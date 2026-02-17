‘Tomate’ Barraza se pronuncia por chats cariñosos con Andrea Muñoz: “Fácil es pasar de héroe a villano”

Perú

El salsero evitó profundizar en el tema y remarcó que hay un menor involucrado. ATV / Magaly TV La Firme.

La reciente exposición de mensajes cariñosos atribuidos al salsero Carlos ‘Tomate’ Barraza lo llevó a pronunciarse de manera breve, luego de que Andrea Muñoz revelara dichas conversaciones privadas en el programa de Magaly Medina, Magaly TV: La Firme.

La controversia comenzó cuando en televisión se exhibieron mensajes afectuosos que dejarían entrever un vínculo cercano entre el cantante y la expareja de su primo José María Barraza. Las imágenes y comentarios emitidos en el programa despertaron curiosidad y cuestionamientos, especialmente porque en la historia existe un menor de edad involucrado, lo que añadió una dimensión más sensible al asunto.

Ante ello, ‘Tomate’ Barraza fue abordado por un reportero de Magaly cuando salía del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En un primer momento, el artista intentó guardar silencio y evitar responder preguntas, mostrando incomodidad ante la insistencia de la prensa. Sin embargo, ante las consultas reiteradas, terminó dando algunas declaraciones, aunque dejó en claro que no pensaba profundizar en el tema.

Carlos ‘Tomate’ Barraza responde a
Carlos ‘Tomate’ Barraza responde a polémica por chats y lanza contundente frase. ATV / Magaly TV La Firme.

Durante el intercambio, el reportero le recordó el contenido de los mensajes difundidos y le planteó directamente la interrogante que circulaba en la opinión pública. “¿'Tomate’ en qué momento confundiste las cosas?. Lo que ella ha mostrado es (mensajes de) ‘Te amo’, ‘Te quiero’ y corazones. ¿Eso es propio de alguien?, ¿Querías el amor de tu sobrino o el amor de ella?”, fue la pregunta que se le formuló, en alusión al tono de los chats revelados.

El cantante respondió con cautela y marcando límites claros sobre lo que estaba dispuesto a decir. “Te voy a pedir que no me preguntes más cosas porque no voy hablar nada. Prefiero mantener el silencio porque hay un pequeño de por medio. Yo tengo hijas”, expresó, subrayando que su decisión de no dar detalles responde principalmente a la presencia de un niño de por medio, una circunstancia que, según dejó entrever, lo obliga a actuar con prudencia.

Carlos ‘Tomate’ Barraza responde a
Carlos ‘Tomate’ Barraza responde a polémica por chats y lanza contundente frase. ATV / Magaly TV La Firme.

Sus palabras reflejaron un intento de bajar el tono de la polémica y evitar que el asunto escale aún más en el plano mediático. Barraza también fue consultado sobre cómo será su relación en adelante con su entorno familiar, en particular con su sobrino, pero optó nuevamente por la reserva. “Lo que vaya a pasar de ahora en adelante son cosas mías. Lo que puedo decir es que en este país, qué fácil es pasar de héroe a villano”, afirmó.

Barraza reiteró su postura y negó que sus acciones hayan tenido un propósito calculado o una intención de aparentar algo ante la opinión pública. “Nunca me he considerado nada. Yo no hago las cosas para que la gente hable de mí; lo hago de corazón. Yo ahorita no voy a decir nada porque a mí no me compete decir nada”, declaró, insistiendo en su decisión de no responder más sobre el asunto.

Carlos ‘Tomate’ Barraza responde a
Carlos ‘Tomate’ Barraza responde a polémica por chats y lanza contundente frase. ATV / Magaly TV La Firme.

Andrea Muñoz tildó de cobarde a José María

Andrea Muñoz arremetió públicamente contra José María Barraza, padre de su hijo, luego de que este dejara entrever que le pidió una prueba de ADN porque sospechaba que ella habría tenido algún vínculo con su primo, el salsero Carlos ‘Tomate’ Barraza.

Muñoz reaccionó con dureza y calificó las declaraciones como ofensivas, cuestionando además el comportamiento del padre de su hijo en relación con sus responsabilidades económicas.

Hay que ser ignorante, cobarde y bajo para referirse así de su propio hijo, del que no se hace cargo. Le debe más de 30 mil soles en la suma de devengados y espero que ya tenga listos los 14 mil soles que debe de la primera liquidación y de todas las que se le vienen a este irresponsable, que no da de comer a su hijo y eso es un delito que se paga con cárcel. No tiene la moral para hablar”, manifestó a Trome.

Hijo de ‘Chato’ Barraza afirma
Hijo de ‘Chato’ Barraza afirma que Dios lo perdonó tras abandonar a su bebé, demanda a Andrea Muñoz por maltrato psicológico y tiene riesgo de desalojo. (Captura: Magaly TV La Firme)

