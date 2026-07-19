Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Aquí está el costo de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este domingo. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.
Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.
El precio de la gasolina hoy
Fecha: domingo 19 de julio de 2026.
Ciudad: Lima.
Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 16.75 soles el galón
Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 17.59 soles el galón
Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 20.4 soles el galón
¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?
Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los costos de los combustibles en todo Perú.
En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.
PUBLICIDAD
Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.
La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.
Los factores que encarecen la gasolina
Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.
PUBLICIDAD
El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.
Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.
Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.
PUBLICIDAD
Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.
Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sismo de 5.1 en Junin deja 5 fallecidos 21 heridos y más de 300 damnificados, según reporte de Indeci
Según el COEN, al menos dos ambulancias fueron enviadas al lugar de la emergencia para atender a los ciudadanos heridos
Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: movimiento telúrico provocó derrumbes, varios fallecido y decenas de heridos
El Instituto Geofísico del Perú reportó que el 18 de julio de 2026, a las 9:24 p.m., se registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó que se fuera la luz en una zona de Huancayo
Dónde ver Argentina vs España HOY en Perú: canal tv online del partido por final del Mundial 2026
En Nueva Jersey se definirá si llega la cuarta de la ‘albiceleste’ o la ‘roja’ logra su segunda estrella. Conoce los canales de transmisión del esperado encuentro
De acólito a asesino del martillo: la historia de Clímaco Basombrío, una joven asesinada y una sobreviviente que aún espera los S/400 mil que se niega a pagar
A 25 años del crimen que conmocionó a Lima, Clímaco Basombrío Pendavis cumplió su condena de 20 años y abandonó el país para luego regresar al Perú. Ida Merino, la trabajadora del hogar que sobrevivió al ataque, nunca recibió la reparación civil fijada por la Corte Suprema; solo se abonaron 170 soles
¿Qué pasó el 19 de julio en Perú y el mundo? Darwin en el Callao, la creación de la UNI y las efemérides más importantes
Un repaso por los hechos, personajes y fechas que convirtieron al 19 de julio en una jornada de peso en la historia peruana y mundial: desde la visita de Charles Darwin al Callao en 1835 hasta la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo en 2021.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD