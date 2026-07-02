La macabra confesión de alias ‘JJ’, el sicario de 18 años detenido en SJL: “Matamos al obrero”

En San Juan de Lurigancho, la policía capturó a Kevin Jeffrey Flores Arcos, alias 'JJ', un joven de 18 años, justo cuando se disponía a atacar un bus de transporte público. Durante su detención, confesó su participación en un asesinato y otros delitos de extorsión. (Crédito: Latina Noticias)

Un joven de 18 años identificado como Kevin Jeffrey Flores Arcos, alias “JJ”, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en San Juan de Lurigancho cuando presuntamente se disponía a asesinar al conductor de un bus de transporte público. Durante la intervención, el detenido realizó una declaración que ha cobrado relevancia en las investigaciones y que fue difundida por Latina Noticias.

De acuerdo con el citado medio, el sospechoso respondió a las preguntas formuladas por los agentes tras su captura y reconoció su presunta participación en un homicidio. Cuando un policía le consultó si había intervenido en algún hecho ilícito, respondió: “Sí”. Ante la siguiente pregunta sobre el caso, contestó: “De obrero, en Sitio Huasca”. Finalmente, al ser interrogado sobre lo ocurrido con la víctima, afirmó: “Lo matamos”.

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Policía frustra presunto atentado y detiene a joven vinculado a sicariato y extorsión en SJL. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

PNP frustró asesinato de transportes

Alias “JJ” fue intervenido por dos policías vestidos de civil luego de que abordara una unidad de la empresa de transportes Las Flores. La Policía sostiene que el joven mostraba una actitud sospechosa y que la rápida intervención permitió evitar un nuevo ataque contra el servicio de transporte público.

Uno de los agentes señaló que el detenido “ha subido con las intenciones de disparar contra un conductor o contra los pasajeros de esta empresa”, por lo que su captura permitió prevenir un atentado que habría puesto en riesgo la vida de varias personas. Las autoridades indicaron que el caso continúa siendo investigado para determinar las circunstancias de los hechos y la posible responsabilidad del intervenido.

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SJL: capturan a joven de 18 años acusado de planear ataque contra bus de transporte público. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

Es investigado por otros casos

La información difundida por Latina Noticias también señala que las imágenes de cámaras de seguridad permitieron a la Policía vincular a alias “JJ” con otras investigaciones. Entre ellas figura el atentado contra la empresa de transportes Santa Catalina, ocurrido el 23 de junio de 2025, así como la entrega de una nota extorsiva en una botica durante junio de este año.

Durante la intervención, los agentes le incautaron un revólver, siete municiones, un teléfono celular y más de 300 envoltorios con una sustancia que sería droga. Además, al ser interrogado sobre quién lo habría involucrado en estas actividades, respondió que fue una prima identificada como “Adriana Zapata”. El caso permanece a cargo de la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho, que continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la participación de otros posibles implicados.

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Detienen a alias ‘JJ’, presunto sicario de 18 años, cuando habría intentado atacar un bus en SJL. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

Así fue su captura

El operativo policial se ejecutó cuando el joven abordó una unidad de la empresa de transportes Las Flores, sin sospechar que era seguido por dos agentes de civil. Durante el recorrido, el intervenido habría mostrado una actitud sospechosa, lo que alertó a los efectivos que ya realizaban labores de vigilancia dentro del vehículo.

Al notar la presencia policial, el sujeto descendió rápidamente del bus a la altura de la avenida 14 de Canto Grande, intentando escapar de la intervención. Sin embargo, fue seguido de inmediato por los agentes encubiertos, quienes lograron alcanzarlo y reducirlo tras una breve persecución, pese a la resistencia que opuso en plena vía pública.

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Según informó Exitosa Noticias, el general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, confirmó la dinámica del operativo y detalló que la intervención se produjo tras la detección del comportamiento del sospechoso dentro de la unidad. “Ha subido en uno de los vehículos de la empresa de Las Flores… al observar personal policial baja raudamente a la altura de la 14 de Canto Grande y fue intervenido”, señaló. Además, indicó que el detenido estaría vinculado a otros hechos criminales, como el asesinato de un obrero, ataques a empresas de transporte y actos de extorsión registrados en la zona.