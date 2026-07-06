Perú

Receta de la Patasca: la sopa peruana conocida como ‘levantamuertos’

Este plato, típico de la sierra peruana, destaca por su textura robusta, donde cada cucharada ofrece el grano tierno del mote y la suavidad de la carne

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Con maíz mote, carne de res y hierbas locales, esta sopa ancestral rejuvenece cuerpos y corazones, consolidando su lugar en festividades y rituales. Foto: patasca.net
Con maíz mote, carne de res y hierbas locales, esta sopa ancestral rejuvenece cuerpos y corazones, consolidando su lugar en festividades y rituales. Foto: patasca.net

¡El sabor intenso y profundo de la Patasca conquista paladares con su caldo sustancioso y sus trozos generosos de carne y mote! Este plato, típico de la sierra peruana, destaca por su textura robusta, donde cada cucharada ofrece el grano tierno del mote y la suavidad de la carne de res.

En la mesa familiar de muchas regiones altoandinas, la Patasca es un clásico en festividades y reuniones. Es tradicional acompañarla con rodajas de rocoto fresco, que realzan su sabor y aportan un toque picante. Su versatilidad permite disfrutarla sola o junto a panes regionales, según la costumbre local.

Receta de Patasca

La Patasca es una sopa espesa preparada a base de mote (maíz cocido), carne de res y hierbas aromáticas. Su técnica principal consiste en hervir los ingredientes lentamente, logrando un caldo concentrado y muy aromático.

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Este plato es popularmente conocido por los peruanos como el 'levanta muertos'.
Este plato es popularmente conocido por los peruanos como el 'levanta muertos'.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 2 horas 30 minutos

Ingredientes

  1. 1 kg de carne de res (puede ser pierna, costilla o cabeza)
  2. 1 kg de mote (maíz cocido)
  3. 2 litros de agua
  4. 1 cebolla grande picada
  5. 2 dientes de ajo picados
  6. 1 rama de hierbabuena
  7. 1 rama de orégano fresco
  8. 1 ají panca entero
  9. Sal al gusto
  10. Rocoto fresco (opcional, para acompañar)

Cómo hacer Patasca, paso a paso

  1. Lava bien la carne de res y córtala en trozos medianos.
  2. Coloca la carne en una olla grande y cubre con los 2 litros de agua.
  3. Lleva a hervor a fuego medio, retirando la espuma que se forme en la superficie.
  4. Agrega el mote previamente lavado y deja cocinar hasta que los granos estén tiernos.
  5. Incorpora la cebolla, ajo, ají panca, hierbabuena y orégano.
  6. Cocina a fuego lento durante 2 horas, removiendo ocasionalmente para evitar que se pegue.
  7. Rectifica la sal al gusto y retira las hierbas y el ají panca antes de servir.
  8. Sirve bien caliente, acompañando con rodajas de rocoto si deseas un toque picante.
  9. Consejo técnico: El caldo debe quedar espeso y los granos de mote completamente abiertos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La Patasca puede conservarse en refrigeradora por hasta 2 días, bien tapada y en envase hermético.

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