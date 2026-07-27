¿Feriado en casa? Toma nota: estos son los horarios de mayor demanda para pedir delivery por Fiestas Patrias

El consumo en Fiestas Patrias impulsó en años anteriores subas de hasta 97% en restaurantes y cevicherías, de 16% en parques y de 39% en ferias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario de 2026 marca unas Fiestas Patrias sin feriado largo tradicional, con limeños, arequipeños y trujillanos optando por celebraciones locales y una movilidad urbana más intensa.

Con los feriados nacionales cayendo martes y miércoles, la “semana corta” transforma el comportamiento de consumo, traslados y demanda de servicios en las principales ciudades del país, de acuerdo con un reciente análisis de inDrive.

La movilidad local se impone en la “semana corta”

A diferencia de años anteriores, cuando el feriado largo disparaba viajes hacia provincias y terminales terrestres o aéreos —con picos de hasta 10% fuera de Lima—, en 2026 el foco se mantiene en el consumo y las salidas dentro de la ciudad.

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La mayoría de habitantes en Lima, Arequipa y Trujillo permanecerá en sus localidades, lo que incrementará la movilidad urbana y las actividades en espacios de ocio, restaurantes y ferias.

Gonzalo Armas, gerente de Movilidad Urbana de inDrive Perú, explicó que “detrás de cada trayecto hay un ecosistema activo de conductores y pequeños negocios que encuentran en estas fechas clave una oportunidad fundamental de ingresos”

InDrive prevé que en estas Fiestas Patrias el movimiento se traslade a trayectos cortos y medianos dentro de las principales ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cevicherías, salidas nocturnas y delivery, los motores del consumo

Pero, ¿cuáles son los negocios que hacen su “agosto” en julio? Los datos históricos muestran que, durante los feriados del séptimo mes del año, las visitas a cevicherías y restaurantes llegan a crecer hasta un 97%, mientras los viajes a parques y ferias aumentan un 16% y un 39%, respectivamente.

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El primer pico de viajes se da la víspera del feriado, entre las 20:00 y las 23:00, y luego la demanda vuelve a repuntar en la madrugada del día festivo, con incrementos superiores al 100% en traslados y solicitudes de servicio.

El delivery experimenta sus mayores volúmenes después de las 14:00, impulsado por almuerzos familiares y pedidos tanto para empresas como para particulares.

Aunque los envíos a oficinas disminuyen, según el análisis, la categoría de comida preparada sostiene una alta actividad, especialmente en zonas residenciales y de recreo.

La demanda de transporte en Fiestas Patrias suele tener un pico entre las 20:00 y las 23:00 de la víspera y otro durante la madrugada del feriado. (Foto: Agencia Andina)

Zonas y horarios de mayor movimiento en Lima, Arequipa y Trujillo

En Lima, Independencia, Callao y San Miguel registran los mayores aumentos de tránsito, con picos de hasta 38%, seguidos por Surco y Jesús María.

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Para el delivery, los distritos líderes son Cercado de Lima, La Victoria y San Martín de Porres. En Trujillo, destacan Cercado, Huanchaco y El Porvenir; mientras que en Arequipa, el mayor flujo se concentra en Hunter, Centro de Arequipa y Paucarpata.

El refuerzo de conductores y couriers debe dirigirse, en consecuencia, a las franjas críticas de tarde, noche y madrugada, con incentivos específicos para garantizar cobertura óptima en zonas de ocio, centros comerciales y ferias.

En Lima, los limeños priorizarán salidas locales, reuniones familiares y delivery de comida, con más viajes urbanos en la noche y la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y oportunidades para el ecosistema urbano

inDrive concluye que la oportunidad para conductores y pequeños negocios es considerable durante estas fechas, al concentrarse la demanda dentro de las ciudades. La tecnología y la coordinación serán claves para mantener la calidad del servicio ante el incremento puntual de solicitudes.

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De esta manera, la plataforma de movilidad espera que esta tendencia refuerce el papel de la tecnología como aliada tanto para usuarios como para emprendedores en Perú.