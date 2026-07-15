Viajes por Fiestas Patrias: ¿Cómo reconocer si un dolor de pecho es una emergencia cardíaca?

Una persona se agarra el pecho con dolor intenso, con una silueta de corazón rojo brillante y una línea de ECG superpuesta, que simbolizan un ataque cardíaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones por Fiestas Patrias suelen estar marcadas por viajes, largas horas en carretera, reuniones familiares y cambios en la rutina. Sin embargo, estos días también pueden coincidir con emergencias médicas inesperadas, como un infarto. Con más de 100 casos diarios en el Perú, especialistas advierten que reconocer los síntomas y actuar de inmediato puede salvar una vida.

Las Fiestas Patrias representan para miles de peruanos la oportunidad de viajar y disfrutar de unos días de descanso. No obstante, el entusiasmo por las vacaciones no debe hacer que se pasen por alto señales que podrían indicar una emergencia cardiovascular, una de las principales causas de muerte en el mundo.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en el Perú se registran más de 100 infartos al día y uno de cada tres pacientes fallece antes de llegar a un hospital, una cifra que evidencia la importancia de recibir atención médica en los primeros minutos tras el inicio de los síntomas.

Las señales de alerta que no debes ignorar

El doctor Henry Anchante, cardiólogo de la red de Clínicas Auna, explica que no todo dolor de pecho significa un infarto, pero existen síntomas que requieren atención médica inmediata.

Entre las principales señales de alerta figuran:

Sensación de presión, opresión o dolor en el pecho.

Dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo, cuello, mandíbula o espalda.

Dificultad para respirar.

Sudoración fría.

Mareos.

Náuseas.

Pérdida de conocimiento.

El especialista advierte que muchas personas retrasan la búsqueda de ayuda.

“Diversos estudios muestran que una persona puede tardar hasta tres horas en buscar atención médica tras presentar los primeros síntomas de un ataque cardíaco. Ante una emergencia cardíaca, cada minuto cuenta. Mientras más rápido reciba atención médica una persona, mayores serán sus posibilidades de recuperación y menor será el daño que puede sufrir el corazón”, señala el doctor Anchante.

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Los síntomas pueden ser distintos en mujeres y adultos mayores

La imagen muestra una ilustración médica realista de un corazón humano resaltado en el tórax de un hombre, con una zona luminosa y rojiza que indica un infarto agudo de miocardio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardiólogo también recuerda que un infarto no siempre se presenta con un dolor intenso en el pecho.

En mujeres, adultos mayores y personas con diabetes, los síntomas pueden manifestarse como:

Fatiga repentina.

Falta de aire.

Debilidad intensa.

Malestar general.

Asimismo, un dolor de pecho persistente también puede estar relacionado con otras emergencias cardiovasculares, como arritmias graves o insuficiencia cardíaca aguda, por lo que nunca debe minimizarse.

Si los síntomas aparecen durante un viaje o una reunión familiar, la recomendación es no esperar a que desaparezcan ni continuar con las actividades programadas.

Cada vez más jóvenes sufren infartos

La preocupación de los especialistas aumenta porque el perfil del paciente cardiovascular ha cambiado significativamente en el Perú.

Según el doctor Fernando Torres Vega, jefe del Servicio de Cardiología y Cuidados Coronarios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, la edad promedio de quienes sufren un infarto pasó de 70 a 50 años en las últimas dos décadas.

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Actualmente, el servicio recibe entre dos y tres pacientes al día con cuadros coronarios agudos, y al menos uno suele ser menor de 60 años.

Entre los factores que explican este incremento destacan:

Consumo de tabaco.

Alimentación basada en comida ultraprocesada.

Ingesta frecuente de bebidas energizantes.

Estrés constante.

Sedentarismo.

El estrés también puede desencadenar un infarto

Una persona se cubre el rostro y la cabeza con las manos, lo que indica un posible estado de bloqueo sensorial o profunda concentración emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Torres explica que el estrés intenso no solo afecta la salud mental, sino también el corazón.

“El estrés agudo actúa como una fuerza física que puede fisurar las placas de grasa acumuladas en las paredes de las arterias; al producirse esta ruptura, el organismo reacciona enviando plaquetas para reparar la lesión, formando un coágulo que obstruye por completo el flujo sanguíneo y provoca un infarto fulminante”, precisa.

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A ello se suma la falta de descanso. Dormir menos de seis horas diarias puede multiplicar hasta por cinco el riesgo de sufrir un evento cardíaco, debido a que favorece la liberación constante de adrenalina, lo que termina dañando las arterias y sobrecargando el corazón.

El especialista también alertó sobre el consumo de alcohol mezclado con bebidas energizantes y el uso de cigarrillos electrónicos (vapeadores), especialmente entre menores de 40 años. Estas combinaciones pueden elevar bruscamente la presión arterial y el ritmo cardíaco, favoreciendo incluso casos de muerte súbita en personas sin antecedentes de enfermedad cardiovascular.

Además, desmintió la creencia de que un infarto siempre “avisa” con síntomas previos.

“En más de la mitad de los pacientes, la enfermedad debuta clínicamente con el infarto mismo, sin presentar señales de advertencia”, indicó.

¿Qué hacer si sospechas de un infarto durante un viaje?

Ante una posible emergencia cardiovascular, los especialistas recomiendan:

Mantener siempre los medicamentos habituales durante el viaje.

Identificar previamente los hospitales o centros de salud cercanos al destino.

Suspender inmediatamente cualquier actividad física.

Mantener la calma y solicitar ayuda médica de emergencia.

No conducir si aparecen síntomas importantes.

Evitar la automedicación.

Acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano con capacidad para atender emergencias cardiovasculares.

Las personas con hipertensión, diabetes, colesterol elevado, antecedentes cardíacos o tabaquismo también deben realizar sus controles médicos antes de viajar y seguir rigurosamente el tratamiento indicado por su médico.

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En paralelo, el Minsa ha advertido que siete de cada diez peruanos presentan exceso de peso, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares a edades cada vez más tempranas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su parte, señala que estas enfermedades continúan siendo la principal causa de muerte en las Américas, con cerca de dos millones de fallecimientos al año.

Por ello, los especialistas insisten en que conocer las señales de alarma y actuar sin demora puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente durante las Fiestas Patrias, cuando muchas personas se encuentran lejos de su centro habitual de atención médica.

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