MTC da paso decisivo para mejorar carretera que conecta la Sierra con la Selva Alta

Según el MTC, la actualización técnica permitirá avanzar con la modernización de este corredor estratégico que une la Sierra con la Selva Alta. Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) actualizado para la rehabilitación y mejoramiento de los subtramos Chiple–Cutervo y Cutervo–Cochabamba, correspondientes a la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2. Con este paso, el proyecto avanza hacia la ejecución de las obras previstas en este importante eje vial.

Según informó la entidad, la actualización técnica permitirá continuar con las acciones necesarias para modernizar la infraestructura del corredor, considerado estratégico por su función de conectar la Sierra con la Selva Alta. “Esta medida tiene como objetivo principal consolidar una infraestructura vial óptima, segura y moderna que potencie la conectividad en la zona”, destacó el MTC en una nota de prensa.

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Definen el camino para iniciar las obras

El estudio aprobado será ejecutado por la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., que tendrá a su cargo el desarrollo de las especificaciones técnicas requeridas para la siguiente etapa del proyecto. El documento contempla los lineamientos que permitirán poner en marcha las intervenciones de rehabilitación y mejoramiento.

Las labores previstas incluyen la reparación y adecuación de pavimentos, puentes y sistemas de drenaje. Con estos trabajos será posible intervenir los 33,81 kilómetros que aún permanecen pendientes, completando los 90,09 kilómetros considerados dentro del alcance total del proyecto.

La Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. será la responsable de ejecutar el estudio aprobado y elaborar las especificaciones técnicas necesarias para la siguiente fase del proyecto. Foto: Andina

Un corredor estratégico para la conectividad

El tramo intervenido forma parte de una vía clave para el transporte terrestre en el norte del país. De acuerdo con el ministerio, este corredor facilita el desplazamiento de personas y el traslado de mercancías entre las zonas andinas y la Selva Alta, fortaleciendo la integración territorial.

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La mejora de esta carretera busca optimizar las condiciones de circulación y brindar una infraestructura más segura para los usuarios, contribuyendo además a una mayor eficiencia en el transporte de carga y pasajeros.

Impacto esperado en la región

El MTC señaló que la ejecución del proyecto permitirá acortar los tiempos de viaje y mejorar las condiciones de acceso para las poblaciones de Cajamarca. Asimismo, indicó que una red vial en mejores condiciones favorecerá el acceso a servicios básicos y generará mayores oportunidades para la actividad económica local.

“El MTC mantiene su compromiso de desplegar el máximo esfuerzo y trabajo articulado para asegurar el desarrollo oportuno de esta obra, garantizando que los estándares técnicos se cumplan para el beneficio directo de las comunidades a lo largo de este corredor vial”, finalizó el sector.

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El sector que será intervenido pertenece a un corredor vial estratégico para el transporte terrestre en el norte del país. Foto: Viaja Ahora Perú

MTC aprobó Plan Maestro Ferroviario

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, un instrumento que definirá la hoja de ruta para la expansión del sistema ferroviario peruano durante las próximas décadas. El documento busca orientar la planificación de largo plazo, establecer prioridades de inversión y ordenar el desarrollo de nuevos corredores para el transporte de pasajeros y carga, con el objetivo de fortalecer la conectividad nacional y reducir las brechas de infraestructura.

La estrategia contempla una cartera de 14 proyectos ferroviarios, cuya inversión estimada asciende a USD 89.069 millones. Estas iniciativas se distribuirán en distintas regiones del país y abarcan tanto nuevos ferrocarriles como la consolidación de corredores estratégicos, con la finalidad de mejorar la integración territorial, impulsar la competitividad logística y ofrecer alternativas de transporte más eficientes y sostenibles.

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De acuerdo con el MTC, el plan servirá como marco para evaluar, priorizar y desarrollar proyectos ferroviarios bajo criterios técnicos y de demanda, evitando que las decisiones respondan únicamente a iniciativas aisladas. Además, busca que las futuras inversiones estén alineadas con los objetivos nacionales de desarrollo y con una visión integral del sistema de transporte.

El documento fue elaborado con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que colaboró en los estudios necesarios para proyectar la demanda futura de pasajeros y carga, analizar las cadenas logísticas, evaluar la red vial y ferroviaria existente e identificar los corredores con mayor potencial de desarrollo. Este trabajo permitió construir una planificación basada en criterios de sostenibilidad, eficiencia y viabilidad económica.

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