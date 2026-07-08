Magaly Medina contra los conductores de ‘La Manada’ y los califica de ‘burros’ y ‘monos entrenados’: “Farfán es su jefe, son chupes”

La conductora de ATV respondió a los comentarios realizados por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe' en el podcast de Jefferson Farfán, luego de que cuestionaran la forma en que cumple su servicio comunitario. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa escalando y ahora sumó nuevos protagonistas. Luego de que el exfutbolista difundiera un reportaje cuestionando el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la periodista, los integrantes del podcast La Manada Galáctica comentaron el caso durante una de sus transmisiones.

Las opiniones expresadas por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’ no fueron bien recibidas por la conductora de ATV, quien respondió con fuertes calificativos y los acusó de defender al exseleccionado nacional.

El enfrentamiento se originó después de que Jefferson Farfán publicara un video en su canal de YouTube, donde mostraba imágenes con las que buscaba demostrar que Magaly Medina no estaría cumpliendo adecuadamente con el trabajo comunitario ordenado por el Poder Judicial. El reportaje también insinuó presuntas irregularidades en la supervisión realizada por el INPE, generando una nueva controversia entre ambos personajes.

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Magaly Medina responde a La Manada tras informe de Jefferson Farfán: “Una gran inteligencia no le podemos pedir”. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras la difusión del informe, Magaly Medina decidió responder públicamente. La periodista explicó que las imágenes presentadas por Jefferson Farfán ya habían sido evaluadas por un juez y defendió la forma en la que viene cumpliendo su sanción.

Además, mostró un video grabado desde una oficina ubicada en la parroquia donde realiza sus labores, precisando que su función consiste en organizar y archivar documentos administrativos, descartando que tenga la obligación de barrer el recinto.

Magaly Medina aseguró que la exposición de la parroquia de Surco generó una ola de visitantes que ingresan con diversos pretextos, mientras defendió la forma en la que cumple su servicio comunitario. Magaly Medina IG.

Los comentarios de La Manada Galáctica desataron la reacción de Magaly Medina

La controversia volvió a tomar fuerza cuando el tema fue debatido en La Manada Galáctica, el programa digital vinculado a Jefferson Farfán. Durante la conversación, Laura Spoya sostuvo que la sanción impuesta a la periodista consistía en realizar trabajos de limpieza y no labores administrativas.

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Ese comentario provocó la inmediata reacción de Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa para responder a los integrantes del podcast.

La conductora comenzó cuestionando la cercanía que, según ella, mantienen con el exfutbolista y aseguró que sus opiniones responden más a una relación laboral que a un análisis objetivo de los hechos. “Ustedes saben que Farfán es su jefe, los tres son chupes”, afirmó al referirse a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

Magaly Medina responde a La Manada tras informe de Jefferson Farfán: “Una gran inteligencia no le podemos pedir”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina llama “burra” a Laura Spoya

La periodista fue especialmente crítica con Laura Spoya, exreina de belleza y conductora del espacio digital. Durante su descargo, cuestionó que emitiera comentarios sobre un tema que, según ella, desconoce por completo.

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“Laura Spoya ha sido una reina de belleza, una gran inteligencia no le podemos pedir, pobre chica”, expresó inicialmente. Sin embargo, sus declaraciones fueron subiendo de tono y terminó lanzando calificativos mucho más severos contra la exMiss Perú.

Magaly Medina calificó a Laura Spoya de “burra”, aseguró que tiene “cero de coeficiente intelectual” y afirmó que “no es una mujer que tiene una opinión propia”, dejando en evidencia su molestia por los comentarios realizados en el programa de YouTube.

Magaly Medina responde a La Manada tras informe de Jefferson Farfán: “Una gran inteligencia no le podemos pedir”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly vuelve a defender cómo cumple su servicio comunitario

Más allá de responder a La Manada Galáctica, Magaly Medina volvió a insistir en que viene cumpliendo correctamente con el servicio comunitario ordenado por el Poder Judicial.

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La periodista recordó que el reportaje elaborado por Jefferson Farfán buscó instalar la idea de que ella únicamente permanecía algunos minutos en la parroquia y que nunca realizaba labores de limpieza.

Magaly Medina responde a La Manada tras informe de Jefferson Farfán: “Una gran inteligencia no le podemos pedir”. Captura: Magaly TV La Firme.

Frente a ello, reiteró que sus funciones fueron asignadas por las propias autoridades del recinto religioso y consisten en tareas administrativas relacionadas con el archivo de documentos.

Por esa razón, difundió un video grabado desde la oficina donde desempeña sus actividades, mostrando parte del trabajo que realiza diariamente y aclarando que no tiene la obligación de barrer la parroquia, como se afirmó durante el debate en La Manada Galáctica.

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Magaly Medina responde a La Manada tras informe de Jefferson Farfán: “Una gran inteligencia no le podemos pedir”. Captura: Magaly TV La Firme.

El informe de Jefferson Farfán sigue generando reacciones

El origen de toda esta controversia se remonta al reportaje publicado por Jefferson Farfán, donde el exfutbolista presentó imágenes y documentos que, según afirmó, demostrarían que Magaly Medina no estaría cumpliendo adecuadamente con la sentencia impuesta por el Poder Judicial.

El video también mostraba una relación de supuestas asistencias firmadas por la periodista y dejaba entrever que existirían irregularidades en la supervisión realizada por el INPE.

No obstante, Magaly Medina respondió asegurando que ese mismo material ya había sido presentado anteriormente ante un juez y que fue declarado inadmisible. Además, reveló que el propio INPE estaría incómodo con las constantes denuncias formuladas por Jefferson Farfán, debido a que la institución no cuenta con personal suficiente para realizar verificaciones diarias a cada persona que cumple servicio comunitario.

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Magaly Medina responde a La Manada tras informe de Jefferson Farfán: “Una gran inteligencia no le podemos pedir”. Captura: Magaly TV La Firme.