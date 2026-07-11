Perú

Principal banco alemán destaca a Perú por tener un entorno macroeconómico más favorable

Deutsche Bank considera que la estabilidad política, la fortaleza de las cuentas fiscales y el buen momento de las exportaciones mineras fortalecen las perspectivas del sol peruano

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La entidad financiera señaló que el Perú cuenta con factores que refuerzan la confianza de los inversionistas.
La entidad financiera señaló que el Perú cuenta con factores que refuerzan la confianza de los inversionistas. Foto: Reuters

El Perú figura entre las economías latinoamericanas con mejores perspectivas macroeconómicas, de acuerdo con un reciente análisis de Deutsche Bank. La entidad financiera resaltó que el país reúne una serie de condiciones que fortalecen la confianza de los mercados, entre ellas un escenario político más estable tras las últimas elecciones, unas finanzas públicas sólidas y el impulso generado por la demanda internacional de minerales.

En su evaluación sobre América Latina, el banco alemán también ratificó su expectativa positiva para el desempeño del sol peruano. A su juicio, los factores que motivaron esa visión favorable a inicios de año siguen vigentes, lo que permitiría que la moneda nacional continúe mostrando un comportamiento sólido frente a otras divisas de la región.

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Confianza en el sol peruano

Deutsche Bank recordó que desde comienzos de este año mantiene una perspectiva favorable sobre la moneda peruana y considera que el contexto actual continúa respaldando esa posición.

“Introdujimos una visión favorable sobre el sol peruano a comienzos de este año y creemos que las condiciones siguen presentes para que la moneda tenga un mejor desempeño, particularmente tras el resultado favorable al mercado de las recientes elecciones presidenciales”, indicó Deutsche Bank.

Deutsche Bank reiteró su perspectiva favorable sobre el sol peruano y afirmó que el contexto sigue respaldándola.
Deutsche Bank reiteró su perspectiva favorable sobre el sol peruano y afirmó que el contexto sigue respaldándola. Foto: La voz de Ibiza

El informe explica que la reducción de la incertidumbre política después del proceso electoral ha contribuido a mejorar la percepción de los inversionistas. A ello se suman unas cuentas fiscales que permanecen entre las más sólidas de América Latina.

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Asimismo, destacó que la fuerte demanda global por cobre y oro fortalece los ingresos provenientes del sector externo, un factor que también favorece la estabilidad económica y respalda el comportamiento del sol.

Factores que favorecen al Perú

La entidad financiera señaló que el país reúne características que suelen ser bien valoradas por los mercados internacionales. Entre ellas mencionó la estabilidad política, el bajo nivel de endeudamiento y un proceso gradual de reducción de las primas de riesgo.

Según el banco, esa combinación genera un entorno más atractivo para las inversiones de largo plazo, al ofrecer mayores condiciones de previsibilidad para quienes evalúan destinar capitales al país.

Según Deutsche Bank, los inversionistas deberán analizar cada país de la región por separado, ante la creciente divergencia de sus políticas económicas y fiscales.
Según Deutsche Bank, los inversionistas deberán analizar cada país de la región por separado, ante la creciente divergencia de sus políticas económicas y fiscales. Foto: Facebook

Panorama para América Latina, de acuerdo a Deutsche Bank

Deutsche Bank indicó que los inversionistas deberán diferenciar con mayor claridad la situación de cada economía latinoamericana, debido a que la región enfrenta escenarios políticos, fiscales y monetarios cada vez más distintos.

En ese contexto, el banco mantiene una visión favorable para el real brasileño, el peso chileno y el sol peruano, al considerar que estas monedas cuentan con fundamentos económicos que respaldan una perspectiva positiva.

El informe agrega que un escenario internacional con crecimiento resiliente y una volatilidad cambiaria moderada seguiría beneficiando a las divisas de la región durante los próximos meses.

No obstante, también advierte que persisten factores de riesgo para América Latina. Entre ellos menciona el deterioro de las cuentas fiscales en algunos países, una menor capacidad de los bancos centrales para reducir las tasas de interés, los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la inflación y la actividad económica, así como la evolución del contexto global.

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