Qué es el Triple Espiral, el milenario geoglifo cuya destrucción representa un grave daño a la historia del Perú

Una ilustración en acuarela muestra el vasto paisaje desértico con imponentes montañas al fondo y tres distintivos geoglifos espirales precolombinos en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un geoglifo de más de mil años fue destruido de manera intencional en Laredo, provincia de Trujillo, en La Libertad. La figura, conocida como Triple Espiral, estaba en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, y medía más de 20 metros de longitud.

La remoción manual del terreno ocurrió pocos días después de un operativo estatal para desalojar a ocupantes informales. El Ministerio de Cultura presentó denuncias penales contra los presuntos responsables y vinculó el hecho con una represalia asociada al tráfico de tierras.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad manifestó su “enérgico rechazo y condena” por lo que describió como la pérdida absoluta de una evidencia arqueológica vinculada a rituales y tecnologías hidráulicas de sociedades que habitaron la zona hace más de un milenio.

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Ministerio de Cultura intervino Quebrada Santo Domingo para recuperar un área arqueológica protegida afectada por ocupaciones ilegales. Composición: Infobae

La destrucción del geoglifo no afectó un elemento aislado. La Quebrada Santo Domingo abarca más de 1.500 hectáreas inscritas a favor del Estado peruano y conserva evidencias de ocupación humana continua desde hace aproximadamente 11.000 años hasta el siglo XV.

El Triple Espiral formaba parte de un sistema arqueológico que integraba prácticas productivas, rutas de circulación, rituales comunitarios y formas de apropiación simbólica del paisaje. Su eliminación también borró el contexto microespacial que permitía estudiar sus relaciones con cursos de agua, estructuras hidráulicas y otros marcadores rituales del entorno.

La zona está ubicada en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región de La Libertad. Las autoridades culturales documentaron allí una alta densidad de evidencias arqueológicas acumuladas a lo largo de milenios.

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El Ministerio de Cultura confirmó la pérdida total del geoglifo prehispánico Triple Espiral en Quebrada Santo Domingo, La Libertad. Composición: Infobae

El Ministerio de Cultura señaló que el geoglifo estaba asociado al culto y manejo del agua, lo que lo convertía en una evidencia para reconstruir la dimensión ritual y simbólica de la relación entre las sociedades prehispánicas y su entorno en la costa norte del Perú.

Cómo era el Triple Espiral

El Triple Espiral era una figura de más de mil años de antigüedad y uno de los elementos más singulares de la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo. Las fuentes coinciden en que tenía una longitud superior a los 20 metros y estaba compuesta por tres giros o brazos.

El Ministerio de Cultura indicó que fue realizada mediante remoción manual del terreno, una técnica que consiste en retirar la capa superficial del suelo para exponer una textura o color distinto en el sustrato inferior.

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Triple Espiral en riesgo: invasores ingresan y ocupan zona arqueológica protegida de Quebrada Santo Domingo en Trujillo Facebook

Las autoridades también subrayaron que se trataba de un bien arqueológico registrado formalmente. Su condición de Patrimonio Cultural de la Nación implicaba que su existencia y localización eran conocidas y que pesaban sobre las entidades competentes obligaciones de protección y gestión.

Su vínculo con el agua y la investigación arqueológica

Uno de los aspectos más mencionados en los reportes oficiales es su relación con el culto del agua y con prácticas rituales vinculadas al manejo de este recurso. El Ministerio de Cultura sostuvo que el geoglifo constituía un testimonio arqueológico para entender cómo las sociedades prehispánicas de la región incorporaron el agua a su cosmología y desarrollaron tecnologías de gestión hídrica.

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La referencia al “culto y manejo del agua” en los comunicados oficiales sugiere que el geoglifo formaba parte de un conjunto de evidencias que incluyen canales, reservorios, terrazas y otros marcadores rituales en la Quebrada Santo Domingo.

Retiraron estructuras precarias y cercos improvisados instalados cerca del geoglifo Triple Espiral. Difusión

El valor del geoglifo también radicaba en su condición de fuente de información irrepetible para la investigación arqueológica. El Ministerio de Cultura remarcó que representaba un “testimonio clave” sobre las sociedades prehispánicas de la costa norte y señaló que su destrucción provocó la “pérdida absoluta de la evidencia arqueológica vinculada al culto y manejo del agua”.

Al haber sido borrado mediante remoción manual del terreno, se eliminó no solo la figura visible, sino también posibles microestratigrafías, marcas, huellas y asociaciones materiales que podían aportar información sobre su construcción, sus herramientas y eventuales ofrendas.

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Qué pasó antes de la destrucción

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Cultura, la destrucción del geoglifo ocurrió pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo.

Traficantes de terrenos destruyen geoglifo de más de 1.000 años en La Libertad. (Foto: RPP)

Ese operativo se realizó en coordinación con la Municipalidad Distrital de Laredo y la Policía Nacional del Perú. Su objetivo fue retirar construcciones ilegales y desalojar a ocupantes informales instalados en terrenos estatales de la zona arqueológica.

Durante la inspección posterior a la destrucción, especialistas y efectivos policiales hallaron indicios de la permanencia en el lugar de las mismas personas que habían sido retiradas días antes, según informó el Ministerio de Cultura. Esa secuencia reforzó la hipótesis de que se trató de un acto de represalia contra las acciones de defensa del patrimonio estatal.

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Perú21 señaló que las investigaciones apuntan a presuntos invasores del área protegida como posibles responsables de la desaparición total del geoglifo. La Agencia Andina informó que se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la destrucción del Triple Espiral.

Traficantes de terrenos destruyen geoglifo de más de 1.000 años en La Libertad. (Foto: RPP)

En otra publicación, la misma agencia mencionó la formalización de denuncias por la afectación de otro geoglifo, el pentagonal denominado “Cerro Mentira”, impactado por la apertura de una trocha carrozable.

El marco legal y la reacción pública

El geoglifo Triple Espiral era un bien reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y estaba sujeto a un régimen jurídico especial de protección. El Ministerio de Cultura remarcó ese estatus en sus comunicados y sostuvo que su destrucción constituye una infracción grave a las normas vigentes.

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Las referencias a las denuncias penales ante el Ministerio Público muestran que las autoridades consideran que el caso encuadra dentro de los delitos contra el patrimonio cultural. La participación de la Policía Nacional del Perú en la constatación del daño reforzó esa línea de acción.

El Ministerio de Cultura ejecutó un operativo en Quebrada Santo Domingo, en Laredo, tras detectar ocupaciones ilegales y estructuras precarias cerca del geoglifo Triple Espiral. Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad

La reacción pública fue inmediata. En redes sociales se multiplicaron expresiones de indignación, tristeza y frustración. Entre los comentarios de usuarios aparecieron referencias a la espiral como un símbolo recurrente en antiguas civilizaciones americanas y reclamos de mayor protección para el patrimonio arqueológico.