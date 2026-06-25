¿México se reconciliará con Perú?  Sheinbaum celebra propuesta de Keiko Fujimori pese a apoyo a Pedro Castillo

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que Keiko Fujimori, candidata presidencial de derecha en Perú, se posicionó a favor de recuperar la relación bilateral entre ambos países, tras la ruptura diplomática que se generó por el apoyo del gobierno de México al expresidente peruano, Pedro Castillo.
“Qué bueno. Me parece muy bien. Todavía no se resuelve completamente en Perú la decisión de quién va a gobernar, pero eso está bueno”, dijo en Palacio Nacional.
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