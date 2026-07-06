Receta de la Patasca: la sopa peruana conocida como ‘levantamuertos’

¡El sabor intenso y profundo de la Patasca conquista paladares con su caldo sustancioso y sus trozos generosos de carne y mote! Este plato, típico de la sierra peruana, destaca por su textura robusta, donde cada cucharada ofrece el grano tierno del mote y la suavidad de la carne de res.
En la mesa familiar de muchas regiones altoandinas, la Patasca es un clásico en festividades y reuniones. Es tradicional acompañarla con rodajas de rocoto fresco, que realzan su sabor y aportan un toque picante. Su versatilidad permite disfrutarla sola o junto a panes regionales, según la costumbre local.
Receta de Patasca
La Patasca es una sopa espesa preparada a base de mote (maíz cocido), carne de res y hierbas aromáticas. Su técnica principal consiste en hervir los ingredientes lentamente, logrando un caldo concentrado y muy aromático.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 3 horas
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 2 horas 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de carne de res (puede ser pierna, costilla o cabeza)
- 1 kg de mote (maíz cocido)
- 2 litros de agua
- 1 cebolla grande picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 rama de hierbabuena
- 1 rama de orégano fresco
- 1 ají panca entero
- Sal al gusto
- Rocoto fresco (opcional, para acompañar)
Cómo hacer Patasca, paso a paso
- Lava bien la carne de res y córtala en trozos medianos.
- Coloca la carne en una olla grande y cubre con los 2 litros de agua.
- Lleva a hervor a fuego medio, retirando la espuma que se forme en la superficie.
- Agrega el mote previamente lavado y deja cocinar hasta que los granos estén tiernos.
- Incorpora la cebolla, ajo, ají panca, hierbabuena y orégano.
- Cocina a fuego lento durante 2 horas, removiendo ocasionalmente para evitar que se pegue.
- Rectifica la sal al gusto y retira las hierbas y el ají panca antes de servir.
- Sirve bien caliente, acompañando con rodajas de rocoto si deseas un toque picante.
- Consejo técnico: El caldo debe quedar espeso y los granos de mote completamente abiertos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La Patasca puede conservarse en refrigeradora por hasta 2 días, bien tapada y en envase hermético.
Más Noticias
Diputada electa de Juntos por el Perú, Jacqueline Tapullima, llegó al Congreso con documento presuntamente falso
Peritajes oficiales señalan que la firma y la huella en la declaración jurada de Tapullima no le pertenecen. El caso, revelado por Cuarto Poder, ha abierto una investigación fiscal sobre su acceso al Parlamento
Asesinato de Andrea Vidal: dos retratos robot que busca la Dirincri podrían revelar quién organizó el ataque
Dos ciudadanos extranjeros vinculados con la gestión de placas vehiculares estarían detrás del homicidio de la extrabajadora del Congreso. Los peritos intentan determinar si utilizaron identidades falsas
José María Balcázar realizó 11 de 19 vuelos presidenciales a Lambayeque, con gastos de S/ 224,638 solo en combustible
Los traslados incluyeron el uso frecuente de aeronaves de la Fuerza Aérea y se concentraron en visitas que no siempre respondieron a necesidades urgentes o labores de supervisión, reveló Cuarto Poder
Día Internacional del Beso Robado: desde cuándo y por qué se celebra este día
Lo que habría comenzado como una práctica social británica terminó convertido en una referencia internacional que vuelve cada año con dudas sobre su origen y discusiones sobre su significado
Todo lo que se sabe de la muerte de la turista ucraniana en Miraflores: entorno de la víctima exige esclarecer qué ocurrió
La ciudadana ucraniana Nataliia Heraimmovych, de 32 años, murió tras caer desde un edificio en Miraflores. La Policía Nacional investiga las circunstancias del caso, mientras sus amistades solicitan que las diligencias continúen
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD