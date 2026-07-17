Noches calurosas de invierno en Lima y Callao: registran récord de temperaturas nocturnas

Lima este registra las temperaturas diurnas más altas, debido a una mayor exposición a la radiación solar y a la ausencia del efecto moderador que ejerce el mar sobre el clima costero, según el Senamhi - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima y Callao atraviesan una ola de calor nocturna que ya suma 70 noches consecutivas, con temperaturas de hasta cinco grados por encima de los valores habituales para esta época del invierno.

De acuerdo con la entidad, este episodio comenzó el 6 de mayo y está asociado al Fenómeno El Niño Costero, cuyas condiciones se presentan con mayor intensidad en el norte del país, aunque también generan efectos sobre la costa central.

Laespecialista en predicción climática del Senamhi, Lourdes Menis, declaró a Agencia Andina todas las zonas de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao vienen registrando temperaturas nocturnas superiores a su rango normal, con anomalías que oscilan entre 5 °C y 6 °C, lo que ha dado lugar a noches catalogadas como muy cálidas o, en algunos casos, extremadamente cálidas.

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La experta precisó que el Callao es el sector donde el fenómeno se manifiesta con mayor intensidad. Indicó que la ola de calor nocturna permanece de manera continua desde el 6 de mayo y que, desde el 28 de junio, esa jurisdicción solo ha registrado noches consideradas extremadamente cálidas para la temporada invernal.

El Callao concentra las temperaturas nocturnas más elevadas, con noches extremadamente cálidas desde el 28 de junio y registros que alcanzan entre 20 °C y 21.6 °C - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

“La estación del Senamhi ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez registra actualmente temperaturas nocturnas de entre 20 °C y 21.6 °C, cuando lo normal durante las noches de julio es de 16 °C. Es decir, se presentan anomalías cercanas a los 5 grados por encima de lo habitual”, explicó.

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En Lima centro, la estación de Jesús María acumula 64 noches cálidas consecutivas. En ese punto de monitoreo, las temperaturas durante la noche fluctúan entre 18 °C y 20.6 °C, mientras que el valor habitual para julio es de 15.4 °C.

Por su parte, la estación de La Molina, en Lima este, registra valores de entre 16.4 °C y 19.2 °C, superiores al promedio histórico para el invierno, que alcanza los 14 °C. Aunque el incremento también es evidente en ese distrito, las temperaturas nocturnas siguen siendo menores que las observadas en el Callao debido a la influencia del litoral.

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Menis explicó que, si bien desde mayo se presentaron pequeños episodios de calor nocturno de tres o cuatro días, el evento actual constituye el más prolongado del año al alcanzar 70 noches consecutivas.

Jesús María acumula 64 noches cálidas consecutivas, mientras que La Molina también supera los promedios históricos, aunque con menor intensidad que el Callao por la influencia del mar - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Asimismo, recordó que durante el episodio del fenómeno El Niño de 2023 el Callao llegó a registrar 142 noches cálidas consecutivas. No obstante, señaló que la diferencia radica en que aquel periodo comenzó en junio, mientras que el fenómeno actual se inició el 6 de mayo, por lo que las temperaturas elevadas durante la noche aparecieron de manera más temprana.

La especialista indicó que el Callao es la zona donde más se percibe el incremento térmico durante las noches debido al efecto termorregulador del mar. Explicó que el océano acumula calor durante el día y lo libera de forma gradual al anochecer, lo que mantiene valores más elevados en las áreas cercanas al litoral.

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En contraste, durante las horas diurnas ocurre el comportamiento opuesto: los distritos ubicados hacia Lima este registran las temperaturas más altas, ya que reciben mayor radiación solar y no cuentan con el efecto moderador que ejerce el mar sobre el clima costero.