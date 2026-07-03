Puedes estar invirtiendo mal tu dinero sin saberlo: Las cinco claves a tomar en cuenta

¿Quieres invertir tu dinero? Primero ten en cuenta estas máximas para darte cuenta cuál es el lugar adecuado y la forma correcta para ti. - Crédito Inversión Simple

¿Eres de los que al momento de invertir solo te enfocas en la rentabilidad que te ofrece una alternativa? Debes saber que no todas las oportunidades financieras son convenientes para todos, por lo que identificar cuál se ajusta mejor a cada situación personal resulta clave antes de tomar una decisión.

Sobre todo en un país donde la inversión financiera aún tiene baja penetración, hacer esta evaluación resulta especialmente relevante. Según el Índice de Ánimo Inversionista de Tyba, de Credicorp Capital, solo el 8% de los peruanos participa en productos de inversión. A ello se suma que, de acuerdo con la Encuesta de Capacidades Financieras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), solo alrededor del 13% de los adultos en el Perú alcanza un nivel alto de alfabetización financiera, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la toma de decisiones antes de invertir.

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Por eso, en este contexto, Diego Mallqui, especialista en gestión patrimonial y CEO de Finniu, señala que es fundamental responder tres preguntas antes de invertir: para qué se quiere el dinero, cuándo se necesitará y cuánto riesgo se está dispuesto a asumir. Las respuestas deberán guiar tus inversiones

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Las claves para saber dónde invertir

“Hoy vemos un cambio en el perfil del inversionista peruano. Hace algunos años la principal pregunta era cuánto podía rendir una inversión; ahora es qué pasa con su dinero si algo sale mal. En el primer trimestre de 2026, los nuevos usuarios de Finniu ingresaron con un ticket promedio de S/ 29,346 y un plazo promedio de 19 meses, un 58% más largo que el de quienes retiraron sus fondos en el mismo periodo, lo que refleja una mayor valoración del respaldo y la planificación financiera”, señala Mallqui.

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A partir de ello, comparte cinco claves para evaluar si una alternativa se ajusta a las necesidades y objetivos de cada persona:

Define tu objetivo antes de mirar la rentabilidad: Antes de comparar rendimientos, es clave tener claro el objetivo, el plazo y el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir. Por ejemplo, una rentabilidad de 30% anual puede ser adecuada para alguien con un horizonte de inversión de tres años y sin necesidad inmediata del dinero, pero no para quien podría necesitar ese capital en seis meses

Asegúrate de entender cómo funciona: Si no puedes explicar con tus propias palabras en qué se invierte tu dinero y cómo se generan los rendimientos, probablemente no sea una alternativa adecuada para ti. Más allá de la rentabilidad o el plazo, la clave está en comprender la lógica del instrumento: qué lo respalda, de dónde provienen los retornos y qué lo hace sostenible. Cuando eso no está claro, la decisión deja de ser informada y pasa a depender de expectativas.

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Evalúa tu situación financiera y dónde invertirás

Luego de estos pasos, toca el ver hacia el dinero de uno mismo y su propia situación y la del ente inversor:

Considera tu situación financiera actual: Al invertir, es recomendable contar con un fondo de emergencia y evaluar las obligaciones pendientes, especialmente aquellas deudas con tasas de interés elevadas. Una persona con ingresos estables, sin deudas y con respaldo financiero puede asumir inversiones de mediano plazo, mientras que alguien con deudas de alto costo financiero debería priorizar su pago. La inversión adecuada no es la que ofrece la mejor tasa, sino la que se ajusta al momento financiero.

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Tras esto, deberás hacer el foco en la entidad en dónde planeas invertir:

Evalúa la liquidez y el respaldo: Más allá de la rentabilidad, es clave saber cuándo se puede recuperar el capital y qué mecanismos lo respaldan ante un eventual incumplimiento. Por ejemplo, si una persona necesita el dinero en un año, pero la inversión lo inmoviliza por tres, no es una alternativa adecuada, sin importar el rendimiento

Prioriza la transparencia. Revisar el historial del gestor, la información disponible sobre el desempeño de la inversión y los costos asociados puede marcar la diferencia entre una decisión informada y una basada únicamente en expectativas.