el fin de cumplir con los requisitos del artista. Pelo D’Ambrosio salió una vez más para brindar su presentación, dejando satisfecho a su público.

El cantante no se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. Lo que sí hizo es compartir su participación en el escenario del Jardín de la Cerveza de México. En estas imágenes se le ve al artista en medio de un imponente escenario y una gran gama de luces.