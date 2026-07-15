Hoy 15 de julio es día no laborable en todo un departamento: Así se aplica este feriado regional

La inmolación de Leoncio Prado se recuerda este 15 de julio. Huánuco lo conmemora con feriado regional. - Crédito Congreso

Este 23 de julio llega un feriado justo antes de los días de Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio. ¿Pero sabías que una región disfruta hoy un feriado regional?

Se trata de Huánuco, que celebra hoy la “Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez”, para lo cual desde fines de junio del 2014 está vigente una Ley que dio que cada 15 de julio de cada año sería feriado no laborable.

¿De qué se trata este feriado regional o no laborable? Esto es otra forma de decir día no laborable, que quiere decir que habrá descanso para los trabajadores públicos (los privados pueden pactarlo con sus empleadores), en este caso solo en Huánuco. Pero las horas no laboradas tendrán que se compensadas luego.

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(Video: América Televisión)

La razón del feriado regional

La razón del feriado regional para Huánuco estaría relacionada a un héroe nacional. “La Historia ha calificado al Coronel Leoncio Prado como a unos de los héroes de la Guerra del Pacífico, que ofrendó honor y gloria a las armas, que inmoló su vida en defensa de la integridad territorial y es reconocido a nivel nacional e internacional”, resalta la ordenanza que aprobó este fecha.

“Mediante Expediente N° 04671 de fecha tres de abril de 2014 el Sr. Manuel Salazar Sánchez e integrante de la promoción ‘Centenario de la Inmolación del Coronel Leoncio Prado’ del Colegio Emblemático Gran Unidad Escolar Leoncio Prado solicita declarar feriado cívico No laborable en el Departamento de Huánuco el día 15 de julio de todos los años por celebrarse el día de la Inmolación del Libertador Leoncio Prado Gutiérrez”, señala el texto.

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Así, en 2014, Huánuco declaró como “Feriado Cívico No laborable el día 15 de julio de todos los años en el Departamento de Huánuco, por celebrarse el día de la ‘INMOLACIÓN DEL CORONEL LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ’, recuperable para el Sector Público y facultativo para el Sector Privado”.

La vida del joven patriota Leoncio Prado acabó con su ejecución por el ejército chileno, tras haber combatido por la libertad de varios pueblos de América. (Centro de Estudios Histórico Militares del Perú)

Hay 22 feriados regionales

Según el portal oficial y la búsqueda de Infobae Perú, estos son los feriados regionales que ya pasaron:

7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica 19 de marzo: Festival internacional de la Vendimia iqueña, en Ica 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali, San Martín, Loreto y Cusco 24 de junio: Declara feriado no laborable por celebrarse el “Día del campesino Huanuqueño” y “Fiesta de San Juan en la Zona Selva de Huánuco” — Huánuco

El 15 de julio de 1883, el militar peruano Leoncio Prado fue ejecutado. (Composición Infobae: Difusión)

Mientras, estos son los feriados regionales que faltan en el año:

15 de julio: Feriado no laborable por la “Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez” - Huánuco 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla — Tumbes 27 de julio: Feriado no laborable por la Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo - Huánuco 13 de agosto: Feriado no laborable por la certificación oficial del Rio Amazonas, como Maravilla Natural del Mundo - Loreto 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849) 8 de setiembre: Día no laborable por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas - Apurímac 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR) 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.