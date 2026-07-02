Policía investigado por disparar a conductor permanece detenido tras la muerte del chofer en San Juan de Miraflores

El caso que involucra a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la muerte de un conductor venezolano durante una intervención en San Juan de Miraflores (SJM) mantiene en vilo a familiares, testigos y autoridades.
El incidente ocurrió cuando el conductor de una cúster, identificado como Lisandro José Arellano, intentó evadir a los agentes tras presuntamente pasarse una luz roja, según fuentes policiales.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que, tras la persecución, el uniformado disparó hacia una de las llantas del vehículo. Un testigo relató: “el rebote del disparo de la llanta le da a las piernas del chofer y él lamentablemente pierde la vida”, versión que coincide con el informe policial presentado a las autoridades. El vehículo terminó con el parabrisas destruido tras impactar contra otro automóvil.
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“Mi esposo se bajó, lo apartó de mí, porque el oficial me dio con la vara y el oficial le dice: ‘Vas a ver, te voy a traer refuerzo, te voy a enmarrocar, te voy a hacer eso, te voy a hacer…’. Mi esposo se vuelve a montar al carro y cuando intenta arrancar, que habrá sido medio metro, le dio un disparo en la pierna. Mi esposo pierde el control”, indicó la pareja de la víctima. Esta declaración difiere de la presentada por la Policía Nacional y algunos testigos.
En las imágenes recopiladas por cámaras y teléfonos celulares, se observa el momento en que el conductor avanza con el vehículo y el agente policial dispara. Las declaraciones recogidas evidencian la complejidad del caso y la divergencia entre las versiones de los involucrados.
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Policía implicado permanece detenido
Las diligencias en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores siguen en marcha. El agente implicado permanece en calidad de detenido, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas del disparo y determinar la posible responsabilidad penal. Según informaron agentes de la Policía Nacional, se prevé que las investigaciones se extiendan durante las próximas horas.
El caso recae bajo la supervisión de expertos en temas de intervención policial y podría tener repercusiones en los protocolos de actuación de la institución. El suboficial involucrado, Alex Oblitas Chambi, ha prestado declaración ante la autoridad competente.
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Máximo Ramírez De La Cruz, Director General de la Defensoría del Policía, explicó en diálogo con RPP que el agente señaló haber actuado en defensa propia: “mi general, este señor, en el momento de la huida, me ha atropellado”.
La Defensoría de la Policía señaló que el certificado médico-legal confirma lesiones en la pierna izquierda y el pie del suboficial, por lo que se le otorgaron cinco días de descanso médico.
El Departamento de Investigación Criminal también mantiene bajo custodia el vehículo involucrado. El parabrisas de la cúster quedó completamente destrozado, lo que, según las autoridades, evidencia el violento desenlace del episodio.
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El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú han reiterado su compromiso con el esclarecimiento del caso. Los resultados de la investigación serán determinantes para definir el futuro procesal del agente implicado y podrían influir en la revisión de los procedimientos policiales en intervenciones de tránsito en el país.
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