Hoy 15 de julio es día no laborable en todo un departamento: Así se aplica este feriado regional

Este 23 de julio llega un feriado justo antes de los días de Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio. ¿Pero sabías que una región disfruta hoy un feriado regional?
Se trata de Huánuco, que celebra hoy la “Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez”, para lo cual desde fines de junio del 2014 está vigente una Ley que dio que cada 15 de julio de cada año sería feriado no laborable.
¿De qué se trata este feriado regional o no laborable? Esto es otra forma de decir día no laborable, que quiere decir que habrá descanso para los trabajadores públicos (los privados pueden pactarlo con sus empleadores), en este caso solo en Huánuco. Pero las horas no laboradas tendrán que se compensadas luego.
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La razón del feriado regional
La razón del feriado regional para Huánuco estaría relacionada a un héroe nacional. “La Historia ha calificado al Coronel Leoncio Prado como a unos de los héroes de la Guerra del Pacífico, que ofrendó honor y gloria a las armas, que inmoló su vida en defensa de la integridad territorial y es reconocido a nivel nacional e internacional”, resalta la ordenanza que aprobó este fecha.
“Mediante Expediente N° 04671 de fecha tres de abril de 2014 el Sr. Manuel Salazar Sánchez e integrante de la promoción ‘Centenario de la Inmolación del Coronel Leoncio Prado’ del Colegio Emblemático Gran Unidad Escolar Leoncio Prado solicita declarar feriado cívico No laborable en el Departamento de Huánuco el día 15 de julio de todos los años por celebrarse el día de la Inmolación del Libertador Leoncio Prado Gutiérrez”, señala el texto.
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Así, en 2014, Huánuco declaró como “Feriado Cívico No laborable el día 15 de julio de todos los años en el Departamento de Huánuco, por celebrarse el día de la ‘INMOLACIÓN DEL CORONEL LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ’, recuperable para el Sector Público y facultativo para el Sector Privado”.
Hay 22 feriados regionales
Según el portal oficial y la búsqueda de Infobae Perú, estos son los feriados regionales que ya pasaron:
- 7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes
- 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash
- 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica
- 19 de marzo: Festival internacional de la Vendimia iqueña, en Ica
- 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua
- 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna
- 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali
- 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali, San Martín, Loreto y Cusco
- 24 de junio: Declara feriado no laborable por celebrarse el “Día del campesino Huanuqueño” y “Fiesta de San Juan en la Zona Selva de Huánuco” — Huánuco
Mientras, estos son los feriados regionales que faltan en el año:
- 15 de julio: Feriado no laborable por la “Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez” - Huánuco
- 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla — Tumbes
- 27 de julio: Feriado no laborable por la Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo - Huánuco
- 13 de agosto: Feriado no laborable por la certificación oficial del Rio Amazonas, como Maravilla Natural del Mundo - Loreto
- 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849)
- 8 de setiembre: Día no laborable por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas - Apurímac
- 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR)
- 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna
- 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua
- 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho
- 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua
- 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad
- 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.
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