Paolo Guerrero habría intentado reconquistar a Ana Paula con lujoso Porsche de 100 mil dólares

Un vehículo de alta gama sería clave en el supuesto intento de reconciliación. Willax/ Amor y Fuego.

Las imágenes bastaron para reactivar una historia que parecía haber llegado a su fin. En medio de rumores, silencios y versiones cruzadas, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte volvieron a colocarse en el centro de la atención mediática tras ser captados juntos en una serie de escenas que, lejos de pasar desapercibidas, han sido interpretadas como un posible intento de reconciliación.

Esta vez, el detalle que encendió las alarmas no fue solo la cercanía entre ambos, sino un gesto que muchos califican como significativo: la aparición de un lujoso auto valorizado en aproximadamente 100 mil dólares.

El programa de espectáculos “Amor y Fuego” fue el encargado de difundir las imágenes que rápidamente se viralizaron. En el informe, se observa al delantero de Alianza Lima, en una actitud cercana hacia la madre de sus hijos, lo que ha generado múltiples interpretaciones sobre el estado actual de su vínculo. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, las escenas muestran una dinámica distinta a la que se esperaba tras el anuncio de su separación semanas atrás.

Captan a Paolo Guerrero comprando auto de lujo tras acercamiento con Ana Paula Consorte. Captura: Amor y Fuego.

Fue la propia Ana Paula Consorte quien confirmó el fin de la relación luego de casi cuatro años juntos. Sin embargo, en ese momento optó por no revelar los motivos detrás de la ruptura, dejando espacio para especulaciones que no tardaron en surgir en distintos espacios televisivos y digitales.

Desde entonces, el tema ha sido seguido de cerca por la prensa de espectáculos, que ahora encuentra en estas nuevas imágenes un giro inesperado en la historia.

Captan a Paolo Guerrero comprando auto de lujo tras acercamiento con Ana Paula Consorte. Captura: Amor y Fuego.

El reportaje muestra cómo Paolo Guerrero llega hasta el edificio donde reside la modelo brasileña junto a sus hijos. El ingreso del futbolista no solo evidenció cercanía, sino también una naturalidad que llamó la atención, considerando el contexto reciente. Posteriormente, ambos fueron vistos saliendo juntos del inmueble para cumplir una rutina familiar: recoger a sus hijos del centro educativo.

La escena continuó a bordo de una camioneta Jeep de color negro, en la que ambos compartieron el trayecto. Tras recoger a los menores, regresaron al edificio, lo que reforzó la idea de que, más allá de cualquier conflicto, mantienen una dinámica coordinada como padres. Sin embargo, lo que ocurrió después fue lo que realmente captó el interés del programa y del público.

Captan a Paolo Guerrero comprando auto de lujo tras acercamiento con Ana Paula Consorte. Captura: Amor y Fuego.

Más tarde, la pareja se dirigió a una concesionaria de autos de alta gama, donde protagonizaron una secuencia que fue ampliamente comentada. Dentro del establecimiento, las cámaras registraron cómo ambos observaban detenidamente un vehículo de la marca Porsche, cuyo valor, según lo señalado en el informe, ascendería a los 100 mil dólares.

En ese momento, fue Ana Paula Consorte quien tomó el volante del automóvil durante la visita, recorriendo el espacio con evidente entusiasmo. Su reacción no pasó desapercibida y fue interpretada por muchos como una señal de agrado frente al vehículo. La escena fue analizada en detalle en el programa, donde se sugirió que este gesto podría formar parte de un intento de Paolo Guerrero por acercarse nuevamente a ella.

Captan a Paolo Guerrero comprando auto de lujo tras acercamiento con Ana Paula Consorte. Captura: Amor y Fuego.

Daniela Cilloniz revela que Ana Paula Consorte estaría saliendo con conocido dueño de gimnasio

Antes de retirarse del lugar, el futbolista sostuvo un apretón de manos con el vendedor, un detalle que, aunque breve, fue considerado clave dentro del reportaje. Para los conductores de “Amor y Fuego”, este gesto podría indicar que la compra del vehículo se habría concretado, reforzando así la teoría de que se trataría de un regalo de alto valor en medio de este proceso de acercamiento.

En paralelo, también han resurgido las especulaciones sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura. Aunque ninguno de los protagonistas ha ofrecido detalles oficiales, algunas figuras del espectáculo han compartido versiones no confirmadas. Entre ellas, destaca el comentario de Daniela Cilloniz, quien señaló: “He escuchado que no sería con su entrenador, sino que sería con el dueño del gimnasio. Se rumorea que estaban en coqueteos y que por eso se habría separado”.

Captan a Paolo Guerrero comprando auto de lujo tras acercamiento con Ana Paula Consorte. Captura: Amor y Fuego.