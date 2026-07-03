Terremotos en Venezuela: los rescatistas no hallan señales de vida del niño Fabio en Caraballeda

Un perro de rescate del equipo argentino de búsqueda y rescate busca cuerpos entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS

Rescatistas no hallan señales de vida de Fabio, el niño de nueve años atrapado hace nueve días bajo los escombros del edificio Taihiti en Caraballeda, epicentro del doble terremoto que el 24 de junio sacudió el norte de Venezuela y dejó al menos 2.645 muertos.

Equipos de España, Portugal y Venezuela desplegaron drones, perros, sonar y georadar durante toda la mañana del viernes para evaluar un posible rescate. “No se han encontrado señales”, confirmaron a EFE los rescatistas tras inspeccionar el edificio de doce plantas, que presenta nuevas grietas y una estructura calificada como muy delicada por el propio personal de búsqueda.

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La familia del menor insiste en que el niño sigue con vida. “No pierdo la esperanza de que mi hijo va a aparecer. Hasta que el Gobierno me lo permita seguiré buscando a mi muchacho porque no he visto un cuerpo real”, declaró a EFE Francisco Bastardo, padre de Fabio. Rebeca, la abuela, afirmó que el domingo el niño respondió a llamados con un silbido y que en la mañana del viernes escucharon ruidos similares a golpes.

Bastardo, marino que se encontraba navegando por el estrecho de Ormuz cuando ocurrió el sismo, llegó a Venezuela el domingo. Relató a EFE que estaba en videoconferencia con su familia en el momento del temblor: “El menor fue el que se dio cuenta, mi niño siempre ha sido un muchacho muy inteligente, llegó corriendo a la sala y le dijo a su mamá que va a temblar”, narró, antes de que la señal se cortara.

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Miembros de un equipo de búsqueda y rescate trabajan con un perro para buscar cuerpos entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS

La jornada del viernes llega un día después del rescate de Hernán Gil, vigilante venezolano de 43 años que permaneció ocho días bajo los escombros de un edificio en la urbanización costera de Playa del Mar. El operativo demandó más de 72 horas y la participación de más de 100 rescatistas internacionales, aunque varios equipos han abandonado ya la zona afectada ante la reducción de probabilidades de encontrar sobrevivientes.

La cifra oficial de fallecidos por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 asciende a 2.645, con 12.666 heridos, según confirmó el jueves la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El Gobierno venezolano prepara además medidas económicas para hacer frente a la catástrofe, que se esperan anunciar en las próximas horas.

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Unos 70 rescatistas argentinos y 30 médicos venezolanos partieron desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, hacia Venezuela en una misión liderada por organizaciones de la sociedad civil. El contingente viajó en un vuelo comandado por Enrique Piñeyro, piloto y fundador de la organización Solidaire, y transporta cuatro toneladas de insumos donados por la Cruz Roja Argentina.

Esta vista aérea muestra a los rescatistas trabajando entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS

En el plano de la cooperación internacional, la cantante española Rosalía realizó una donación económica a Unicef para apoyar a la infancia venezolana, según anunció la agencia de la ONU en sus redes sociales. La artista colombiana Shakira informó que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, aportará USD 500.000 para ayudar a los niños del país.

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El Comité de Emergencia Español, integrado por ocho ONG especializadas en ayuda humanitaria, recaudó un millón de euros destinados a garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable y la higiene, según indicó en un comunicado de prensa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España cifró en al menos 30 los ciudadanos españoles fallecidos, con 155 desaparecidos según datos provisionales del viernes. El Gobierno de Italia elevó a 16 el número de víctimas de origen italiano, cifra confirmada por la primera ministra Giorgia Meloni, mientras que Portugal decretó un día de luto nacional para el domingo en homenaje a sus 84 ciudadanos muertos.

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Un rescatista transporta a un perro entre los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Un grupo de rescatistas españoles recibió la condecoración Héroes de Venezuela por su labor en las tareas de búsqueda y salvamento. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, describió el galardón como un reconocimiento a su “valiente, incansable y solidario servicio en la búsqueda y salvamento de vidas, así como en la reunificación de familias y la renovación de la esperanza”.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump habría presionado a la líder opositora venezolana María Corina Machado —premio nobel de la Paz— para frenar su regreso a Venezuela por temor a una crisis política, según informó The Wall Street Journal. Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron al diario que el avión privado que trasladaba a Machado desde Estados Unidos hacia Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada, cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en sentido inverso al de su huida en diciembre.

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(Con información de EFE)