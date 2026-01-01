Perú

La primera bebé del 2026 en Perú nació en el Instituto Nacional Materno Perinatal mediante fertilización in vitro

La llegada de Mara concebida por fertilización in vitro en el Instituto Nacional Materno Perinatal refleja el avance de la medicina reproductiva pública y el acceso a tratamientos especializados para familias peruanas

Mara es la primera bebé
Mara es la primera bebé del 2026 nacida gracias a un tratamiento de fertilización in vitro en el INMP. Foto: Minsa

El año 2026 inició con un hecho histórico para la salud pública peruana: Mara, la primera bebé del año, nació a las 00:14 horas en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) gracias a un tratamiento de fertilización in vitro. El nacimiento, celebrado por el Ministerio de Salud, marca un avance en los servicios de medicina reproductiva del sector público y se convierte en símbolo de esperanza para muchas familias. Según informó el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, tanto Mara como su madre se encuentran en óptimas condiciones tras un parto natural.

El nacimiento de Mara fue posible gracias al seguimiento estricto de los controles prenatales y al trabajo multidisciplinario del equipo del INMP. Esta institución, que este año celebra su bicentenario, reafirma su liderazgo como referente nacional en salud materno perinatal, ofreciendo tratamientos de alta complejidad a través del Seguro Integral de Salud (SIS). El director del INMP, Félix Ayala Peralta, destacó que el caso de Mara demuestra la capacidad del sistema público para brindar procedimientos especializados y exitosos.

La llegada de Mara no solo representa una victoria médica sino también una historia de anhelos cumplidos para su familia, que esperó este momento durante largo tiempo. El nacimiento fue acompañado por el compromiso institucional del INMP, que continúa innovando en la atención materno perinatal y ampliando el acceso a tecnologías reproductivas en el país.

Mara, primer nacimiento del 2026 gracias a la fertilización in vitro

La concepción de Mara mediante fertilización in vitro evidencia el impacto de la ciencia y la salud pública en la vida de las familias peruanas. El INMP cuenta con el único Servicio de Medicina Reproductiva del sector público que ofrece este tratamiento de alta especialización, facilitando el acceso a parejas que requieren apoyo para concebir. El procedimiento, realizado por un equipo multidisciplinario, permitió que Mara naciera en condiciones óptimas y mediante parto natural.

El nacimiento de Mara marca
El nacimiento de Mara marca un avance en la medicina reproductiva pública peruana. Foto: Minsa

El viceministro Leonardo Rojas Mezarina resaltó el esfuerzo de los padres de Mara, quienes cumplieron con todos los controles prenatales necesarios para garantizar el bienestar de la madre y la bebé. Este rigor médico fue clave para lograr un embarazo saludable y un parto exitoso, lo que refuerza la importancia del seguimiento profesional durante todo el proceso de gestación.

La llegada de Mara coincide con el aniversario número 200 del INMP, consolidando a la institución como un referente nacional. El nacimiento también destaca la relevancia de la inversión pública en salud reproductiva, permitiendo que más familias accedan a procedimientos complejos y seguros sin exclusión social ni económica.

Kendra, Kaleb y los nacimientos que marcaron el inicio del 2026

Durante las primeras horas del año, el INMP registró otros dos nacimientos significativos. La pequeña Kendra nació a las 00:25 horas, con un peso de 3.510 gramos, y Kaleb a las 04:59 horas, con 3.600 gramos. Los tres partos, incluidos los de Mara, se realizaron con la presencia de un acompañante familiar, respetando el modelo de parto humanizado que promueve el instituto.

Hasta las 09:00 horas del primero de enero, el INMP había atendido 12 nacimientos, todos bajo el enfoque de parto humanizado. Esta metodología reconoce el derecho de la familia a estar presente en el nacimiento y fortalece el vínculo afectivo desde el inicio de la vida. El acompañamiento durante el parto contribuye a la tranquilidad y seguridad de la madre y del recién nacido, elemento clave para el bienestar integral de ambos.

Doce nacimientos fueron atendidos en
Doce nacimientos fueron atendidos en las primeras horas del año bajo el modelo de parto humanizado. Foto: Minsa

El director Félix Ayala Peralta explicó que la implementación de este enfoque humanizado es una prioridad institucional, que busca mejorar la experiencia de las familias durante el proceso de nacimiento. La estrategia del INMP se basa en la atención personalizada, el respeto por los derechos de la madre y el recién nacido, así como en la promoción del apego temprano.

Reciben a recién nacidos con “Vitamina L”

La bienvenida a los primeros bebés del año incluyó un gesto especial de la Biblioteca Nacional del Perú. El jefe institucional, Juan Yangali, entregó una colección de 30 libros a Mara, Kendra y Kaleb como parte de la iniciativa “Vitamina L”, que busca fomentar el acceso temprano a la lectura desde la primera infancia. La colección contiene libros infantiles, sensoriales, pop up y títulos informativos para padres, seleccionados para acompañar el crecimiento y desarrollo de los recién nacidos.

La Biblioteca Nacional del Perú
La Biblioteca Nacional del Perú entregó colecciones de libros para promover la lectura desde la primera infancia. Foto: Biblioteca Nacional del Perú

Durante la entrega, Yangali subrayó que la lectura debe ser un derecho fundamental desde los primeros meses de vida. “Vitamina L” pretende alimentar la mente de los nuevos ciudadanos, impulsando el hábito lector en las familias peruanas desde la cuna. Esta acción refuerza el compromiso de la Biblioteca Nacional del Perú con la formación de futuras generaciones críticas y creativas.

La entrega de los libros a los padres de Mara, Kendra y Kaleb simboliza el inicio de un camino de aprendizaje y descubrimiento para los bebés. La iniciativa busca inspirar a otras instituciones y familias a incorporar la lectura como parte esencial del entorno familiar, promoviendo el desarrollo cognitivo y emocional desde la etapa más temprana de la vida.

