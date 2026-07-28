Keiko Fujimori: “Hoy empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años, ni un día más”

La presidenta Keiko Fujimori ofreció su primer mensaje a la Nación y aseguró que su mandato durará cinco años “ni un día más”. Esto ante señalamientos de perpetrarse en el poder como hizo su padre, el fallecido exdictador Alberto Fujimori.
“Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más”, dijo al inicio de su discurso ante el Congreso de la República.
En su discurso, la mandataria agradeció a Dios y pone “en sus manos el trabajo que hoy comenzamos al servicio del Perú”. Le solicitó “sabiduría para decidir, fortaleza para perseverar y para no olvidar jamás que el poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir”.
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“Ante Él, ante la historia y ante todos ustedes, he pronunciado el juramento más sagrado que puede asumir un ciudadano: defender la Constitución, proteger las libertades de nuestro pueblo y consagrar cada día de mi vida a la grandeza y al bienestar del Perú”, dijo.
Fujimori Higuchi señaló que su mandato la compromete a “trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sin excepción”. Pero, dijo, sobre todo, “de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país”.
Sin autocrítica
En su mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori responsabilizó a anteriores gobiernos de la situación actual del país, omitiendo que parte de la responsabilidad recae en su partido Fuerza Popular.
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“Recibimos un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país, que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú”, sostuvo.
Y agregó: “Esta incapacidad del Estado responde a décadas de gobiernos que renunciaron, con indiferencia y dejadez, a cerrar las grandes brechas que separan a millones de peruanos del acceso a servicios esenciales”.
Rechazo
Legisladores de Juntos por el Perú (JPP) y algunos integrantes de Ahora Nación se retiraron del hemiciclo del Congreso este martes 28 de julio, minutos antes del primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori como presidenta de la República.
Antes de abandonar el recinto, los parlamentarios alzaron fotografías de ciudadanos fallecidos durante las protestas sociales ocurridas en el país y exigieron, de forma conjunta, justicia para las víctimas. La acción tuvo lugar durante la sesión solemne de transmisión de mando, con delegaciones extranjeras presentes en Lima.
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El diputado de JPP Ernesto Zunini explicó la posición de su bancada mediante un pronunciamiento publicado en su cuenta de X. “Frente a un Gobierno que no representa un nuevo comienzo, sino la continuidad de un modelo que ha deteriorado nuestra democracia y ha servido para blindar a los responsables del sufrimiento de nuestro pueblo, nuestra bancada se retira hoy del hemiciclo”, escribió.
Zunini también señaló que presenciar el discurso presidencial habría equivalido a un respaldo político. “No seremos testigos silenciosos de ese mensaje. No legitimaremos con nuestra presencia a quienes han antepuesto sus intereses a los del Perú. Nos retiramos en respeto a las víctimas y en coherencia con nuestro compromiso irrenunciable de defender la justicia, la democracia y la dignidad nacional”, agregó el legislador.
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