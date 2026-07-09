¿Bajará el pasaje? Pago del subsidio de S/4 por galón a transportistas comenzará en octubre

La solicitud del subsidio de la ATU solo podrá presentarse en la plataforma digital entre el 30 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó los lineamientos operativos para la entrega del subsidio económico de S/4 por galón de diésel a transportistas del servicio público terrestre de personas y mercancías.

El pago, celebrado en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2026, tiene como objetivo mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles glboales y evitar que este aumento se traslade a los precios de los pasajes y productos esenciales.

Subsidio de S/4 por galón: quiénes pueden acceder y cómo

El subsidio está dirigido a conductores y empresas formales de transporte público regular, tanto urbanos como interprovinciales y de carga pesada, que cuenten con autorización vigente y RUC activo.

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Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar comprobantes electrónicos de compra de diésel B5 o B20 (con azufre ≤50 ppm), emitidos entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026. El monto es de S/4 por cada galón adquirido dentro de ese periodo, con montos máximos definidos para cada tipo de vehículo.

El Estado destinó S/33,8 millones para el subsidio al diésel y S/44 millones para un esquema adicional de transporte público urbano.

La gestión del subsidio se realizará exclusivamente a través de la Plataforma Digital de Subsidio (PDS) de la ATU, entre el 30 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Este procedimiento será completamente digital y no permite inscripciones fuera de plazo ni pagos anticipados para quienes se inscriban primero.

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La validación de cada solicitud se llevará a cabo mediante cruces automáticos de información con registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), SUNAT, OSINERGMIN y gobiernos regionales o locales.

La normativa advierte que “la información falsa, incompleta o inconsistente será motivo de denegatoria o exclusión del subsidio”. Además, los solicitantes podrán rectificar su pedido una sola vez dentro de los cinco días hábiles siguientes a su registro inicial, siempre que lo hagan antes del cierre del plazo.

Subisio al diésel en Perú: pago único y fechas clave

El cálculo del monto a transferir se realiza automáticamente en la PDS, multiplicando los galones validados por S/4 y aplicando los topes correspondientes.

Para empresas con flotas, se utiliza un factor de ajuste según el número de unidades habilitadas. El Estado ha destinado S/33,8 millones para cubrir este subsidio.

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El monto del subsidio se calculará con los comprobantes electrónicos validados, a razón de S/4 por galón de diésel y con topes por tipo de vehículo.

El pago será único y se realizará a partir de octubre, una vez finalizado el proceso de validación de todas las solicitudes recibidas hasta el 30 de septiembre.

Los fondos se transferirán a la cuenta bancaria declarada por el beneficiario o, en el caso de personas naturales, podrán cobrarse en efectivo en el Banco de la Nación.

Validación automática y control cruzado entre entidades públicas

La ATU publicará en su portal la lista de beneficiarios, los montos otorgados y los vehículos incluidos, y enviará los reportes de ejecución a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

La medida se complementa con un Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO) adicional de S/44 millones, regulado por el Decreto de Urgencia N° 006-2026, para operadores de transporte público urbano que cumplan requisitos de formalidad.

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S/ 33.8 millones: Es el monto para un subsidio directo de S/ 4 por cada galón de diésel comprado. Es para empresas de transporte interprovincial y de carga pesada formales.

S/ 44 millones: Es el monto para un subsidio para el transporte público urbano (buses) en Lima y Callao. Este pago se calcula por kilómetro recorrido.

De acuerdo con la autoridad del transporte, todo el proceso cuenta con mecanismos de transparencia, interoperabilidad y control para asegurar la trazabilidad y evitar fraudes.

El programa estará vigente administrativamente hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo en el que deberán ejecutarse todos los pagos y reportes asociados al beneficio.