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Matt Damon y John Leguizamo se robaron las miradas en el partido entre Colombia y Portugal: este fue el motivo de su aparición en Miami

Los dos actores se sumaron a las celebridades que no se quisieron perder el partido con mayor demanda de boletería en la fase de grupos del Mundial 2026

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Matt Damon y John Leguizamo estuvieron entre las celebridades que no quisieron perderse el partido entre Colombia y Portugal, por el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo- crédito Mark Blinch y Angelina Katsanis/REUTERS
Matt Damon y John Leguizamo estuvieron entre las celebridades que no quisieron perderse el partido entre Colombia y Portugal, por el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo- crédito Mark Blinch y Angelina Katsanis/REUTERS

Matt Damon y John Leguizamo fueron dos de los rostros más reconocidos entre los 64.478 espectadores que presenciaron el empate sin goles entre Colombia y Portugal en Miami, el sábado 27 de junio, en el partido de cierre del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los dos actores, que se encontraban en el sur de Florida para la promoción de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, ocuparon un palco y siguieron el encuentro de principio a fin, con Damon visiblemente animado ante las buenas jugadas de la Tricolor, clara dominadora del encuentro y que se quedó a poco de llevarse la victoria.

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La presencia de ambos en el estadio no fue casual. A lo largo de la semana previa al partido, Damon y Leguizamo tomaron parte en diversos eventos promocionales en la Ciudad del Sol ligados al estreno de la película, previsto para el 17 de julio de 2026.

En ese contexto, que Leguizamo explicó en varias entrevistas que apoyaría a Colombia en el duelo ante los lusos, al punto que llevó la camiseta Tricolor al partido y con ella fue captado por las cámaras de la transmisión, durante el compromiso.

John Leguizamo vistió la camiseta Tricolor el día del partido entre Colombia y Portugal, mientras departía con Matt Damon en el palco del estadio de Miami - crédito ESPN
John Leguizamo vistió la camiseta Tricolor el día del partido entre Colombia y Portugal, mientras departía con Matt Damon en el palco del estadio de Miami - crédito ESPN

La razón de fondo que reunió a los dos actores en Miami es La Odisea, la adaptación cinematográfica del poema épico de Homero que dirige Christopher Nolan para Universal Pictures. En la película, Damon interpreta a Odiseo, el legendario rey de Ítaca, mientras que Leguizamo da vida a Eumeo, el porquero leal que se convierte en uno de sus aliados más fieles durante el regreso a casa del héroe.

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La producción reúne a un elenco de primer nivel: Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Robert Pattinson como el pretendiente Antínoo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la hechicera Calipso y Lupita Nyong’o, entre otros.

En una entrevista con People, Damon contó detalles sobre las condiciones del rodaje, que describió como una filmación tan exigente que se asemejó a una expedición.

Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon es el protagonista de 'La Odisea', dirigida por Christopher Nolan - crédito @Universal_Spain/YouTube

“No hubo trato especial. Si estás en un barco en medio del océano y te sorprende una tormenta, te mojas junto a todos los demás”, afirmó el actor. “Nadie recibe una bebida caliente que tú no estés recibiendo. Todo el mundo está en igualdad de condiciones, incluido Chris, que estuvo tan frío y mojado como todos los demás durante todo el rodaje”, añadió en referencia a Nolan.

La magnitud del rodaje fue acorde con la épica del relato de Homero, según expresó el propio Damon. “Cada día del rodaje fue memorable porque se sentía más como una expedición que como una película. Fue tan difícil conseguir las tomas de la manera en que las conseguimos que requirió que cada persona del reparto y del equipo se superara día tras día”, manifestó.

Durante la charla, el actor hizo una promesa al público: “Salí de esa experiencia sintiéndome muy afortunado y agradecido de haber formado parte de un equipo así, porque nunca habría funcionado si todos no se hubieran empujado más allá de lo que creían que podían hacer. Así que estoy muy emocionado de que la gente pueda verla. Vale la pena el dinero que cuesta, dado lo que nos llevó hacerla”, concluyó.

Matt Damon sobre Messi: “En mi casa es más importante que yo”

Matt Damon habló de Lionel Messi durante una breve charla previa al partido entre Colombia y Portugal - crédito Telemundo
Matt Damon habló de Lionel Messi durante una breve charla previa al partido entre Colombia y Portugal - crédito Telemundo

Antes del encuentro entre Colombia y Portugal, Damon protagonizó un momento que circuló ampliamente en redes durante una entrevista con la presentadora Diana Rincón para Telemundo.

Al ser consultado sobre Lionel Messi, el actor reconoció con humor que el astro argentino tiene en su hogar un estatus que él mismo no puede disputar. “En mi casa es más importante que yo”, dijo entre risas. La declaración reflejó el vínculo que Damon desarrolló con Argentina a través de su esposa, Luciana Bozán Barroso, con la que ya completa más de 20 años de matrimonio.

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