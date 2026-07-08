Angie Jibaja apoya a Jefferson Farfán y anuncia acciones legales contra Magaly Medina: “Me da pena y me da risa”

Angie Jibaja anuncia medidas legales contra Magaly Medina.

Angie Jibaja manifestó su respaldo público a Jefferson Farfán y reveló que prepara una demanda contra Magaly Medina, sumándose así a la ola de críticas y cuestionamientos que enfrenta la conductora de televisión tras la publicación de un video por parte del exfutbolista. El episodio, que involucra acusaciones sobre el cumplimiento del servicio comunitario de Medina, viene causando revuelo y la respuesta de figuras del espectáculo.

El pasado 6 de julio, Jefferson Farfán difundió en su canal de YouTube un video en el que, según afirma, expone inconsistencias en la versión de Magaly Medina sobre las horas de servicio comunitario que habría realizado. El exdelantero de la selección nacional mostró documentos y registros que, aparentemente, demuestran que la conductora solo habría cumplido seis minutos de servicio, contradiciendo los 76 horas que ella declaró oficialmente ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Este contenido generó un efecto inmediato en el ambiente de la farándula local, con reacciones a favor del futbolista por parte de personajes como Said Palao y Alejandra Baigorria.

PUBLICIDAD

A esta cadena de apoyos se sumó Angie Jibaja, quien utilizó su propio pódcast, Nadie Sabe, para pronunciarse sobre el caso y lanzar fuertes críticas contra Magaly Medina. Durante la emisión del martes 7 de julio, Jibaja lamentó el accionar de la conductora y cuestionó su ética profesional.

Angie Jibaja exige a Magaly Medina cumplir su servicio comunitario: “Nada le cuesta ir a barrer la calle”. YouTube: Nadie sabe.

“A mí me da pena y me da risa a la misma vez que ella diga con bastante autoridad: ‘Oye, pero para poder hacer eso, tienes que ser periodista’. Ella nunca fue periodista en muchos temas de los que yo he vivido con ella”, declaró. La exmodelo y actriz señaló que Medina ha cometido errores reiterados en sus coberturas, afectando su imagen y la de otras figuras públicas.

PUBLICIDAD

En el mismo episodio, Jibaja relató que, a lo largo de los años, las informaciones difundidas por Magaly TV: La Firme han ido más allá de los tradicionales “ampays”, llegando a abordar asuntos delicados en los que, según su testimonio, la conductora habría incurrido en imprecisiones graves.

“Una cosa es que me saque en unos ampays por ahí, pero en muchos otros temas que ella ha patinado horrible, así que no, en realidad no tengo mucho qué decir porque yo también a las pruebas me voy a remitir”, afirmó la exmodelo, insinuando que cuenta con documentación suficiente para respaldar futuras acciones legales.

PUBLICIDAD

La postura de Angie Jibaja se ha sumado a un clima de creciente presión sobre Magaly Medina. La conductora, quien intentó defenderse mostrando un video donde se la observa realizando tareas de servicio comunitario, enfrenta acusaciones que ponen en duda la veracidad de su declaración ante el INPE.

Demandará a Magaly Medina

Al ser consultada sobre sus próximos pasos, Jibaja aseguró que tomará medidas legales contra Medina. “Y en algún momento, yo también tengo unas demandas que hacerle a Magaly. No lo he hecho hasta ahorita, pero porque no he tenido ni el tiempo ni la fuerza emocional como para irme contra ella, pero tengo tantas pruebas también”, enfatizó. La exmodelo explicó que su decisión responde a un proceso de reflexión personal y a la acumulación de material probatorio que, asegura, demostraría la gravedad de las afirmaciones hechas en su contra por la conductora.

PUBLICIDAD

Después de muchos años, Angie Jobaja regresó a Perú para ser parte de ‘Nadie sabe’, junto a Macarena Gastaldo y Varo Vargas, quienes junto a Cossio y Jibaja buscan ofrecer un espacio diferente en el panorama digital. El espacio, que se transmite por YouTube a través del canal Trivu.

“Ustedes saben que yo nunca he contado mis cosas personales, he ido poco a programas, no es nada personal con la prensa, pero son cositas, son traumas que ya superé, estoy superando...“, indicó Jibaja.

“Nada le cuesta ir a barrer la calle” fue la frase que más se viralizó del comentario de Angie Jibaja. YouTube: Nadie sabe.