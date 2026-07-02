Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de julio en Chiclayo

Conocer el pronóstico del clima de Chiclayo antes de salir es fundamental debido a las características de su clima árido y cálido, que pueden influir significativamente en las actividades diarias y los planes de viaje.
En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del viernes 03 de julio :
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día con viento moderado por la tarde. La temperatura máxima del día alcanzará los 28°C.La temperatura mínima será de 19°C.
Conocer el pronóstico también ayuda a planificar actividades culturales, como ferias o mercados al aire libre, ya que la exposición prolongada al sol o la neblina puede afectar la experiencia. Además, para los viajeros interesados en el turismo arqueológico, un pronóstico preciso permite evitar días con condiciones extremas que dificultan la visita a sitios de la ciudad.
PUBLICIDAD
El mejor momento para visitar Chiclayo
El clima de Chiclayo se caracteriza por su aridez y temperaturas cálidas, resultado de su ubicación en la costa norte de Perú, cerca del desierto y el océano Pacífico, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Durante el invierno (junio a septiembre), las temperaturas máximas varían entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas pueden descender hasta 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. En esta estación, los días suelen iniciar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas y frescas, con brisas marinas más intensas.
PUBLICIDAD
En el verano (diciembre a marzo), las temperaturas máximas oscilan entre 25°C y 33°C, con picos de hasta 35°C en jornadas especialmente calurosas y mínimas entre 20°C y 23°C. Predominan los días soleados y despejados, acompañados de brisas marinas que refrescan por las tardes. Aunque las lluvias son escasas, esta temporada presenta la mayor probabilidad de precipitaciones en la ciudad.
La primavera (octubre a noviembre) marca un ascenso gradual de las temperaturas, con máximas de 22°C a 28°C y mínimas de 17°C a 20°C. Los días son soleados, los cielos permanecen despejados y la neblina matinal es menos frecuente que en invierno, mientras que el clima se mantiene cálido sin llegar a ser sofocante.
PUBLICIDAD
Durante el otoño (abril a mayo), las temperaturas máximas se sitúan entre 23°C y 29°C y las mínimas entre 18°C y 21°C. El clima es más templado, con días mayormente soleados y presencia ocasional de neblina en las mañanas cerca de la costa, mientras las brisas marinas continúan generando un ambiente agradable.
Los lugares turísticos de Chiclayo
La "Ciudad de la Amistad" es uno de los principales destinos turísticos del norte de Perú. La ciudad, capital de la región Lambayeque, se destaca por su riqueza arqueológica, gastronómica y cultural.
Entre los principales atractivos turísticos de Chiclayo y sus alrededores se encuentran el Complejo Arqueológico de Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides y el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se exhiben los tesoros del Señor de Sipán, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de América Latina.
PUBLICIDAD
A su vez, el Museo Arqueológico Nacional Brüning alberga una de las colecciones más importantes del país, con más de 1.500 piezas en exhibición y alrededor de 5.000 en su acervo, representando culturas como la Lambayeque, Moche, Chimú, Inca y otras sociedades prehispánicas.
El centro de la ciudad ofrece la posibilidad de recorrer la Plaza de Armas, la Catedral de Chiclayo y el Mercado Modelo, famoso por su sección de hierbas medicinales y productos indígenas. En los alrededores se encuentran las playas de Pimentel y Puerto Eten, destinos populares para el turismo de sol y mar.
La gastronomía lambayecana constituye otro de los grandes atractivos, con platos como el arroz con pato, el cabrito a la norteña y el ceviche de conchas negras, que reflejan la fusión de tradiciones indígenas y españolas.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Terremoto en Perú: conoce las cifras que dejaría un sismo de gran magnitud y por qué millones de personas siguen en alto riesgo
La informalidad en las viviendas, la escasa preparación institucional y la baja prevención en los hogares incrementan el riesgo ante un sismo de gran magnitud
Nayib Bukele envía carta a Keiko Fujimori para felicitarla: “Mis mejores deseos por el éxito de su gestión”
El mandatario felicitó a la lideresa de Fuerza Popular por su elección y ratificó la voluntad de El Salvador de fortalecer la cooperación bilateral
Kenji Cabrera se fracturó el quinto metatarsiano y estará fuera de Vancouver Whitecaps por tiempo indefinido
El líder de la Conferencia Oeste no ha ofrecido detalles acerca de cómo se lesionó el peruano y se ha limitado a brindar pronósticos. Las probabilidades de que se pierda el resto de la campaña en la MLS son muy altas
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 2 de julio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú recomienda a la ciudadanía mantener listas sus mochilas de emergencia y practicar rutas de evacuación ante la posibilidad de un sismo mayor en zonas urbanas
Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana
Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD