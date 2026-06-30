Inversiones en infraestructura de transporte crecen 29,4% en Perú y superan los USD 495 millones

El crecimiento estuvo sostenido principalmente por las inversiones en aeropuertos y carreteras, mientras que los proyectos ferroviarios continuaron avanzando de manera constante. Foto: Electro Enchufe

Las inversiones en infraestructura de transporte bajo supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) mantuvieron una trayectoria positiva durante los primeros cinco meses del 2026. Entre enero y mayo, las inversiones valorizadas alcanzaron los USD 495,4 millones, cifra que representa un incremento de 29,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por los proyectos aeroportuarios y viales, mientras que las obras ferroviarias también conservaron un ritmo de ejecución favorable. De acuerdo con el regulador, estos resultados reflejan el avance sostenido de las concesiones destinadas a fortalecer la infraestructura de transporte en el país.

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Aeropuertos y carreteras lideran las inversiones

El sector aeroportuario concentró el mayor volumen de recursos durante el periodo analizado, con inversiones valorizadas por USD 266,3 millones, equivalentes a un crecimiento de 48,4% frente a los primeros cinco meses del 2025. Este resultado estuvo respaldado por las obras que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en diversos aeropuertos regionales.

En tanto, el mayor crecimiento porcentual correspondió al rubro de carreteras, que registró una expansión de 173,5% al acumular USD 48,5 millones. Por su parte, las inversiones en ferrocarriles y el Metro de Lima ascendieron a USD 173,3 millones, 21% más que un año atrás, impulsadas por los trabajos de la Línea 2 y el Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta. El sector portuario, en tanto, valorizó inversiones por USD 7,3 millones.

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Las inversiones en infraestructura aeroportuaria lideraron el monto ejecutado entre enero y mayo, al alcanzar USD 266,3 millones, lo que significó un incremento de 48,4% en comparación con el mismo periodo del 2025. Foto: Google Maps

Mayo estuvo marcado por el avance de proyectos aeroportuarios

Solo durante mayo, las concesionarias supervisadas por Ositrán ejecutaron inversiones valorizadas por USD 15,9 millones. De ese total, el sector aeroportuario aportó USD 9,5 millones, consolidándose nuevamente como el principal impulsor de la inversión mensual.

Dentro de este segmento destacó Lima Airport Partners (LAP), que destinó USD 8,3 millones a la mejora denominada A-20-P006.20 “Equipos PBSS - Landside”. Asimismo, el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (AdP) ejecutó USD 1,1 millones en trabajos de mantenimiento periódico del sistema eléctrico y de la infraestructura civil en terminales ubicados en Trujillo, Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara y Tarapoto.

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Obras viales y portuarias complementaron la inversión del mes

En el sector carretero se valorizaron inversiones por USD 5,6 millones durante mayo. Entre las principales intervenciones figuraron los USD 3 millones ejecutados por IIRSA Norte en obras accesorias de distintos tramos de la carretera Paita-Yurimaguas y del puente Querpón.

También sobresalieron las inversiones de IIRSA Sur Tramo 4, con USD 1,5 millones destinados a mejoras de seguridad vial y al equipamiento del túnel Ollachea, así como los USD 1,06 millones invertidos por Red Vial 4 en obras provisionales para la vía de evitamiento de Chimbote.

Durante mayo, las inversiones valorizadas en infraestructura vial ascendieron a USD 5,6 millones. Foto: ComexPerú

En el ámbito portuario, las inversiones del mes sumaron USD 775.553. Los principales desembolsos correspondieron al Terminal Portuario de Paita, que adquirió un cargador frontal; al Terminal General San Martín de Pisco, que avanzó en la automatización del monitoreo de contenedores refrigerados y del sistema eléctrico; y al Terminal Norte Multipropósito del Callao, donde se ejecutaron trabajos de reubicación de infraestructura para graneles líquidos.

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La inversión acumulada supera los USD 14.420 millones

Ositrán informó que, desde el inicio de los contratos de concesión hasta el 31 de mayo del 2026, la inversión acumulada en las 35 infraestructuras de transporte bajo su supervisión llegó a USD 14.420,3 millones.

Esa cifra representa el 64% del compromiso total de inversión previsto en los contratos de concesión, que asciende a USD 22.530,5 millones, reflejando el avance progresivo de los proyectos orientados a modernizar la infraestructura de transporte del país.