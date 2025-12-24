Camila Diez Canseco sorprende al elogiar la relación de su padre, Mauricio Diez Canseco, con la modelo argentina Aixa Sosa.

En medio de una celebración familiar, Camila Diez Canseco, hija del empresario Mauricio Diez Canseco, habla sobre su rol en el negocio familiar 'Rústica' y sorprende al llenar de elogios a Aixa Sosa, la actual pareja de su padre. Video: Magaly TV La Firme

Camila Diez Canseco, hija de Mauricio Diez Canseco, ha mostrado públicamente su aprobación hacia Aixa Sosa, la modelo argentina que desde este año es pareja del empresario. En recientes declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, Camila destacó la inmediata conexión que sintió con Sosa y la calificó como “una chica pura”, subrayando cómo la modelo se ha integrado al entorno de la familia Diez Canseco.

Elogios de Camila Diez Canseco y dinámica familiar

La hija mayor de Mauricio Diez Canseco no escatimó en elogios hacia la novia de su padre. “Re bien, no es que escúchame, soy muy parecida con Aixa en varias cosas, nos llevamos súper bien desde el día uno, conecté con ella y la sentí como una amiga”, manifestó Camila durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’.

Expresó además que la actitud de Sosa hacia los niños ha tenido un papel fundamental en la buena sintonía familiar: “Es una chica pura. Aixa le encantan los niños. Yo creo que por eso se lleva bien con nosotros. Somos como unos niños al final de cuentas, incluyéndote, papá”, agregó.

Esta percepción fue respaldada en las imágenes y cómo la armonía se refleja en encuentros semanales y en la ausencia de celos en la relación de Camila con la pareja de su padre. Camila consideró que la cohesión y la comodidad caracterizan el nuevo panorama familiar, aspecto que considera fundamental para la convivencia.

La empresaria señaló que la familia mantiene vínculos cercanos, con reuniones frecuentes al menos una o dos veces por semana, fortaleciendo la integración y aceptación dentro del entorno familiar.

Integración de Aixa Sosa, celebraciones y relaciones con otros miembros

La integración de Aixa Sosa se hizo especialmente notoria en las reuniones de fin de año. Durante la celebración navideña realizada en el Country Club de San Isidro, Mauricio Diez Canseco reunió a siete de sus ocho hijos: Camila, Rodrigo, Mauricio, Franco, Francesco, Valentina y Doménico, mientras que Massimo participó mediante videollamada desde Barcelona.

En este encuentro, la entrega de regalos fue uno de los momentos destacados: perfumes y gafas de sol para los hijos, un brazalete de la marca Pandora para Camila, y un babydoll de Victoria’s Secret como obsequio para Sosa. La ocasión también permitió la presentación formal de los mellizos Doménico y Valentina, hijos de Diez Canseco con la cantante Dailyn Curbelo.

El clima familiar fue calificado como positivo tanto por Camila como por otros hijos, quienes compartieron sus impresiones a las cámaras elogiando las cualidades personales de la modelo argentina. Por su parte, Sosa mostró agradecimiento por la acogida recibida, detallando su vínculo especial con Doménico, a quien describió como su “sobrinito”.

Sobre la relación entre Sosa y Dailyn Curbelo, existen ciertas distancias relacionadas con diferencias culturales. Sosa comentó que la familiaridad y los gestos de afecto de Curbelo hacia Diez Canseco en presencia de la familia han generado cierta incomodidad para ella, aunque ambas han acordado mantener el respeto mutuo en beneficio de la estabilidad familiar.

El empresario Mauricio Diez Canseco adelantó las celebraciones navideñas y reunió a casi todos sus hijos en un almuerzo especial. Video: Magaly TV La Firme

La familia Diez Canseco, conformada por ocho hijos de diferentes relaciones, mantiene la costumbre de celebrar la Navidad con sus madres, motivo por el cual los encuentros previos se convierten en momentos clave de integración.

Contexto actual y planes para 2025

En vistas a las próximas fiestas, Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa tienen previsto viajar a Argentina para celebrar la Nochebuena junto a la familia de la modelo. “Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa, y estoy seguro que viviremos días maravillosos. Luego, regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026”, declaró Diez Canseco.

En cuanto a sus planes personales, Sosa reiteró que prefiere enfocarse en consolidar su carrera antes de pensar en el matrimonio o en ser madre, aunque ambos han sellado su compromiso con anillos y tatuajes simbólicos. “Prefiero que no nos casemos y sigamos unidos. Tampoco pienso en ser madre, tengo 27 años, estoy chiquita. Quizás más adelante”, contó la modelo. El empresario añadió que la relación marcha bien y que ambos se complementan en el ámbito personal y profesional.

Los proyectos familiares incluyen el retorno a Lima tras las festividades en Argentina, la continuidad del programa de Diez Canseco en Panamericana Televisión —cuyo contrato vence en marzo de 2026— y el impulso de emprendimientos previstos para el futuro.