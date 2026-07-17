Nuevo Congreso bicameral asignará S/15.600 a cada legislador por instalación, incluso si vive en Lima o es reelecto

Este video es un reportaje periodístico del programa Contra Corriente. Muestra una investigación sobre el cobro del bono de instalación por parte de funcionarios públicos reelectos. Las imágenes incluyen a un hombre saludando en la calle, gráficos que representan la distribución de partidos políticos y una galería de retratos de individuos. También se observa una entrevista a un hombre con un micrófono del medio. Los gráficos detallan datos de partidos como Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

A menos de dos semanas de que se instale el nuevo Congreso bicameral, el denominado gasto de instalación vuelve a estar en el centro del debate. Se trata de un beneficio económico que reciben los congresistas al inicio de cada periodo parlamentario y cuyo objetivo es cubrir los gastos derivados de establecerse en Lima para ejercer sus funciones.

Sin embargo, el bono también podría ser entregado a parlamentarios reelectos y a legisladores que ya viven o desarrollan sus actividades cotidianas en la capital. Esta situación ha reavivado las críticas por un beneficio que recibirían los llamados ‘padres de la patria’ y que supera los S/15.000 para cada integrante del Senado y de la Cámara de Diputados.

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El monto del gasto de instalación equivale a S/15.600 por cada parlamentario, es decir, casi catorce remuneraciones mínimas vitales.

Si todos los legisladores reciben el beneficio, el desembolso sería el siguiente:

130 diputados: S/2.028.000.

60 senadores: S/936.000.

Cinco parlamentarios andinos: S/78.000.

En total, el Estado destinaría S/3.042.000 para cubrir el gasto de instalación de las nuevas autoridades legislativas, sostiene el informe televisivo de Contracorriente, en Willax.

Los reelectos también recibirían el beneficio

Uno de los principales cuestionamientos recae sobre los 20 parlamentarios reelectos, quienes ya ejercieron funciones en el Congreso durante el periodo anterior y volverán a ocupar un escaño con la instauración de la bicameralidad.

Según el reportaje, este grupo está integrado por 12 legisladores de Fuerza Popular, cuatro de Juntos por el Perú y cuatro de Renovación Popular.

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Solo para ellos, el gasto de instalación representaría S/312.000.

Un grupo de congresistas reelectos de Lima junto a excongresistas posan en collage sobre el interior del Congreso de Perú, donde ellos cobrarían un bono de instalación. (Infobae Perú)

Consultados sobre si volverán a cobrar el bono, que en la práctica sería innecesario para ellos, la mayoría de los hoy senadores y diputados electos no descartaron de manera inmediata la posibilidad y evitaron adelantar una decisión.

“Vamos a esperar qué es lo que se plantea, qué es lo que se propone”, respondió Jaime Quito, senador electo de Juntos por el Perú,al ser consultado sobre si considera necesario recibir nuevamente el beneficio.

En la misma línea, el diputado electo Víctor Cutipa, también de Juntos por el Perú, señaló que primero evaluará lo que establezca el reglamento del Congreso antes de adoptar una posición.

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No todos los parlamentarios reelectos tienen la misma postura. El diputado electo de Fuerza Popular, Arturo Alegría, anunció que solicitará formalmente que el dinero no sea depositado en su cuenta.

“Vamos a enviar un documento solicitando que no sea transferido este bono de instalación, porque evidentemente yo ya me instalé el año 2021 cuando fui electo parlamentario”, indicó.

Alegría sostuvo que el beneficio debería mantenerse únicamente para aquellos legisladores que realmente necesiten trasladarse desde las regiones para asumir el cargo.

Por su parte, el senador electo de Renovación Popular, Alejandro Muñante, evitó responder de forma directa si recibirá el bono de instalación. En cambio, sostuvo que el tema debe ser evaluado por su bancada y planteó que la Mesa Directiva del Congreso podría revisar los criterios para otorgar este beneficio, de modo que sea entregado únicamente a los parlamentarios provenientes de regiones.

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Más de 50 legisladores ya viven en Lima

El reportaje también advierte que el gasto de instalación alcanzaría a al menos 50 congresistas electos cuyo domicilio figura en Lima, pese a que el beneficio fue concebido para facilitar el traslado desde otras regiones del país.

Entre los nombres mencionados aparecen Miguel Torres, Martha Chávez, Harvey Colchado, Lourdes Alcorta, José Baeza, Susana Matute e Indira Huilca, además de otros legisladores que ya residen en la capital.

Si todos ellos reciben el bono, el desembolso adicional ascendería a aproximadamente S/780.000.

Además, hay un tercer grupo de parlamentarios: aquellos que fueron elegidos por una región, pero que desde hace varios años desarrollan su actividad política y profesional en Lima.

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Entre los casos mencionados figuran Ernesto Zunini, quien fue asesor del exministro Roberto Sánchez, y José Arista, exministro de Economía durante el gobierno de Dina Boluarte, ambos con actividades habituales en la capital pese a representar circunscripciones fuera de Lima.