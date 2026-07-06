Áncash: Aeropuerto de Anta suma su segundo vuelo diario entre Lima y Huaraz, ¿y el de Chimbote?

El aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani de Anta incorporó un segundo vuelo diario entre Lima y Huaraz.

El Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani de Anta, que sirve a la ciudad de Huaraz y a la región Áncash, ha consolidado su conectividad al integrar un segundo vuelo diario entre Lima y Huaraz.

El anuncio fue realizado por el Gobierno Regional de Áncash, junto a LATAM Airlines Perú y Aeropuertos del Perú (ADP), en el marco del segundo aniversario de la reactivación de las operaciones comerciales en este terminal aéreo.

Este avance se da en un contexto de crecimiento turístico, luego de que Áncash fuera reconocida como Mejor Destino de Aventura del Mundo en los Premios TOURISE 2025.

PUBLICIDAD

Crecimiento turístico y económico tras la reactivación

Desde la reanudación de los vuelos comerciales hace dos años, el aeropuerto de Anta ha movilizado a más de 160 mil pasajeros, generando un impacto económico superior a S/45 millones.

Este movimiento ha beneficiado a sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios turísticos, consolidando al terminal como una puerta estratégica de acceso a la Cordillera Blanca, el Parque Nacional Huascarán y otros destinos de la región.

El aeropuerto de Anta cumplió dos años desde la reactivación de sus operaciones comerciales y movilizó a más de 160 mil pasajeros.

El reconocimiento internacional recibido por Áncash como Mejor Destino de Aventura del Mundo ha potenciado la llegada de visitantes y ha elevado las expectativas de crecimiento.

El gobernador regional, Koki Noriega Brito, destacó que este avance exige a la empresa privada mejorar la calidad de sus servicios y al Estado cerrar brechas en infraestructura básica como carreteras, agua y desagüe para asegurar una buena experiencia al turista.

PUBLICIDAD

“La alianza público-privada fue clave para reactivar Anta”

Durante el acto oficial, Noriega remarcó el papel de la articulación entre sector público y privado para acelerar la puesta en marcha del aeropuerto de Anta.

Explicó que, gracias a este esquema, el terminal pudo ser habilitado en menos de un año, en contraste con los largos plazos que implican los procesos de inversión pública.

“El Estado es burocrático: perfil, expediente, licitación, contraloría… complicado. Si hubiéramos hecho este aeropuerto solo con recursos estatales, habríamos demorado hasta 12 años. Aquí lo logramos con una alianza entre el Gobierno Regional, empresas y donaciones”, afirmó.

Koki Noriega Brito afirmó que la mayor conectividad entre Lima y Huaraz exige mejoras de calidad en hoteles, restaurantes y transporte, además de obras públicas básicas.

Noriega también subrayó la importancia de la conectividad aérea para acercar a la población y dinamizar la economía regional.

“Cuando bajas del aeropuerto ya tienes la mirada de Huascarán. La expectativa es grande y el reto para hoteles, restaurantes y transportes es mejorar la calidad de servicio. Nos corresponde a las entidades públicas cerrar las brechas en infraestructura básica”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El aeropuerto de Chimbote, aún sin avances

Mientras Anta consolida su posición como principal puerta de entrada aérea a la región, el aeropuerto de Chimbote permanece relegado.

Según Noriega, el terminal de la costa ancashina lleva más de tres años estancado en la elaboración de perfiles y procesos de licitación, sin avances concretos en su modernización.

La operación aérea en Anta impulsó la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios turísticos en Áncash.

“Ese aeropuerto está yendo por la obra pública, que es la burocracia. Ya estamos 3 años y recién tenemos el perfil viable. Debería ejecutarse, pero los procesos se caen. Ese es el Perú”, lamentó.

El gobernador explicó que el aeropuerto de Nuevo Chimbote forma parte del Tercer Grupo de Aeropuertos, un proyecto nacional promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y PROINVERSIÓN para modernizar ocho terminales regionales mediante una Asociación Público-Privada (APP).

PUBLICIDAD

El paquete prevé una inversión de US$220 millones para mejorar pistas, terminales y sistemas de seguridad, pero la demora en la ejecución mantiene a Chimbote sin fecha para su relanzamiento.

Una región que mira al futuro

El fortalecimiento de la conectividad aérea en Áncash abre una nueva etapa para el desarrollo turístico y económico de la región.

Con dos vuelos diarios entre Lima y Huaraz, el aeropuerto de Anta se consolida como motor de ingreso de visitantes, mientras la comunidad empresarial y autoridades insisten en la necesidad de acelerar los procesos para que otros terminales, como el de Chimbote, también se sumen al circuito de modernización y acceso aéreo.

PUBLICIDAD