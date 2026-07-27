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¿Feriado en casa? Toma nota: estos son los horarios de mayor demanda para pedir delivery por Fiestas Patrias

Las celebraciones de este año caerán martes 28 y miércoles 29 de julio sin feriado largo, y eso concentrará la movilidad urbana en Lima, Arequipa y Trujillo

Una pizza redonda de ocho porciones con puré de calabaza, queso muzzarella y orégano sobre una masa integral. Una mano sirve una porción.
El consumo en Fiestas Patrias impulsó en años anteriores subas de hasta 97% en restaurantes y cevicherías, de 16% en parques y de 39% en ferias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El calendario de 2026 marca unas Fiestas Patrias sin feriado largo tradicional, con limeños, arequipeños y trujillanos optando por celebraciones locales y una movilidad urbana más intensa.

Con los feriados nacionales cayendo martes y miércoles, la “semana corta” transforma el comportamiento de consumo, traslados y demanda de servicios en las principales ciudades del país, de acuerdo con un reciente análisis de inDrive.

La movilidad local se impone en la “semana corta”

A diferencia de años anteriores, cuando el feriado largo disparaba viajes hacia provincias y terminales terrestres o aéreos —con picos de hasta 10% fuera de Lima—, en 2026 el foco se mantiene en el consumo y las salidas dentro de la ciudad.

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La mayoría de habitantes en Lima, Arequipa y Trujillo permanecerá en sus localidades, lo que incrementará la movilidad urbana y las actividades en espacios de ocio, restaurantes y ferias.

Gonzalo Armas, gerente de Movilidad Urbana de inDrive Perú, explicó que “detrás de cada trayecto hay un ecosistema activo de conductores y pequeños negocios que encuentran en estas fechas clave una oportunidad fundamental de ingresos

Motociclistas, tránsito urbano, riesgos viales, seguridad, circulación entre calles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
InDrive prevé que en estas Fiestas Patrias el movimiento se traslade a trayectos cortos y medianos dentro de las principales ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cevicherías, salidas nocturnas y delivery, los motores del consumo

Pero, ¿cuáles son los negocios que hacen su “agosto” en julio? Los datos históricos muestran que, durante los feriados del séptimo mes del año, las visitas a cevicherías y restaurantes llegan a crecer hasta un 97%, mientras los viajes a parques y ferias aumentan un 16% y un 39%, respectivamente.

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El primer pico de viajes se da la víspera del feriado, entre las 20:00 y las 23:00, y luego la demanda vuelve a repuntar en la madrugada del día festivo, con incrementos superiores al 100% en traslados y solicitudes de servicio.

El delivery experimenta sus mayores volúmenes después de las 14:00, impulsado por almuerzos familiares y pedidos tanto para empresas como para particulares.

Aunque los envíos a oficinas disminuyen, según el análisis, la categoría de comida preparada sostiene una alta actividad, especialmente en zonas residenciales y de recreo.

Día del Pollo a la Brasa: estas son las 10 mejores pollerías del Perú según los Premios Summum 2025. (Foto: Agencia Andina)
La demanda de transporte en Fiestas Patrias suele tener un pico entre las 20:00 y las 23:00 de la víspera y otro durante la madrugada del feriado. (Foto: Agencia Andina)

Zonas y horarios de mayor movimiento en Lima, Arequipa y Trujillo

En Lima, Independencia, Callao y San Miguel registran los mayores aumentos de tránsito, con picos de hasta 38%, seguidos por Surco y Jesús María.

Para el delivery, los distritos líderes son Cercado de Lima, La Victoria y San Martín de Porres. En Trujillo, destacan Cercado, Huanchaco y El Porvenir; mientras que en Arequipa, el mayor flujo se concentra en Hunter, Centro de Arequipa y Paucarpata.

El refuerzo de conductores y couriers debe dirigirse, en consecuencia, a las franjas críticas de tarde, noche y madrugada, con incentivos específicos para garantizar cobertura óptima en zonas de ocio, centros comerciales y ferias.

Escarapela de tela roja y blanca con franjas plisadas junto a un pin metálico del escudo nacional del Perú, prendidos en un saco oscuro.
En Lima, los limeños priorizarán salidas locales, reuniones familiares y delivery de comida, con más viajes urbanos en la noche y la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y oportunidades para el ecosistema urbano

inDrive concluye que la oportunidad para conductores y pequeños negocios es considerable durante estas fechas, al concentrarse la demanda dentro de las ciudades. La tecnología y la coordinación serán claves para mantener la calidad del servicio ante el incremento puntual de solicitudes.

De esta manera, la plataforma de movilidad espera que esta tendencia refuerce el papel de la tecnología como aliada tanto para usuarios como para emprendedores en Perú.

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