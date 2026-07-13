Premios Emmy 2026: dónde ver en Perú las series y películas nominadas

La Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció el 10 de julio la lista de nominaciones para los Premios Emmy 2026, la 78ª edición de los galardones que reconocen la excelencia en la televisión estadounidense.
La ceremonia de nominaciones fue presentada en vivo por Liza Colón-Zayas (“The Bear”) y Jeff Hiller (“Widow’s Bay”). Este año, la competencia presenta un récord histórico: The Pitt encabeza la lista con 26 nominaciones, seguida por Hacks, que sumó 25 y marca la mayor cantidad que ha recibido una serie de comedia en un solo año. El liderazgo de HBO Max es indiscutible, acumulando 122 candidaturas, la vigésima tercera vez que la marca encabeza la premiación por su programación original.
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¿Dónde ver las producciones nominadas?
Si cuentas con DGO, los usuarios pueden disfrutar de muchos títulos nominados, entre ellos:
- All Her Fault (Prime Video): nominada a Mejor Miniserie o Antología, Mejor Actriz Principal (Sarah Snook) y Mejor Actriz de Reparto (Dakota Fanning).
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+): compite en Mejor Miniserie o Antología, Mejor Actriz Principal (Sara Pidgeon) y Mejor Actriz de Reparto (Constance Zimmer).
- The Bear (Disney+): nominada a Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz Principal (Ayo Edebiri).
- Saturday Night Live (DGO On Demand): aspira a Mejor Programa Talk Show y Mejor Actor Invitado (Connor Storrie).
- The Eras Tour: The Final Show (Disney+): compite como Mejor Especial de Variedades con el documental de la última gira de Taylor Swift.
- The Testaments (Disney+): secuela de “El cuento de la criada”, nominada a Mejor Actriz Principal en Serie Dramática (Chase Infiniti).
Adempas, ofrece el acceso a DSPORTS, con la transmisión completa de la Copa Mundial FIFA, además de canales en vivo, películas, documentales y series de los principales estudios.
The Pitt y Hacks batieron récord de nominaciones
En el listado de los grandes nominados, The Pitt obtuvo 26 nominaciones en apartados como Mejor Serie Dramática, Mejor Dirección (Noah Wyle), Mejor Actor Principal (Noah Wyle), Mejor Guion, múltiples distinciones para sus elencos de reparto e invitados, y reconocimientos técnicos en edición, maquillaje y mezcla de sonido. Hacks le sigue con 25 nominaciones, incluidas Mejor Serie de Comedia, Mejor Actriz Principal (Jean Smart), Mejor Actor y Actriz de Reparto, así como premios en dirección, vestuario, edición y música.
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Estas producciones pueden verlas a través de HBO Max, donde también hay otros títulos detacados como DTF ST. Louis (13 nominaciones), El Caballero de los Siete Reinos (9), La Edad Dorada (8), Euphoria (7), y producciones como Mel Brooks: ¡El hombre de 99 años!, Task: Unidad especial, y Last Week Tonight With John Oliver entre las más reconocidas en diferentes rubros. Jason Bateman, por su parte, fue nominado en cuatro categorías por su trabajo en DTF ST. Louis.
¿Cuándo se realizarán los Premios Emmy 2026?
La esperada gala de premiación se llevará a cabo el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles y será transmitida en vivo en la Temporada de Premios por TNT y HBO Max, con un pre-show exclusivo desde las 17:00 (México), 18:00 (Perú y Colombia), 20:00 (Chile y Argentina) y 20:30 (Brasil), brindando entrevistas y acceso a la alfombra roja.
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La gala de este año será conducida por Mariska Hargitay y reunirá a los principales talentos de la industria. La transmisión, tanto por TNT como por HBO Max, incluirá una amplia cobertura desde la alfombra roja hasta la entrega de los premios más importantes de la televisión.
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