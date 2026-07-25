¿Por qué fracasó La Moradita de Inca Kola? La bebida que intentó reinventar un símbolo peruano y terminó fuera del mercado

Lanzada en octubre del 2014, la bebida fue desarrollada durante cerca de 18 meses con estudios previos que elevaron las expectativas de la compañía. Foto: difusión

El lanzamiento de La Moradita de Inca Kola quedó registrado como uno de los casos más recordados de la industria de consumo peruana. La bebida buscó unir dos elementos con fuerte presencia en la identidad nacional: el reconocimiento de Inca Kola y el sabor tradicional de la chicha morada, pero la propuesta no logró conectar con los consumidores como esperaba la compañía.

Presentada en octubre del 2014, la nueva gaseosa llegó al mercado después de un proceso de desarrollo que tomó alrededor de 18 meses, acompañado de estudios y pruebas previas que generaron expectativas positivas dentro de la empresa. Sin embargo, tras su salida a supermercados, restaurantes y bodegas, la reacción del público fue muy distinta a la esperada y el producto terminó siendo retirado pocos meses después.

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Una apuesta por combinar dos símbolos peruanos

La creación de La Moradita partió de la intención de trasladar un sabor tradicional peruano al formato de una bebida industrial. La compañía buscaba aprovechar el posicionamiento de Inca Kola, una de las marcas más reconocidas del país, y vincularlo con la popularidad de la chicha morada, una preparación asociada a la gastronomía y las costumbres familiares.

Para ello, la empresa realizó investigaciones durante aproximadamente un año y medio antes del lanzamiento. Según los ejecutivos de marketing de la época, las pruebas internas mostraron una alta aceptación entre los participantes, lo que reforzó la confianza en que la nueva bebida tendría una buena recepción cuando llegara al público general.

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Consumidores cuestionaron su sabor artificial, al compararlo con golosinas o jarabes, lejos de la tradicional chicha morada casera. Foto: Mi Ceviche de Hoy

El choque entre la gaseosa y la chicha tradicional

El principal problema apareció cuando La Moradita de Inca Kola llegó al consumidor final. Aunque la campaña publicitaria tuvo una amplia exposición, las críticas comenzaron a multiplicarse rápidamente en internet, donde muchos usuarios cuestionaron tanto el sabor como la propuesta del producto.

Una de las mayores observaciones estuvo relacionada con su perfil gustativo. Parte de los consumidores consideró que la bebida tenía un sabor artificial, comparándola con golosinas, jarabes o medicamentos efervescentes, muy alejado de la experiencia asociada a la chicha morada casera. Además, la incorporación de gas generó rechazo, debido a que la preparación tradicional suele consumirse como una bebida sin burbujas.

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Un problema de identidad para una marca histórica

Más allá del sabor, especialistas en marketing señalaron que el fracaso también estuvo relacionado con la identidad construida durante décadas por Inca Kola. La marca había consolidado una imagen asociada a su característico color amarillo y a un sabor específico que los consumidores vinculaban con la comida peruana.

Al presentar una bebida de color oscuro utilizando la misma marca y elementos visuales de la gaseosa original, se generó confusión entre parte del público. La nueva propuesta no logró ampliar la base de consumidores y, en cambio, terminó compitiendo dentro del propio portafolio de la empresa, afectando la percepción de la marca principal.

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El rechazo del público obligó a la empresa a retirar La Moradita de Inca Kola en marzo del 2015, solo cinco meses después de su llegada al mercado. Foto: 3R Core

El retiro del mercado y la lección empresarial

Pese a la inversión realizada en investigación, desarrollo y publicidad, los resultados comerciales no fueron los esperados. La fuerte respuesta negativa de los consumidores llevó a la empresa a retirar La Moradita de Inca Kola en marzo del 2015, apenas cinco meses después de su lanzamiento.

El caso pasó a ser estudiado en ámbitos de negocios, publicidad y comunicación estratégica como un ejemplo de los riesgos de modificar productos asociados a una tradición cultural. La experiencia mostró que una campaña de gran alcance no necesariamente garantiza el éxito si la propuesta no coincide con las expectativas y hábitos del público.

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Años después, la compañía volvió a enfrentar una situación similar con Inca Kola Power, una variante elaborada con maca y camu camu que dejó de producirse en el 2023. Ambos episodios reforzaron la dificultad de introducir cambios profundos en una marca cuya fortaleza está estrechamente vinculada con la tradición y el reconocimiento cultural.