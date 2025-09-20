Rendirán homenaje a Alicia Maguiña con concierto gratuito: ¿Dónde y cuándo será la presentación?

Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Alicia Maguiña, reconocidos artistas nacionales rendirán homenaje a su legado

Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Alicia Maguiña, reconocidos artistas nacionales rendirán homenaje a su legado con el espectáculo musical “Alicia siempre Alicia”, producción y dirección a cargo de Santiago “Coco” Linares. La cita será el domingo 21 de septiembre a las 7:30 p. m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, ubicado en la avenida Javier Prado Este N.º 2465, San Borja. El acceso será libre y por orden de llegada, según anunció el equipo organizador.

El concierto reunirá en un mismo escenario a intérpretes de diferentes generaciones y estilos: Julie Freundt, Jorge Luis Jasso, Julio Humala, Nancy Manchego, Blanca Galdos y Francoise Rodríguez, quienes interpretarán piezas emblemáticas del repertorio de Maguiña. La propuesta busca destacar el mensaje de diversidad y unidad que marcó el trabajo de la artista.

El homenaje “Alicia siempre Alicia” se presenta como una oportunidad para rememorar a la artista que, según la crítica, “unió la costa y la sierra” a través de la música, inspirando a intérpretes y gestores culturales a mantener vigente el compromiso con la identidad peruana.

La voz del Perú

Alicia Maguiña (1938-2019) fue una compositora, cantante e investigadora peruana reconocida como una de las figuras más influyentes en la música tradicional del país. Se destacó por revalorizar las raíces andinas y defender la diversidad cultural en épocas marcadas por el racismo y el centralismo. Desde joven, Maguiña mostró un profundo interés por los ritmos y tradiciones del Perú, fusionando géneros como el vals criollo, el huayno y la música afroperuana, lo que se reflejó en obras emblemáticas como “Inocente amor” y “Carreteras del Ande”.

A lo largo de su carrera, recorrió comunidades andinas recopilando canciones y saberes populares, documentando expresiones orales y musicales muchas veces relegadas. Con su trabajo, defendió públicamente a los pueblos indígenas y denunció la discriminación hacia las culturas originarias. Maguiña también fue pionera al abrir espacios para las mujeres en la música profesional peruana, destacando como compositora en un entorno predominantemente masculino.

Reconocida por su labor creativa y su compromiso con la identidad nacional, dejó un legado que trascendió los escenarios. Para muchos, su voz y su música representan un puente entre la costa y la sierra, inspirando a nuevas generaciones de artistas a mirar el Perú desde una perspectiva inclusiva y respetuosa.