Gisela Valcárcel se enteró por Pati Lorena que Roberto Martínez cenaba con Viviana Rivasplata en un chifa: “Negó todo, pero yo lo vi”

Exproductora de Gisela Valcárcel: “Roberto Martínez negó todo, pero yo lo vi con Viviana en un chifa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Una de las historias más recordadas de la televisión peruana volvió a tomar fuerza luego de que Pati Lorena, exproductora de los programas de Gisela Valcárcel, ofreciera un testimonio desde Estados Unidos para Magaly TV La Firme el pasado 15 de mayo.

En sus declaraciones, Lorena relató el momento exacto en el que fue testigo de una presunta infidelidad de Roberto Martínez, entonces pareja de la conductora, con la modelo Viviana Rivasplata.

Pati Lorena desde EE. UU.: “Yo llamé a Gisela y le dije que vi a Roberto con la rubia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según explicó, el hecho ocurrió hace 26 años, poco después del nacimiento de su hijo. Pati se encontraba en un chifa en Lima cuando, para su sorpresa, reconoció a Martínez acompañado de una mujer rubia.

“Magaly decía que estaba con una rubia joven, porque era nuestra novela diaria, ¿no? Del romance y el Roberto mentiroso decía: ‘yo la amo’. Tres horitas después me voy al chifa con mi bebé recién nacido… y lo veo al Roberto con Viviana Rivasplata”, relató. “Casi suelto al bebé”, agregó.

Pati Lorena desde EE. UU.: “Yo llamé a Gisela y le dije que vi a Roberto con la rubia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Lo encaró

Frente a la escena, Lorena optó por encarar directamente a Martínez. “¿Tú llamas a Gisela o la llamo yo?”, le dijo. Según su versión, él le respondió con desdén: “¿Con quién estás?”, aludiendo a su estrecho vínculo con Valcárcel y con la actriz Susana Umbert, quien también formaba parte del círculo cercano.

La influencer decidió entonces contactar a Gisela por teléfono para contarle lo ocurrido. “Le dije: ‘¿Gisela, qué haces?’. Me dice: ‘Estoy sola’. Le dije: ‘Este estás en su cuarto, ¿por qué?’. ‘Porque acabo de ver a Roberto con la rubia que Magaly dice’”.

Pati Lorena desde EE. UU.: “Yo llamé a Gisela y le dije que vi a Roberto con la rubia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reacción de Valcárcel fue inmediata: “Espérate que voy a llamar a Susana”, le dijo, de acuerdo al relato de Lorena. Según la productora, Umbert también reaccionó con sorpresa y propuso que llamaran a las cámaras de Magaly TV para documentar el hecho. Sin embargo, Lorena se opuso: “Yo le dije: ‘¿Para qué? ¿Eres loca? Para que lo ampaye’”.

Aun así, según contó, fue Susana Umbert quien decidió ingresar al local para confirmar lo que ya sabían. “Entró al chifa y dijo: ‘Qué horrible este local, que dejan entrar a gentusa’. Se fue. Sí. Imagínate qué loca, la mataprograma”, recordó entre risas.

Pati Lorena desde EE. UU.: “Yo llamé a Gisela y le dije que vi a Roberto con la rubia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El episodio, que hasta ahora no había sido narrado públicamente con tanto detalle, forma parte del ciclo de rupturas mediáticas más sonadas en la televisión peruana de los años noventa.

La relación entre Gisela Valcárcel y Roberto Martínez, exfutbolista y figura pública, estuvo marcada por la exposición constante en la prensa y la televisión, así como por múltiples rumores de infidelidad.

Pati Lorena desde EE. UU.: “Yo llamé a Gisela y le dije que vi a Roberto con la rubia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pati Lorena arremete contra Ethel Pozo: “Eso de ser modosita ya no funciona, hijita”

Durante una entrevista emitida el 15 de mayo en el programa Magaly TV La Firme, la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, lanzó duras críticas contra figuras del espectáculo local, en especial hacia Ethel Pozo y Janet Barboza.

“La televisión ha cambiado, los códigos son otros”, afirmó Lorena, cuestionando lo que considera un estilo desfasado en la conducción de programas de entretenimiento. “Eso de ser modosita ya no funciona, hijita”, dijo en referencia directa a Ethel Pozo, conductora de América Hoy e hija de Valcárcel. “Yo solo he dicho que el papel de modosita ya no funciona. Las mujeres ya no soportan los disfuerzos hoy en día”, añadió.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Aunque no se extendió en ejemplos concretos sobre el desempeño de Pozo, Lorena dio a entender que su estilo no conecta con las audiencias actuales. El comentario no pasó desapercibido, especialmente considerando su historial cercano a Gisela Valcárcel y su conocimiento de los entornos televisivos donde la propia Pozo se ha desarrollado profesionalmente.

Además de cuestionar a Pozo, Pati Lorena dirigió un comentario igualmente ácido hacia Janet Barboza, a quien calificó como “la vieja pelleja”, sin ofrecer mayores detalles sobre el origen del calificativo. No obstante, insinuó que Barboza debería mostrar mayor gratitud hacia Gisela Valcárcel. “Debería estar agradecida con Gisela”, señaló.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme