Efemérides del 15 de julio: ¿Qué pasó un día como hoy en Perú y el mundo?

La imagen ilustra las efemérides peruanas del 15 de julio con la firma del Acta de Independencia, retratos de Hipólito Unanue y Leoncio Prado, y un homenaje a Edwin Vásquez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 15 de julio reúne en el calendario peruano cinco siglos de historia: una firma que precedió al grito de independencia, la muerte de dos figuras fundacionales de la república, el nacimiento de dos distritos limeños y una jornada dedicada al deporte. La misma fecha registra, en el plano internacional, desde el último gran ataque alemán en la Primera Guerra Mundial hasta el lanzamiento de Twitter.

El hecho más antiguo y de mayor peso simbólico ocurrió en 1821, cuando el general José de San Martín convocó a ciudadanos notables en la sala capitular del Cabildo de Lima para firmar el Acta de Independencia del Perú. El documento, redactado por Manuel Pérez de Tudela —quien luego sería ministro de Relaciones Exteriores—, expresó la voluntad colectiva de ruptura con la Corona española y allanó el camino para la proclamación oficial del 28 de julio en la Plaza Mayor. Firmaron miembros del cabildo, líderes civiles y representantes de diversos sectores sociales.

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Lima enfrentó una grave escasez de alimentos en julio de 1821 debido al bloqueo de las montoneras patriotas. (Museo Fortaleza Real Felipe)

La guerra con Colombia y la muerte de dos próceres

Siete años después, el 15 de julio de 1828, el Gobierno de Colombia emitió un manifiesto dirigido al Perú en el que expuso las razones que lo llevaban a declarar la guerra. El documento acusaba al Perú de actos hostiles y de fomentar inestabilidad en la región, en un contexto de tensiones territoriales y políticas surgidas tras la disolución del Virreinato y la formación de la Gran Colombia. La declaración marcó el inicio formal de la guerra grancolombo-peruana, conflicto breve pero determinante en la consolidación de las repúblicas sudamericanas recién independizadas.

En esa misma fecha de 1833 murió José Hipólito Unanue y Pavón, médico, naturalista, político y precursor de la independencia. Fundó el Semanario de Lima, promovió la modernización de la ciencia médica desde el Real Colegio de Medicina de San Fernando y publicó estudios sobre clima, enfermedades y recursos naturales del Virreinato. Durante la etapa republicana ocupó los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores, y ejerció como rector de la Universidad de San Marcos. Su legado vinculó ciencia, política y pensamiento ilustrado.

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Fundador de la escuela de medicina de San Fernando y destacado político, Hipólito Unanue influyó en la política y la ciencia en Perú. Su legado como presidente del Congreso es fundamental. (José Gil de Castro)

También en 1883 —aunque la efeméride se conmemora el 15 de julio— fue ejecutado por las fuerzas chilenas Leoncio Prado Gutiérrez, militar peruano que combatió por la independencia de Cuba y luchó en Filipinas antes de organizar fuerzas irregulares contra el ejército chileno durante la Guerra del Pacífico. Capturado en Huamachuco, fue liberado con la condición de no retomar las armas; incumplió su promesa y fue apresado nuevamente. Antes de ser fusilado, pidió una taza de café y dio instrucciones precisas sobre su ejecución. Su figura es símbolo de patriotismo y valentía en la memoria peruana.

El 15 de julio de 1883, el militar peruano Leoncio Prado fue ejecutado. (Composición Infobae: Difusión)

Surquillo y Breña: dos distritos que cumplen años

El 15 de julio de 1949, durante el gobierno de Manuel A. Odría, se crearon oficialmente mediante ley los distritos limeños de Surquillo y Breña. Surquillo, originalmente parte de Miraflores, limita con San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y el propio Miraflores. Su territorio alberga ruinas preincaicas y la trinchera conocida como Reducto N.º 5, vestigio de la Guerra del Pacífico. Su urbanización se aceleró en el siglo XX con la aparición de fábricas y zonas populares.

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Breña, en cambio, es el segundo distrito más pequeño de Lima y el más denso, con 29.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Su territorio pertenecía al Cercado de Lima y hoy cuenta con el Instituto Nacional de Salud del Niño, 90 locales educativos, tres parroquias y varios centros comerciales. La avenida Arica y la plaza Bolognesi son sus puntos de referencia más reconocidos.

Surquillo es el distrito que tiene mayor densidad poblacional con 29 863.3 hab/km2.

El compositor del vals y la actriz de seis décadas

El 15 de julio de 1917 nació en Chiclayo Miguel Paz, compositor y pianista al que se atribuye la música del vals Desdén, con letra de Walter Fernández Calvimontes. Integrante de Los Trovadores del Perú, actuó en Argentina y Bolivia durante la época de oro de la música criolla. Murió el 15 de julio de 1995 en Buenos Aires, en un accidente, el mismo día de su cumpleaños.

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En 2009 falleció Elvira Travesí, actriz limeña nacida en 1922 y conocida como la “Primera Dama de la Escena Nacional”. Debutó en el cine silente, participó en películas como La muralla verde y Espejismo, y fue figura clave en telenovelas y series peruanas durante más de seis décadas. A mediados de los años ochenta se radicó en Madrid por la crisis económica del país; regresó en 2003 para recibir homenajes. Murió tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Deporte y logística militar

Cada 15 de julio, Perú celebra el Día del Deporte Nacional en homenaje a Edwin Vásquez, primer peruano en ganar una medalla de oro olímpica, en tiro deportivo. El Instituto Peruano del Deporte organiza actividades en colegios, campañas de salud y eventos recreativos en distintas localidades para promover la actividad física y valores como la disciplina y el trabajo en equipo.

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La misma fecha conmemora el Día del Servicio de Material de Guerra, especialidad del Ejército del Perú creada oficialmente el 15 de julio de 1959. Este servicio provee, mantiene y gestiona armamento, municiones, vehículos y equipos militares. La experiencia de la Guerra del Pacífico —donde la ineficacia del armamento y la escasez de municiones contribuyeron a la derrota peruana— impulsó la profesionalización de esta área logística.

Edwin Vázquez Cam ganó la primera medalla de oro olímpica para el Perú. (IPD)

El mundo también recuerda el 15 de julio

En el plano internacional, la fecha registra hitos de alcance global. En 1918 comenzó la segunda batalla del Marne, última gran ofensiva alemana en la Primera Guerra Mundial. En 1953, IBM anunció su ordenador 650, el primero que produjo en serie. En 1983, Sega lanzó en Japón su primera videoconsola de sobremesa, la SG-1000, el mismo día en que Nintendo comercializó la Famicom. En 2006 se lanzó el servicio de Twitter, creado el 21 de marzo de ese año por Jack Dorsey junto a Biz Stone y Evan Williams. Y en 2016, un atentado en Niza dejó 84 muertos cuando un terrorista arrolló con un camión a la multitud que celebraba la Fiesta Nacional francesa.

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